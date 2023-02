Buchvorstellung in Gmund: Der Wunderwal hilft Sternenmüttern

Von: Andreas Wolkenstein

Mutmacherwerk: Nach der Geburt ihres Sternenkinds Milo hat die Gmunderin Verena Seibold „Der kleine Wunderwal“ verfasst. © stefan schweihofer

Eine Krankheit in Zauberkräfte umwandeln – das kann der kleine Wunderwal. Er ist die Titelfigur von Verena Seibolds Büchlein, das sie für ihren Sohn Milo geschrieben hat. Milo kam als Sternenkind zur Welt – und wie der kleine Wunderwal hat auch er für Seibold viele Zauberkräfte.

Gmund – Sie habe den Moment gespürt, als Milo in ihrem Bauch starb, sagt Verena Seibold. Doch das Schlimmste für sie war: danach zu sehen, dass das kleine Herz wirklich nicht mehr schlägt. Sieben Wochen zuvor hatte sie die grausame Botschaft erhalten: Ihr Sohn, damals noch ein 20 Wochen alter Fötus, leidet an einer schweren Krankheit, die Ärzte rieten zum Schwangerschaftsabbruch. Aber Milo lebte ja noch. „Ich habe mich entschieden, ihn noch weiter zu tragen“, erzählt die Gmunderin heute. Eine leichte Entscheidung sei das nicht gewesen.

Verein Bethanien Sternenkinder unterstützte Autorin

Hilfe hat sie damals von Bianca Steinbauer erhalten. Steinbauer leitet den Verein Bethanien Sternenkinder Oberland-Inntal, eine Beratungsstelle für betroffene Mütter und Familien mit Sitz in Hausham. Seibold und Steinbauer kannten sich, für die junge Mutter war die Beraterin eine „emotionale Anlaufstelle“. Nach Milos Tod wurde die Geburt eingeleitet, fünf Tage lang lag Seibold mit Wehen im Krankenhaus. „Ich habe mich so gefreut, dass ich ihn dann endlich im Arm halten durfte“, erzählt die 33-Jährige. Die Kinder zu waschen, zu begrüßen, sie im Arm halten – das alles sind Momente, die für eine Sternenkindmutter enorm wichtig seien, erläutert Beraterin Steinbauer. Auch Seibold sagt: „Das hat mir eine besondere Verbindung gegeben, denn ich sah, wer Milo ist.“

Die Idee zu ihrem Buch kam Seibold bei den Vorbereitungen für Milos Beerdigung. „Ich wollte eine Geschichte vorlesen, doch die musste ich selber schreiben“, erzählt sie. Schnell war klar, dass die Hauptfigur ein kleiner Wal sein sollte, denn die junge Mutter hatte ihrem Sohn während der Schwangerschaft ein Kissen gekauft, auf dem ein Wal zu sehen ist. In der Geschichte hilft der Wal anderen Walen, aber auch Menschen durch seine Zauberkräfte. Wie auch Milo seiner Mutter half. „Mir ging es in der Zeit nach seinem Tod nicht gut“, erinnert sie sich. Doch immer wieder habe ihr verstorbener Sohn sie unterstützt, berichtet sie. „Mich hat Milo gestärkt, ich sehe mich jetzt in einem anderen Licht.“

„Das Buch soll Mut machen“

Die Geschichte des kleinen Wunderwal weist viele Parallelen zu Seibolds eigener Geschichte auf. So schickt die Buchfigur etwa seiner Mutter ein Zeichen, genauso wie Seibold selbst einmal Wolken in Walform gesehen habe, wie sie sagt. Dabei war es nicht ganz einfach, das Werk entstehen zu lassen. Die Geschichte zu finden ist das eine, einen Verlag das andere. „Den Verlagen war das Buch zu kurz“, berichtet Seibold. Und dann muss das Werk gestaltet und finanziert werden. Doch Seibold fand Unterstützer für alles, sodass das Buch nach einem Jahr Entstehungszeit nun vorliegt, herausgegeben im Eigenverlag und gedruckt bei einer Online-Druckerei. Sie habe sich unwahrscheinlich gefreut, als sie das Werk zum ersten Mal in den Händen hielt, so Seibold. Doch zugleich seien auch Tränen geflossen: „Es ist auch ein Stück Abschied“, sagt sie.

Das Buch soll anderen Sternenkindmüttern Mut machen, erläutert die 33-jährige. Als Mutmacherbuch hat Seibold ihr Werk so gestaltet, dass die Leser ihre eigene Geschichte einbauen können: Der Name kann individuell angepasst werden, und so kann das Büchlein auch für Geschwisterkinder eine Stütze sein. „Ich möchte einfach Sternenkindern einen Platz in den Familien geben“, sagt die Autorin. Die Erfahrung einer stillen Geburt sei unglaublich traurig, fügt sie hinzu, und man spürt den Schmerz in ihrer Stimme. Und dennoch: „Ich will mit dem Buch das Schöne hervorheben, denn das bleibt ja“.

Buchpräsentation

Verena Seibold präsentiert den „Kleinen Wunderwal“ am Sonntag, 19. Februar, ab 14.30 Uhr im Lichtraum Miesbach (Rathausstraße 5, Hintereingang). Das Buch kann bei der Autorin auf www.kuenstlerin-vom-tegernsee.de vorbestellt werden. Auf Instagram hat der kleine Wunderwal eine eigene Seite (@der.kleine.wunderwal).

