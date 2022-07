Thomas Tomaschek will Direktkandidat der Grünen im Stimmkreis Miesbach werden: Bereit für den Sprung ins Maximilianeum

Von: Christina Jachert-Maier

Unterstützung für die Bewerbung des Vorsitzenden Thomas Tomaschek (M.) signalisieren die Vorstandsmitglieder des grünen Ortsverbands Tegernseer Tal (v.l.) Gerlinde Baun, Wolfgang Rzehak, Ursula Janssen und Claudius Rafflenbeul-Schaub bei der Jahreshauptversammlung im Gmunder Gasthof Maximilian. Foto: privat © privat

Im zweiten Anlauf soll es klappen. Bei der Landtagswahl 2018 verpasste der Rottacher Thomas Tomaschek (46) als Direktkandidat der Grünen den Einzug ins Maximilianeum nur knapp. 2023 will er ein Mandat holen.

Gmund - Nimmt Tomaschek diese Hürde und wird als Direktkandidat nominiert, folgt im Februar 2023 die Landesversammlung, bei der um Listenplätze für die Landtagswahl gerungen wird. Beim ersten Anlauf 2018 erhielt der Rottacher Platz 30. Die Wahl lief gut für den Neuling aus dem Landkreis Miesbach, am Ende schob er sich auf Platz 25 vor. Das reichte nicht ganz für ein Mandat. „Da war ich schon etwas deprimiert“, erinnert sich Tomaschek, der vor allem in Sachen Energiewende, Landschaftsschutz und Mobilität landesweit etwas bewegen will.

„Ich möchte es noch einmal wissen“, erklärt Tomaschek, von Beruf Saxophonist und Kulturmanager. Bei der Jahreshauptversammlung des grünen Ortsverbands Tegernseer Tal im Gmunder Gasthof Maximilian machte er als dessen Vorsitzender seine Absichten öffentlich: Tomaschek verkündete seine Bewerbung um die Direktkandidatur im Stimmkreis 121 Miesbach für die Landtagswahl 2023.

Aufstellungsversammlung am 21. September

Die Entscheidung fällt der Kreisverband der Grünen bei der Aufstellungsversammlung am 21. September. Den Ortsverband im Tegernseer Tal hat der Rottacher hinter sich. „Wir haben in ihm einen sehr guten und erfahrenen Kandidaten, der im Landtag viel für unser Oberland bewirken kann“, erklärt Wolfgang Rzehak, Ex-Landrat und Kreisrat. Tomaschek selbst ist optimistisch. Zumal der Neuling von einst auf der Politik-Bühne heute sehr präsent ist. 2018 sei er auch hinter den Ohren grün gewesen, erinnert sich Tomaschek. „Heute bin ich ganz anders vernetzt.“

Auf vielen Ebenen aktiv

Rottacher Gemeinderat ist Tomaschek seit 2014. Seit 2019 führt er den Ortsverband am Tegernsee, seit 2020 die Kreistagsfraktion der Grünen. Dies alles keineswegs im Stillen. Unermüdlich organisiert er Aktionen, Exkursionen und Diskussionen mit hochrangigen Vertretern seiner Partei. „Ich bin sehr viel unterwegs“, berichtet Tomaschek. Nicht ganz einfach für den Familienvater – die Söhne Maximilian und Ferdinand sind vier und acht Jahre alt – aber Ehefrau Sabine unterstützt die politischen Ambitionen und engagiert sich auch selbst bei der Ukraine-Hilfe am Ort. „Ich möchte, dass auch meine Söhne hier später mal wohnen können“, sagt Tomaschek.

Die Grünen sind stärker geworden

Bei der Wahl 2018 hatte Tomaschek als Direktkandidat den zweiten Platz hinter Ilse Aigner, heute Landtagspräsidentin, geholt. Tomaschek rechnet damit, dass auch der nächste grüne Direktkandidat gegen die prominente CSU-Frau antreten muss. „Das ist schon eine schwierige Ausgangslage“, meint er. Aber insgesamt seien die Grünen sehr viel stärker geworden: „Jetzt, wo Habeck und Baerbock den Laden quasi schmeißen.“ Und auch wenn’s mit dem Direktmandat im Landkreis schwierig werde: Über die Liste, so Tomaschek, sehe er eine gute Chance, als Grüner in den Landtag einzuziehen.