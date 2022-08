Bikepark: Erste Abfuhr am Runden Tisch

Von: Gerti Reichl

Teilen

Freuen sich über die Eröffnung ihrer Bike-Station: Ralf Jirgens (l.) und Simon Englhart. Die bisherige Ablehnung der Bikepark-Pläne durch den Naturschutz bereitet den Bike-Crew-Geschäftsführern aber noch Sorgen. © Thomas Plettenberg

Das Freizeitgelände am Oedberg ist um ein Service-Angebot reicher: Die Bike-Crew GmbH hat in einem umgebauten Stadel ihre Radl-Station eröffnet – Vorbote für den geplanten Bikepark. Ob er tatsächlich kommt? Die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt spielt bisher noch nicht mit.

Gmund – Die ersten Kunden sind schon da. Touristen, die auf der Tour zwischen Bodensee und Königssee eine kleine Reparatur an ihrem Fahrrad brauchen; Urlauber, die sich eines der bisher elf zur Verfügung stehenden Mountainbikes ausleihen oder Zubehör und Fahrrad-Kleidung für sich und ihren Nachwuchs benötigen. „Es wird super spannend, was jetzt passiert“, sagt Simon Englhart (40), zusammen mit Ralf Jirgens (51) Geschäftsführer der vor Kurzem gegründeten Bike Crew Tegernsee GmbH und Betreiber der neuen Bike-Station im Freizeitgelände am Oedberg. Zusammen mit einer Zweirad-Mechanikerin und drei jungen Burschen als Ferienjobber läuft der Betrieb seit ein paar Tagen an – künftig sieben Tage die Woche von 9 bis 18 Uhr. Eine chillige Kaffee-Ecke soll noch kommen und das Angebot im Haus mit Sanitäranlagen für die Camper, Büro, Mehrzweckraum und Skischule ergänzen.

Bikepark am Oedberg: Dritter Anlauf für das Projekt

Die Firma, an der neben Englhart und Jirgens zu je einem Viertel auch die Oedberg GmbH mit Chef Georg Reisberger sowie Landschaftsarchitektin Maria Haslauer beteiligt sind, richtet den Blick auf das eigentlich große Projekt: den Bikepark, der auf der östlich gelegenen Wiese kommen soll. Nach ersten Anläufen für einen Bikepark am Tegernseer Hof in Finsterwald und auf dem ehemaligen Fußballplatz an der Kreuzstraße soll der Plan, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene einen Parcour für Spiel, Spaß und Sport anzubieten, endlich gelingen.

Bikepark am Oedberg: Naturschutz sagt bisher Nein

Vor Kurzem trafen sich dazu Stellvertretender Landrat Jens Zangenfeind, Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde, Harald Gmeiner als Vorsitzender der Regionalentwicklung Oberland sowie Maria Haslauer und Ralf Jirgens am Runden Tisch im Landratsamt. Er sei mit seinem Projekt, das unter anderem verschiedene Pumptracks und Parcours, Spielplatz, Motorikpark, eine bewirtschaftete Blockhütte und 50 Parkplätze beinhaltet, lediglich bei Touristiker Gmeiner auf Zustimmung bestoßen, berichtet Initiator Jirgens enttäuscht „Die Naturschützer reagierten jedoch mit Kopfschütteln und einem ’Nein, zu groß’“. Jirgens kann deren rigorose Ablehnung nicht nachvollziehen. „Wir wollen doch keine Landschaft zerstören, sondern ein Angebot schaffen, dass dazu beiträgt, den Strom ambitionierter Radfahrer zu lenken und zu leiten, wie das im Übrigen auch die Steuerungsgruppe Mountainbike fordert.“ Er hoffe, so Jirgens, dass man noch miteinander reden werde, „damit es gemeinsam gut wird.“

Bikepark am Oedberg: Gemeinde Gmund steht dahinter

Die Gemeinde Gmund steht bekanntlich hinter dem Projekt und ist bereits dabei, den Flächennutzungsplan zu ändern und einen Bebauungsplan zu entwerfen. „Mit einem Umwelt- und einem Artenschutzbericht werden wir saubere und sachlich belegte Argumente einbringen“, reagiert Bürgermeister Alfons Besel auf die ablehnende Haltung des Naturschutzes. Er gibt zu bedenken, dass es sich um landwirtschaftliche Fläche handle, die bisher schon als Parkplatz genutzt werde, „und nicht um ein Biotop“. Die Herausnahme aus dem Landschaftsschutz ist mit dem Saurüsselalm-Urteil hinfällig.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.

gr