Belegpflicht bei Milchautomaten: „Reine Schikane“ - Erhebliche Belastung für kleinere Höfe

Hat schon umgerüstet: Landwirtin Monika Kordes verkauft Biomilch auf dem Soldatenhof in Dürnbach. Die Kunden können sich dabei selbst bedienen. Ihr recht neues Modell konnte sie kostenfrei umrüsten lassen. © Thomas plettenberg

Bauern im Landkreis kritisieren Belegpflicht für Milchautomaten. Das Eichamt will Einzelfälle berücksichtigen, besteht aber auf die Umstellung.

Landkreis – Rund um die Uhr ist der Milch- und Eierautomat der Familie Kordes in Gmund im Einsatz. Kunden haben auf dem Hof mit dem etwas ungewöhnlichen Namen „Zum Soldaten“ die Möglichkeit, regional erzeugte Biomilch zu kaufen. Spätestens ab Januar nächsten Jahres müssen solche Milchautomaten mit einem Bondrucker ausgestatten sein. Die Familie Kordes besitzt ein neueres Modell des Automaten und erhielt eine kostenfreie Umrüstung.

Andere Bauern haben es da schwerer. Denn: Bei älteren Milchautomaten ist eine solche Umrüstung nicht möglich oder mit großen Kosten verbunden. Landwirtin Regina Killer aus Holzkirchen berichtet, bei ihrem älteren Modell habe die Umrüstung etwa 600 Euro gekostet.

Belegpflicht: Umstellung bei älteren Automaten nicht möglich

Bei Automaten, die schon über 15 Jahre im Einsatz sind, kommt ein solcher Umbau nicht infrage. Der Eigentümer eines älteren Modells im Landkreis, der nicht namentlich genannte werden möchte, erläutert: „Ein neuer Automat kostet 13 000 bis 17 000 Euro. Für mich ist die Umstellung auf Bondrucker reine Schikane.“ In 25 Jahren habe ein einziger Kunde einen Beleg verlangt.

Der Landwirt überlegt sogar, ganz aus der Direktvermarktung auszusteigen. Die Anschaffung einer neuen Maschine führe zu einer Erhöhung der Milchpreise, von Papier und Energiekosten noch abgesehen. Auch sei der Konkurrenzkampf schwerer als noch vor 20 Jahren. Die Milch am Hof persönlich zu verkaufen, sei keine Option. Die Kunden würde schließlich gerade die zeitliche Unabhängigkeit schätzen. „Wir Kleinbauern haben es eh schon schwer genug.“

Umstellung bei kleineren Höfen eine erhebliche Belastung

Monika Kordes ergänzt: „Meiner Meinung nach ist das unnötig.“ Viele Zettel würden ohnehin weggeschmissen. Josef Huber, Kreisobmann des Bauernverbandes, stellt auf Nachfrage die Bedeutung der Milch für Kleinbauern heraus. „Wir müssen das nutzen, was wir haben: unsere Grünflächen.“ Huber ergänzt zum Milchvertrieb mit Automaten: „Ich finde es gut, dass manche über den Tellerrand hinaus schauen.“ Aber: Kleineren Betrieben stünden weniger Ressourcen zur Verfügung, um Auflagen wie der Belegpflicht nachzukommen.

Belegpflicht: Amt kündigt „angemessene Lösungen“ an

Zuständig für die Kontrolle der Umrüstung der Milchautomaten auf Belegdrucker ist das Landesamt für Maß und Gewicht (LMG) mit Sitz in Nürnberg. Martin Pachl vom LMG berichtet, auch der Behörde sei bewusst, dass man über die Sinnhaftigkeit der Belegdrucker im Fall der Milchautomaten diskutieren könne. „Wir werden allerdings die uns rechtlich zur Verfügung stehenden Spielräume nutzen, um für jeden Einzelfall eine angemessene Lösung zu finden.“ Pachl zufolge müssen die Bauern aber ab Ende dieses Jahres mit Kontrollen rechnen.

Bei Verstoß drohen Bußgelder oder ein Betreibungsverbot. Um den Landwirten genug Zeit für die Umrüstung zu geben, sei die Frist auf Ende des laufenden Jahres gelegt worden. Auf Antrag eiche das LMG die Automaten. Zudem müsse die Eichung alle zwei Jahre erneuert werden. Bis Fristende erfasst das Amt die nicht-rechtskonformen Geräte. Abgesehen von der Umrüstung gebe es nur die Alternative, die Automaten nicht weiter zu betreiben. Die Höhe der Strafe bestimmt das LMG unter Berücksichtigung aller Besonderheiten des Einzelfalls.

