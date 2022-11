Seegeister sind bereit für den Faschingsstart

Von: Gerti Reichl

Zurück auf die Bühne wollen die Tänzerinnen der Gmunder Seegeister in dieser Faschingssaison. Die Termine und das Programm für den Auftakt stehen bereits. © Archiv AL

Die Seegeister Gmund-Dürnbach, der einzige Faschingsverein rund um den Tegernsee und überdies mit 143 Jahren der älteste Faschingsverein Oberbayerns, sind bereit für die närrische Jahreszeit.

Gmund – Wie es der Brauch ist, heißt es ab Freitag, 11. November, wieder Alaaf und Helau. Um 19 Uhr wird bei der Inthronisation im Neureuthersaal in Gmund das Geheimnis um die neuen Prinzenpaare gelüftet. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Namen der Erwachsenen- und Kinderhoheiten streng unter Verschluss gehalten. Zudem präsentieren die Seegeister das Motto der Faschingssaison 2022/2023 und damit auch das neue Showprogramm.

Es gibt viel zu sehen, denn neben Prinzen-, Jugend- und Kindergarde, gibt es inzwischen auch eine Zwergerlgarde. Gezeigt werden Gardemärsche und moderne Tänze. Live-Musik sorgt für Stimmung und dafür, dass alle Besucher selbst das Tanzbein schwingen können. „Wir sind zwar schon ziemlich ausreserviert, aber den ein oder anderen Platz gibt’s sicherlich noch“, weiß Seegeister-Präsident Florian Gradl. Interessenten können sich unter der Rufnummer 01 78 / 8 98 20 09 melden.

Seegeister starten in die Faschingssaison: Sturm aufs Rathaus gehört dazu

Am Samstag, 12. November, geht’s munter weiter mit dem traditionellen „Sturm aufs Rathaus“. Um 11 Uhr bewegt sich ein Festzug der Seegeister, begleitet vom Holzkirchner Trommlerzug, vom Neureuthersaal über den Stachus zum Gmunder Rathaus. Dort muss Bürgermeister Alfons Besel den symbolischen Schlüssel herausrücken, denn ab dann regieren die Narren in Gmund. Begleitet von Musik zeigen abermals die Garden ihre Märsche und auch einen modernen Tanz. Nicht fehlen dürfen die Walzer der Prinzenpaare. Mit Bier, Weißwürsten, Kaffee und Kuchen ist für Verpflegung gesorgt. Die ganze Bevölkerung ist herzlich zum Start in den Fasching eingeladen.

Faschingssaison 2022/2023: Faschingszug in Kreuth in Planung

„Wir freuen uns riesig, dass es nun wieder losgeht“, sagt Florian Gradl, der 2021 zum Nachfolger von Bernd Ettenreich gewählt wurde und für den es heuer der erste „richtige Fasching“ als Präsident ohne Corona-Absagen ist. Wie viele Auftritte er mit den Prinzenpaaren, Garden und Elferräten zu meistern hat, steht noch nicht fest. „Die Termine kommen jetzt erst nach und nach“, sagt Gradl. Fest steht bereits das große Kindergardetreffen im Rottacher Seeforum im Januar und der absolute Höhepunkt: der Faschingszug am 19. Februar 2023, diesmal in Kreuth.

