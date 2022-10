Bikepark nimmt Hürde im Gemeinderat

Von: Gerti Reichl

Auch eine asphaltierte Pumptrackbahn, wie hier in einem Park im österreichischen Leogang, ist im Bikepark am Oedberg geplant. © Ralf Jirgens

Ein Hindernis hat die Bike Crew Tegernsee schon überwunden: Mehrheitlich hat der Gemeinderat am Dienstagabend sowohl den Entwurf des geänderten Flächennutzungsplans, als auch die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans für den geplanten Bikepark am Oedberg beschlossen.

Gmund – Positiv gestimmt, verließen Ralf Jirgens und seine Kollegen von der Bike Crew Tegernsee GmbH den Neureuthersaal. „Wir sind sehr guter Dinge, dass der Bikepark verwirklicht werden kann“, sagt Jirgens unter dem Eindruck der Debatten und Abstimmungen im Gemeinderat. Mehrheitlich wurde dort nun der Weg seitens der Gemeinde freigemacht. Gegen drei Stimmen der Grünen wurde zum einen der Entwurf zum geänderten Flächennutzungsplan gebilligt. Die bisher als Fläche für die Landwirtschaft dargestellte Wiese, die östlich des bestehenden Freizeitgeländes liegt, soll in dem Plan als Sondergebiet Freizeitpark/Camping/Parken festgesetzt werden und das bisherige Sondergebiet „Freizeitanlage Oedberg“ ergänzen. Dieser Vorentwurf wird nun öffentlich ausgelegt.

Geplanter Bikepark am Oedberg: Auch neue Campingplätze vorgesehen

Im neuen Bebauungsplan, dessen Aufstellung mit vier Gegenstimmen beschlossen wurde, sind alle Details schon konkret festgelegt. Entstehen sollen ein weiterer Campingplatz mit rund 47 Stellplätzen sowie ein Parkplatz mit rund 45 Stellflächen. Beide Flächen sollen mit einer wassergebundenen Decke auf Schotterrasen gebaut werden. Ein bestehender Stadel soll ausgebaut und mit einem Anbau für Sanitäranlagen erweitert werden. Der Bikepark selbst umfasst eine asphaltierte Pumptrackbahn, einen Übungsparcour für Kinder, eine Flowtrail-Parallelstrecke, einen Singletrail mit Bikefahrweg sowie eine Pumptrackbahn mit Holzelementen. Dazu kommt ein weiteres, eingeschossiges Gebäude mit Kiosk.

Geplanter Bikepark: Grünen-Fraktion ist dagegen

Gegenwind kommt von den Grünen. Andrea Schack begründete ausführlich, warum sie gegen den Bikepark sei. „Wir reden hier von 40 000 Quadratmetern Außenbereich, Landschaftsschutz und einem Trinkwasserschutzgebiet“, sagte Schack und erinnerte daran, dass die Gemeinde aus diesem Grund schon einmal einen Bauantrag zurückgestellt hatte. Warum nun weitere Camping- und Parkplätze sowie ein Café entstehen sollen, wo doch alles schon da sei, könne sie nicht nachvollziehen. „Das Landschaftsbild würde massiv verändert und zerstört“, warnte Schack. Fraktionskollege Michael Huber kritisierte ebenfalls den Flächenverbrauch: „Ich hätte mir gewünscht, dass man sparsamer mit der Fläche umgeht, doch der Bikepark breitet sich unnatürlich aus wie ein Schmetterlingsflügel.“

Bikepark am Oedberg: Auswirkungen auf Ökologie und Artenschutz?

Lothar Zettler vom Planungsbüro Lars Consult gab zu, dass sich das Landschaftsbild „vor Ort“ verändern werde. In der Weite sehe er aber keine negativen Auswirkungen. Was Ökologie und Artenschutz betrifft, so habe das Projekt nur „geringe bis mittlere Auswirkungen“, dies belege ein Umweltbericht. Bedenken, die auch Johann Huber (CSU) bezüglich des Wasser-Einzugsgebiets geäußert hatte, widerlegte Zettler mit dem Verweis auf die geplanten Bodenbeläge, die ein Versickern des Niederschlagswassers erlauben. Er verwies auch auf die Ausgleichsflächen, die als Streuobstwiese und extensive Wiese geplant seien und damit die „echte Eingriffsfläche“ auf rund zwei Hektar reduzieren. Das Vorhaben entspreche den Zielen des Regionalplans, der die Stärkung des Tourismus vorsieht. Ein Punkt, der neben der Förderung des Sports und der Stärkung des Freizeitgebiets Oedberg im Text zum Bebauungsplan betont wird.

Bürgermeister Alfons Besel (FWG) griff das monierte Vorgehen in Sachen Landschaftsschutz auf. Wegen der unsicheren Rechtslage nach dem Saurüsselalm-Urteil (wir berichteten) werde die Gemeinde nicht „spekulieren“, sondern ganz klar die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet beantragen. Daran könnte das Projekt noch scheitern, sollte der Kreistag dazu nicht bereit sein.

