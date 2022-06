E-Ladesäulen nicht barrierefrei: „Bei dem Thema haben alle geschlafen“

Von: Gerti Reichl

Hürde für Rollstuhlfahrer: Die Ladesäulen wie hier am Bahnhalt in Moosrain lassen sich für Menschen mit Behinderung nur schwer erreichen. Foto: thomas Plettenberg © thomas Plettenberg

E-Ladesäulen sind nicht barrierefrei: Ein Missstand, auf den der ehemalige Behindertenbeauftragte Anton Grafwallner hinweist.

Gmund – 20 Jahre lang war Anton Grafwallner (73) Behindertenbeauftragter des Landkreises Miesbach. Seit Anfang vergangenen Jahres ist er es offiziell nicht mehr, der Bayrischzeller Gerhard Henrikus (65) hat ihn abgelöst. „Aber wenn öffentliche Bauten und Infrastrukturen nicht barrierefrei, sondern fehlerhaft gestaltet werden, muss ich leider meinen Zeigefinger heben“, gibt der Gmunder unumwunden zu. Wie jetzt, als Grafwallner in unserer Zeitung über den aktuellen Stand der Ladeinfrastruktur im Tegernseer Tal las.

Im Stadtrat hatte das E-Werk, das im Auftrag der Talgemeinden mehrere E-Ladesäulen betreibt und den Ausbau weiter vorantreibt, ausführlich informiert. Grafwallner vertiefte sich in das Thema, und dabei wurde ihm bewusst, dass Ladesäulen alles andere als behindertengerecht sind. „Von den politischen und technischen Entscheidungsträgern wurden die Rollstuhlfahrer, Rollatorfahrer und kleinwüchsigen Menschen ignoriert“, stellt Grafwallner fest. Denn: „Die Ladesäulen werden oft auf einen Sockel oder in die ,Pampa‘ gestellt und Steckdosen sowie Kartenleser auf eine Höhe von 1,20 bis 1,30 Meter montiert.“ Es sei erstaunlich für ihn, dass die Behindertenbeauftragten in Bund, den Ländern und in den Landkreisen sowie die Behindertenverbände nicht daran gedacht hätten, dass auch Rollstuhl- und Rollatorfahrer oder kleinwüchsige Menschen in Zukunft auf Elektrofahrzeuge angewiesen sein werden und dann den notwendigen Strom tanken müssen, wenn der ehrgeizige Plan umgesetzt ist, dass ab 2030 nur noch E-Autos produziert werden.

Brief an die Bundesregierung

Unter dem Titel „Barrierefreie E-Ladesäulen für alle – Gedankenlosigkeit bei Projektierung, Genehmigung und Finanzierung“ verfasste Grafwallner ein Schreiben, das er sogleich verschickte –nach ganz oben zur Bundesregierung, an den Freistaat, an Landtagspräsidentin Ilse Aigner, an Verantwortliche auf Landkreis- und Gemeindeebene, aber auch an einschlägige Organisationen. Seine Forderung: Damit Rollstuhlfahrer nicht ausgegrenzt werden, sollten alle zukünftigen E-Tankstellen eine Stellplatzbreite von 3,50 Meter haben, die Steckdosen und Kartenleser auf einer Höhe von etwa 85 Zentimetern angebracht und von drei Seiten anfahrbar sein.

Ergänzt hat er das Schreiben mit dem Ergebnis seiner Recherche: „Die Förderrichtlinie des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur enthält keine Vorgaben für ein Modell oder das Aussehen von Ladesäulen“, schreibt der Ex-Beauftragte. Lediglich eine Bodenmarkierung sei vorgeschrieben. Daher sollte ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes und nutzerfreundliches Netz an Ladeinfrastruktur initiiert werden, damit die Nutzer von E-Fahrzeugen überall in Deutschland unkompliziert nachladen könnten. Die meisten der gegenwärtig gebauten Tankstellen, hat Grafwallner herausgefunden, würden nämlich weder der DIN18040 und der EU-Norm EN17210, noch dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und der UN-Behindertenkonvention entsprechen. Auch müsse bei der Projektierung neuer Wasserstoff-Tankstellen die Barrierefreiheit beachtet werden.

„Auf Gedankenlosigkeit aufmerksam machen

Zum Beweis fügte Grafwallner Bilder an, darunter ausgerechnet aus seiner Heimatgemeinde – von einer E-Ladesäule am neuen Parkplatz am Bahnhalt Moosrain. „Es geht mir nicht darum, jemanden anzuklagen“, sagt Grafwallner. „Es geht darum, auf die allgemeine Gedankenlosigkeit aufmerksam zu machen und darauf, dass alle beim Thema E-Ladesäule geschlafen haben.“ E-Ladesäulen seien künftig ein Milliarden-Geschäft. Da müsse auch an Barrierefreiheit gedacht werden.

E-Werk-Chef Manfred Pfeiler gehörte zu den Ersten, der zum Telefonhörer griff, um auf Grafwallners Vorstoß zu reagieren. „Er hat leider recht“, sagt Pfeiler. Wie berichtet, ist das E-Werk gerade dabei, eine neue Generation Ladesäulen der Firma Compleo im Tal zu installieren. „Wir haben leider keinen Einfluss auf die Technik“, sagt der Geschäftsführende Werkleiter. „Aber wir haben Herrn Grafwallner versichert, dass wir uns die Brille aufsetzen und beim Aufstellen der Säulen ein Auge auf die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung haben werden.“

Staatsregierung hat reagiert

Auch die Staatsregierung habe inzwischen reagiert, berichtet Grafwallner. Ein Vertreter der Bayern innovativ GmbH habe versichert, dass man die Forderungen im nächsten Förderprogrammberücksichtigen werde. „Ich hab’ sie aufgeweckt“, freut sich Grafwallner schon jetzt.