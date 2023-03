Bikepark am Oedberg: So argumentierten die Kreisräte im Umweltausschuss

Von: Stephen Hank

Auf dieser Wiese am Freizeitpark Oedberg (im Hintergrund) sollten Bikepark und Campingplatz entstehen. Rechts ist die ohne Genehmigung errichtete und mittlerweile als Lagerplatz genutzte Parkfläche zu sehen. © Thomas Plettenberg

Der Umweltausschuss des Kreistags hat den Bikepark am Oedberg vorerst gestoppt. Argumentativ lagen die meisten Kreisräte auf einer Linie. Ein Blick auf die Diskussion.

Gmund – Der Bikepark und der Campingplatz am Oedberg können in der vorliegenden Form nicht verwirklicht werden. Gemeinde und Betreiber müssen nacharbeiten, befand der Umweltausschuss des Kreistags. Gegen eine Stimme lehnte er in seiner gestrigen Sitzung die Herausnahme eines rund 41 000 Quadratmeter großen Areals am Freizeitgebiet Oedberg bei Ostin aus dem Landschaftsschutzgebiet „Tegernsee und Umgebung“ ab.

„Die Landschaft verändert sich komplett“

Im Oktober vergangenen Jahres hatte sich der Gmunder Gemeinderat mehrheitlich dafür ausgesprochen, den Flächennutzungsplan zu ändern und einen Bebauungsplan aufzustellen. Doch nur mit der Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet kann das Projekt auch realisiert werden. Matthias Fuchs vom Fachbereich Umwelt und Naturschutz am Landratsamt verwies eingangs auf die überwiegend negativen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange. „Die Landschaft verändert sich komplett“, sagte er.

Unverständnis über ungenehmigte Baumaßnahmen

Die Mehrheit der Kreisräte sah das ähnlich. „Wir sprechen hier über eine Verdoppelung der versiegelten Fläche“, gab Gerhard Waas (Grüne) zu bedenken. Die Argumente von Natur- und Tierschützern seien schlüssig. Auf Unverständnis bei ihm und den anderen Mitgliedern des Umweltausschusses stießen die laut Kreisverwaltung ungenehmigten Baumaßnahmen und Eingriffe, die in der Vergangenheit am Oedberg stattgefunden haben. Fuchs sprach von „einigen Missständen“ und verwies unter anderem auf den ohne Genehmigung angelegten Parkplatz, die illegale Errichtung eines Gebäudes sowie die Aufstellung von Zelten auf einer Streuobstwiese. Von „verstörenden Handlungen“ sprach Waas. „Ich bin mittelprächtig erschüttert“, sagte Paul Fertl (SPD). Robert Wiechmann (Grüne) wollte „illegale Aktivitäten“ nicht auch noch mit einem Bebauungsplan geadelt wissen.

„Der Eingriff in die Landschaft ist zu massiv“

In erster Linie, so die einhellige Meinung, sei das Vorhaben aber überdimensioniert. „Der Eingriff in die Landschaft ist zu massiv“, befand Johann Hacklinger (CSU), der anregte, den Bikepark auf dem im Sommer nicht genutzten Skihang zu realisieren. Der einzige gemeinsame Nenner sei, so Wiechmann, „dass wir für die Biker was tun müssen“. Wie auch Fertl und Leonhard Obermüller (CSU) sprach er sich dafür aus, die Pläne „runterzudampfen“. CSU-Fraktionssprecher Christian Köck appellierte an Gmunds Bürgermeister Alfons Besel (FWG) und die Initiatoren des Projekts, die auf den Zuhörerbänken saßen, in sich zu gehen und einen abgespeckten Vorschlag vorzulegen.

Bürgermeister hebt wirtschaftliche Bedeutung hervor

Besel hatte zuvor auf die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts für seine Gemeinde hingewiesen und wegen der 47 neuen Stellplätze für Camper auch von einer Stärkung der touristischen Attraktivität gesprochen. Für den lange gewünschten Bikepark habe sich an anderer Stelle im Ort schlichtweg kein geeigneter Platz gefunden. Gerade dass der Oedberg mit dem Campingplatz auch nachts nicht mehr zur Ruhe komme, sah Kristina Roedel (ÖDP) als „starke Schädigung für die Tierwelt“. Und Balthasar Brandhofer (BP) bezweifelte den Nutzen für die Gemeinde: „Eine gravierende Steigerung des Fremdenverkehrs erwarte ich für Gmund nicht.“

Sepp Hartl (FWG) der einzige Befürworter

Einziger Befürworter der Pläne war Sepp Hartl (FWG). Der Oedberg sei als Freizeitgelände etabliert und entwickelt. „Wo sonst, wenn nicht hier, sollte so ein Projekt entstehen?“, fragte er. „Es ist eine gute Sache, und der Trend ist auch da.“

Ball zurück an die Gemeinde gespielt

Wegen der Ablehnung im Umweltausschuss wurde die Angelegenheit anschließend im Kreistag gar nicht mehr behandelt, sondern an die Gemeinde zurückverwiesen. Sie hat nun die Möglichkeit, die Pläne mit den Betreibern zu überarbeiten und sich dann erneut an die Kreisgremien zu wenden. „Das ist aber eine einmalige Sache“, betonte Landrat Olaf von Löwis (CSU). „Ein zweites Mal gibt’s dieses Spiel nicht.“ Das Signal aus dem Umweltausschuss sei klar: „Bikesport ja, aber nicht in diesem Umfang.“

Enttäuschung bei den Initiatoren

Oedberg-Geschäftsführer Georg Reisberger, der die Diskussion zusammen mit den Bikepark-Initiatoren verfolgt hatte, zeigte sich anschließend enttäuscht. Man werde nun das weitere Vorgehen beraten, sagte er in einer ersten Stellungnahme.