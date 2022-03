Baustelle auf der B 307 in Gmund: Kein Durchkommen mehr Richtung Tegernsee

Von: Gerti Reichl

Teilen

Mit der Einrichtung der Baustelle zur Neuverlegung der Stromkabel an der Tegernseer Straße wurde am Montag begonnen. © Stefan Schweihofer

Auf Gmund und alle Autofahrer, die ins Tal wollen, kommen drei harte Wochen zu. Spätestens ab Mittwoch, 30. März, wird die Tegernseer Straße ab der Brücke einspurig und in südliche Richtung bis zur Max-Obermayer-Straße gesperrt.

Gmund - Montagfrüh trafen sich Vertreter der Polizei, der Straßenmeisterei, der Holzkirchner Baufirma ISKA und Vize-Bürgermeister Herbert Kozemko zu einem letzten Ortstermin vor der Sperrung, die nicht nur von Bewohner von Gmund, sondern auch von alle Autofahrern starke Nerven erfordert.

Weil das E-Werk Tegernsee drei alte Mittelspannungskabel erneuert, die bisher in der Seestraße liegen und eine neue Trasse gräbt, kann der Verkehr entlang der Tegernseer Straße (B 307) nur noch einspurig verlaufen.

Das heißt: Wer aus Richtung Tegernsee kommt, kann in nördliche Richtung passieren, eine Durchfahrt in Richtung Süden ist nicht mehr möglich. Nur noch Fußgänger und Radfahrer, die ihren Drahtesel schieben, kommen durch. Diese verschärfte Anordnung hat das Landratsamt als Verkehrsaufsichtsbehörde getroffen, nachdem sich bereits am vergangenen Freitag, zum verspäteten Start der Bauarbeiten ein Problem mit der Ampel am Stachus aufgetan hatte. „Sie kann nicht mit einer ursprünglich geplanten Baustellenampel synchronisiert werden“, erklärt Bürgermeister Alfons Besel. Der Ampel-Knoten, den täglich über 40 000 Verkehrsteilnehmer passieren, sei ohnehin „systemüberfordert“, so Besel. Eine Neuprogrammierung nur wegen einer parallelen Baustellenampel, würde einem Neubau gleichkommen.

Besel ist völlig klar, dass die Sperrung nicht nur von den Autofahrern, sondern auch von den Geschäftsleuten in diesem Bereich viel Geduld erfordert. Deren Läden, teils neu eröffnet, seien nur noch fußläufig zu erreichen.

Einspurige B 307 in Gmund: Am Wochenende ist die Straße offen

Verkehrsteilnehmer werden großräumig darauf hingewiesen, dass in südliche Richtung kein Durchkommen möglich und eine Umleitung über die B 318, also über Bad Wiessee und Rottach-Egern, nötig ist. Die gute Nachricht: An Wochenenden (ab Freitagnachmittag) ist die Sperrung aufgehoben.

Damit nicht genug: Nach Ende dieses Bauabschnitts wird die Max-Obermayer-Straße für vier Wochen gesperrt, weil hier wegen der Kabelverlegung das Bahngleis unterquert werden muss. Anlieger müssen dann über die Seestraße ausweichen, wo eine Ampel den Verkehr regelt und wo ab August die nächste Baustelle wartet: der Ausbau der Seestraße, in der etliche Spartenträger ihre Leitungen vergraben haben. Das Verlegen der Mittelspannungskabel ist eine Vorbereitung auf diese Maßnahme. Auch der Volksfestplatz ist dann gesperrt, nur Anlieger dürfen hier parken. Apropos Volksfest: Es steht für 12. bis 16. Mai im Veranstaltungskalender. „Das Volksfest wird möglich sein“, kündigt Besel an. Die Arbeitsabläufe der Baufirma seien sehr eng aber gut getaktet.

Bauarbeiten in Gmund: Barrierefreie Bushaltestelle kommt

Schließlich werden auf der B 307, auf Höhe der Querungshilfe, eine barrierefreie Bushaltestelle sowie zwei Längsparkplätze errichtet und hier sowie an der Max-Obermayer-Straße die Gehwege wieder hergestellt.

Ein letzter Schritt spielt sich am Volksfestplatz ab: Östlich des Fischerwegs werden Parkplätze, auch für Behinderte sowie E-Ladesäulen und Fahrradständer errichtet. Das E-Werk wird ein neues Trafohäuschen in Betrieb nehmen. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, die Stromversorgung für die Zukunft zu sichern und Ladeinfrastruktur für E-Mobilität zu schaffen.

(Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

gr