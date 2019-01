Weil er sein Handy verloren hatte: Gmunder (21) täuscht Raubüberfall vor

Auf diese Idee muss man erst einmal kommen: Weil er sein Handy verloren hatte, alarmierte ein Gmunder (21) am Sonntag die Polizei und täuschte einen Raubüberfall vor. Die Polizei kam ihm schnell auf die Schliche.

Gmund - Per Notruf meldete sich der junge Gmunder am Sonntag gegen 9.15 Uhr bei der Einsatzzentrale in Rosenheim und erklärte, auf dem Nachhauseweg von einer ausgiebigen Kneipentour im Tegernseer Tal von einem Unbekannten angegriffen worden zu sein. Der Täter, den der 21-Jährige auch noch recht detailliert beschrieb, habe sein Handy gestohlen und sei geflüchtet.

Laut Polizei kamen den Beamten aufgrund einiger Ungereimtheiten schnell Zweifel an der Geschichte und sie stellten intensive Recherchen zu dem Fall an. Dabei kam unter anderem heraus, dass das Telefon mehrere Stunden vor der angeblichen Tat nicht mehr benutzt worden war. Eine Nachfrage bei der Person, von deren Telefonanschluss aus der Notruf abgesetzt wurde, erhärteten die Zweifel noch.

Auch das könnte Sie interessieren: Nach Raubüberfall in Rottach-Egern: Polizei fasst fünf Verdächtige - dank entscheidendem Hinweis

Als zuletzt die Handydaten zwecks Ortung des Mobiltelefons aufgenommen werden sollten, rückte der Gmunder mit der Wahrheit heraus: Um eine Ortung des Handys durch die Polizei anzustoßen, habe er den Überfall erfunden. Nach Absetzen des Notrufs habe er das Handy bereits wieder gefunden. Den erheblich alkoholisierten Gmunder erwartet nun eine Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat und Missbrauch von Notrufen.

gab