Brenner-Wald: Gmund verzichtet auf weiteren Schutzstatus

Von: Gerti Reichl

Teilen

Pink gekennzeichnet sind bereits die Bäume, die in dem Brenner-Wäldchen gefällt werden sollen. © Thomas Plettenberg

Der Gemeinde Gmund ist der Erhalt des Wäldchens zwischen Dr.-Kober- und Deganoweg wichtig. Ihn als Geschützten Landschaftsbestandsteil (GLB) auszuweisen, hält sie jedoch nicht für nötig. Dies ist das Ergebnis einer Diskussion jetzt im Bauausschuss, der ein einstimmig gefasster Beschluss folgte.

Gmund - „Die Fläche ist bereits hochgradig geschützt“, fand Bürgermeister Alfons Besel (FWG), nachdem Bauamtsleiterin Christine Wild alle Fakten erneut dargelegt hatte. Der zwischen 8000 und 9000 Quadratmeter große Wald, im Besitz von Jupp Brenner, sei in der Biotop-Kartierung enthalten, im Flächennutzungsplan als Waldfläche mit besonderer Bedeutung für das Ortsbild ausgewiesen, er unterliege der Landschaftsschutzgebietsverordnung und befinde sich zudem im Außenbereich, eine Bebauung sei also ausgeschlossen. Die Gemeinde könne die Anregung zur Ausweisung als GLB durchaus geben, erklärte Wild, handeln müssten jedoch die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt und das Forstamt. Die Kreisbehörde sei dann auch für eine einstweilige Sicherstellung zuständig, wie dies von einem Anwohner gefordert wird, um eine Abholzung zu verhindern.

Es wäre wichtig, dass jemand die Abholzung überwacht.

Michael Huber (Grüne) brachte Befürchtungen so mancher Anwohner zur Sprache, wonach der Eigentümer mit dem Argument der Verkehrssicherungspflicht großzügig abholzen lassen könnte. „Diese und ein paar dürre Äste sind schon ein sehr dehnbarer Begriff, um das Ausmaß des Eingriffs zu rechtfertigen. Es wäre schon wichtig“, forderte Huber, „dass jemand die Abholzung überwacht.“ Huber hielt das Wäldchen für wichtig und für das Landschaftsbild für essenziell.

Brenner-Wäldchen: Gemeinde überlässt Landratsamt das Handeln

Besel fand, dass ein zusätzlicher Schutzstatus für eine Fläche, die ohnehin im Landschaftsschutzgebiet liege, „doppelt gemoppelt“ sei. Was die Durchführung der Abholzung betrifft, so „müssen wir vertrauen, dass die Maßnahme überwacht und begleitet wird“.

In dem Beschluss wird allerdings der Erhalt des Wäldchens und die Wiederaufforstung bekräftigt. „Was Wald war, muss Wald bleiben“, formulierte Besel.

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

gr