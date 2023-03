Bikepark-Pläne am Oedberg ausgebremst

Von: Stephen Hank

Solch eine Pumptrackbahn, wie hier im österreichischen Leogang, ist am Oedberg geplant. © Archiv/Ralf Jirgens

Der Bikepark und der Campingplatz am Oedberg können in der vorliegenden Form nicht verwirklicht werden. Gemeinde und Betreiber müssen nacharbeiten, befand der Umweltausschuss des Kreistags.

Gmund/Landkreis ‒ Das Stimmungsbild war eindeutig. Gegen eine Stimme lehnte der Umweltausschuss des Kreistags in seiner Sitzung am Mittwochmittag die Herausnahme eines rund 41.000 Quadratmeter großen Areals am Freizeitgebiet Oedberg bei Ostin aus dem Landschaftsschutzgebiet „Tegernsee und Umgebung“ ab. Sie wäre Voraussetzung dafür gewesen, dass der dort geplante Bikepark und der Campingplatz realisiert werden können.

Mitglieder erachten Pläne als zu massiv

Die Mitglieder des Umweltausschusses erachteten die Pläne durch die Bank als zu massiv. Kritik wurde auch an Baumaßnahmen in der Vergangenheit laut, die nicht genehmigt waren. Wegen der Einrichtung eines Parkplatzes ging es bereits vor Gericht. Gleichzeitig sendeten die Kreisräte aber auch das Signal, dass man ein Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche in Form eines Bikeparks grundsätzlich befürworte.

Gemeinde Gmund kann nun nacharbeiten

Wegen der Ablehnung im Umweltausschuss wurde die Angelegenheit anschließend im Kreistag gar nicht mehr behandelt., sondern an die Gemeinde Gmund zurückverwiesen. Sie hat nun die Möglichkeit, die Pläne mit den Betreibern zu überarbeiten und sich dann erneut an die Kreisgremien zu wenden. „Das ist aber eine einmalige Sache“, betonte Landrat Olaf von Löwis (CSU). „Ein zweites Mal gibt‘s dieses Spiel nicht.“

Enttäuschung beim Oedberg-Geschäftsführer

Oedberg-Geschäftsführer Georg Reisberger, der die Sitzung zusammen mit den Initiatoren des Bikeparks verfolgt hatte, zeigte sich anschließend enttäuscht. Man werde nun das weitere Vorgehen beraten, sagte er in einer ersten Stellungnahme.