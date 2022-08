Baustelle macht erfinderisch: Blumenhüttl wegen Straßensperrung

Von: Gerti Reichl

Im „Blumenhüttl“ in Dürnbach verkauft Carina Reichhart zusätzlich ihre Waren – so lange, wie die Baustelle in Finsterwald besteht. © Thomas Plettenberg

Carina Reichharts Blumenladen ist wegen der Baustelle in Finsterwald kaum zu erreichen. Statt sich zu beschweren, setzte sie auf die Schnelle eine Idee um: ein Blumenhüttl an der Straße.

Gmund - Für Carina Reichhart sind diese Tage und Wochen alles andere als rosig. Die 30-jährige Kreutherin hatte im Februar ihren neuen Laden „BlumenBar“ an der Ecke Tölzer-/Dürnbacher Straße in Finsterwald eröffnet. Dann kam die Baustelle: Seit 8. August ist die Ortsdurchfahrt so gut wie dicht, weil die Gemeinde eine Ampelanlage installiert und die vorhandene Bushaltestelle barrierefrei umbaut. Der Blumenladen ist seither nur von Dürnbacher Seite und ansonsten zu Fuß zu erreichen. Ringsum grenzen Absperrungen die Flächen ein.

Blumenhüttl an der Baustelle

Die junge Geschäftsfrau reagierte anders als sonst üblich. Sie legte nicht die Hände in den Schoß und beklagte sich, sondern orientierte sich vorübergehend neu: In Dürnbach an der Ampel, gleich neben einem Modegeschäft und im Schatten der Bäume, stellte sie ein „Blumenhüttl“ auf, um dort ihre Waren zu verkaufen. „Jeden Tag gibt’s frische Schnittblumen und Pflanzen im Topf“, sagt die Blumenhändlerin, die sich darüber freut, dass der Grundbesitzer mitspielte und auch der Gmunder Bauhof beim Aufstellen der Hütte half. „Das ist wirklich eine super Möglichkeit, um meinen Betrieb am Laufen zu halten“, sagt Reichhart, die von ihrer Mutter Bettina und neuerdings einer Angestellten unterstützt wird. Der Finsterwalder Laden bleibt eingeschränkt geöffnet, die Blumenhütte montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags bis 16 Uhr – so lange die Baustelle besteht.

Auch Finsterwalder Eierland findet Lösung

Auch Familie Koch, die das Finsterwalder Eierland betreibt, hat auf die Baustelle reagiert: Frische Eier werden nun auch in einer Verkaufsstation an der Tankstelle in Hauserdörfl angeboten, die Holzhütte in Finsterwald wird zudem umgebaut.

Bis 16. September sollen die Bauarbeiten an dieser Stelle noch andauern. „Und sie laufen aktuell gut“, berichtet Josef Harraßer vom Bauamt der Gemeinde. „Die Schachtgräben für die Ampel sind gemacht, Sparten- und Rohrleitungen im Boden versenkt.“ Nach anfänglichem Murren hätten sich Anwohner nun mit der Baustelle arrangiert. „Die meisten Leute finden es ja auch gut, wenn was gebaut wird.“ Autofahrer, die die Sperrung über die Steinbergstraße und den Holzeralmweg umfahren und dort mehr aufs Gaspedal steigen als erlaubt, hätte man mit einem Blitzer inzwischen wohl zur Vernunft gebracht. Zwei Autofahrer habe man am Holzeralmweg mit 59 statt 30 km/h geblitzt, berichtet Harraßer. Er appelliert trotzdem an die Autofahrer, sich an die Absperrung zu halten und tagsüber großräumig auszuweichen.

Drei Baustellen: Arbeiten kommen gut voran

Die Gemeinde ist auch für die Baustelle in der Gmunder Ortsdurchfahrt verantwortlich. „Auch hier kommen wir gut voran“, berichtet Harraßer. Hier werden derzeit seeseitig an der Bundesstraße zwei Längsparkplätze angelegt und die Bushaltestelle barrierefrei ausgebaut. Die vorhandene Mittelinsel wurde überbaut und kann somit überfahren werden. Harraßer geht davon aus, dass im weiteren Verlauf die Bauarbeiten in der Max-Obermayer-Straße (hier geht es um einen neuen Gehweg und einen neuen Asphaltbelag) großteils ohne Vollsperrung funktionieren dürften. Erfreulich für die Gemeinde sei, dass es diesmal wenig Beschwerden der Anwohner und Geschäftsleute gebe.

Großräumige Umleitung

Baustelle Nummer drei läuft aktuell in der Kaltenbrunner Straße, zwischen der Abzweigung von der B 318 bei Kaltenbrunn und der Tölzer Straße (wir berichteten). Das Staatliche Bauamt Rosenheim als Auftraggeber informiert auf Anfrage, wie es dort weitergeht. Laut Sprecherin Ursula Lampe sei nach Vorbereitungsarbeiten wie dem Ausbau der Rasengittersteine, der Bankette und Bankettbefestigungen die Sanierung der bestehenden Pflasterzeilen am Laufen. Nach dem Abfräsen der Fahrbahn, die komplett erneuert wird, stehen Arbeiten an der Entwässerung und an den Querungsinseln auf dem Programm. Die Arbeiten sollen bis 9. September dauern. Bis dahin wird der Verkehr Richtung Waakirchen großräumig über die Gmunder Ortsmitte und die Kreuzstraße umgeleitet.