Beschlossen: Wiese wird zu Bauland

Von: Gerti Reichl

Ein Teil des „Dürnbacher Felds“ (r.) wird nun entwickelt – auch für den Bau einer neuen Kinderkrippe, das hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. © Thomas Plettenber

Die Weichen sind gestellt: Nach einer kontroversen und emotionalen Debatte hat der Gemeinderat mehrheitlich mit 12:6 Stimmen beschlossen, ein Teilstück des „Dürnbacher Felds“ zu entwickeln – für ein soziales Zentrum mit einer neuen Kinderkrippe.

Gmund – Etlichen Gemeinderäten ging es einfach zu schnell. Da fand erst am 10. Februar die Klausur zum Thema Kinderbetreuung und Wohnen im Alter statt, und schon am Dienstagabend stand der Beschluss dazu an, der über das eigentliche Thema Kinderkrippe noch hinausging: die Aufstellung eines Bebauungsplans für etwa die Hälfte der rund vier Hektar großen, im Besitz der Gemeinde befindlichen, bislang landwirtschaftlich genutzten Wiese an der Finsterwalder Straße in Dürnbach. Aufgeteilt in eine Gemeinbedarfsfläche für soziale und gesundheitliche Zwecke und ein allgemeines Wohngebiet. Auch ein Streifen zur reinen Wohnbebauung entlang des Rudolf-Kempe-Wegs ist in dem Plan enthalten, den Bauamtsleiterin Christine Wild vorstellte.

Bürgermeister Alfons Besel (FWG) erinnerte an den Rechtsanspruch auf Krippenplätze und den aktuellen Mangel: „Bis 2030 brauchen wir 60 Krippen- und 25 weitere Kindergartenplätze.“ Er räumte zwar ein, dass die Verkehrssituation an der Kreuzung zur Münchner Straße nicht ideal sei, eine Erweiterung des Standorts Bichlmairstraße hielt er aber aus Platzgründen, der herrschenden Verkehrsbelastung und schwierigen Eigentumsverhältnissen für ungeeignet.

Die lebhafte Debatte begann: Laura Wagner (Grüne) warnte davor, dieses Fass in Dürnbach aufzumachen und „im Übermaß zu planen, als ob es kein Morgen gibt. Das ist nicht mehr zeitgemäß“, so Wagner. Fraktionskollege Michael Huber legte nach, sprach von einer „Spirale und noch mehr Bedarf, die die Bebauung auslöse, warnte vor einer gefährlichen Verkehrssituation in Dürnbach („Gehsteigerl am Kohler-Eck“) und verstand überhaupt die Eile nicht: „Wir verscherbeln das Tafelsilber von Gmund, und das ist sehr, sehr schlecht.“

Wiese in Dürnbach wird Bauland: Muss die Gemeinde jetzt nachzahlen?

Seinen Rat, Erweiterungen an der Bichlmairstraße zu prüfen, griff Franz von Preysing (CSU) auf. „Mir würde eine Synergie dort besser gefallen“, so der CSU-Sprecher, dem die Beschlussvorlage, die auch weitere soziale und altersgerechte Zwecke zum Inhalt hatte, zum jetzigen Zeitpunkt zu weit ging. Er hätte sich ebenso wie Fraktionskollegin Martina Ettstaller „mehr Zeit“ gewünscht. Ins gleiche Horn stieß Andrea Schack (Grüne), die noch Diskussionsbedarf sah und die Finanzierbarkeit ansprach: „Wir planen ja auch fürs Wohnen im Alter. Können wir uns beides überhaupt leisten?“ Schack kam auf den Vertrag zu sprechen, den die Gemeinde beim Kauf der Wiese 2011 mit der Schörghubergruppe geschlossen hatte. Sie habe von einer Nachzahlungspflicht gehört, so Schack. Wie damals in den Medien berichtet, konnte Gmund die Wiese für knapp 700 000 Euro kaufen. Dabei hatte die Schörghubergruppe die Fläche für 1,1 Millionen Euro ersteigert. In dem Vertrag soll die Rede davon sein, dass die Gemeinde die Differenz zwischen dem landwirtschaftlichen Preis und dem erzielbaren Preis zurückzahlen müsste. Besel ging nicht darauf ein und verwies auf die Nichtöffentlichkeit vertraglicher Angelegenheiten.

Debatte um „Dürnbacher Feld“: Zur Vertagung kam es nicht

Alle Räte gaben reihum ihre Meinungen ab. Da wurde eine Lanze gebrochen für Eltern, die Beruf und Familie vereinbaren müssten (Maria Reiter, FWG), während sich andere als altmodisch outeten in ihrer Forderung, Kinder möglichst lange zu Hause zu betreuen (Johann Berghammer, parteilos). Deutlich wurde dabei der Zwiespalt zwischen der Notwendigkeit zur Schaffung von Krippenplätzen und dem mutigen Schritt für die Bebauung der Dürnbacher Wiese. Die Entscheidung zu vertagen, wie sie auch Korbinian Kohler (CSU) vorschlug, wurde am Ende aber nicht in einen konkreten Antrag gegossen.

Es sei ihm wichtig, noch vor der Bürgerversammlung am Donnerstag (2. März) eine Argumentationsgrundlage zu haben, sagte Besel, der sich für die Debatte bedankte. Er bekam sie: Der mehrheitlich mit 12:6 Stimmen gefasste Beschluss beinhaltet die Aufstellung des Bebauungsplans mit dem Ziel, ein soziales Zentrum zu errichten, aber auch eine nochmalige Untersuchung des Standorts Bichlmairstraße.

