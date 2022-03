Bürgerbeteiligung via Stammtisch

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Der erste Baukultur-Stammtisch fand online statt. © Screenshot: ak

Ein Stammtisch als Format zur Bürgerbeteiligung – darauf setzt die Gemeinde Gmund in Sachen Baukultur. 15 Bürger sowie Gäste aus der Gemeinde Dietramszell nahmen am ersten Baukultur-Stammtisch der Seegemeinde teil – coronabedingt diesmal noch digital.

Gmund - Zwei Stunden lang wurde locker diskutiert und eine erste Standortbestimmung vorgenommen. Die beiden Gäste aus Dietramszell, das ebenfalls Teil des Leader-Projekts „Baukulturregion Alpenvorland“ ist und wo seit 18 Monaten ein Baukultur-Stammtisch etabliert ist, berichteten anfangs von ihren Erfahrungen. Tenor: „Bauen soll ein bewussterer und kultureller Prozess sein, der den Lebensraum gestaltet.“ In diesem Sinn hätten sich dort Menschen gefunden, die sich nun regelmäßig treffen und zielorientiert über Baukultur diskutieren.

Der Stammtisch sei nicht nur Ideenspeicher, sondern erarbeite auch klare Aufträge an die Politik, etwa die Aufstellung eines Bebauungsplans. In Dietramszell seien nicht nur Architekten Mitglieder des Stammtischs. Vielmehr habe sich eine Melange aus Bürgern zusammengefunden, die sich für Ortskultur und Bauen im Ort interessieren oder täglich als Handwerker auf Baustellen arbeiten. Ergebnis sei ein konstruktiver, interdisziplinärer Austausch am Stammtisch, weil niemand belehrt würde oder Fachwissen abgegriffen würde. Es zähle der gemeinsame Beitrag zum Erhalt der Schönheit des Ortes.

Auch am Gmunder Baukultur-Stammtisch nahmen etliche Bürger teil, die sich von Berufs wegen mit dem Bauen beschäftigten. Gemeinderatsmitglied Johann Huber wünschte sich aber mehr Handwerker am Tisch.

Lesen Sie hier: Agmunda und vhs laden zum Mitmachen bei der Zukunftswerkstatt.

Ortsbetreuer Stefan Spindler, der aus Linz zugeschaltet war, forderte die Gmunder auf, mehr Fotos von positiven Gmunder Baubeispielen zu schicken. Insgesamt seien bis dato nur 80 Fotobeispiele für die Baukulturlandkarte, die man erstellen möchte, gekommen – meist von gelungenen Privathäusern. Nur drei davon zeigten Beispiele eines gelungenen öffentlichen Raums.

Baukultur in Gmund: Das Problem ist ein fehlender historischer Ortskern

Die Diskussion dazu offenbarte, dass es schwierig ist, in Gmund Plätze zu definieren, wo öffentliches Leben stattfindet. Der Grund: Gmund sei durch Straßen und Mangfall zerschnitten und habe keinen historischen Ortskern. Bürgermeister Alfons Besel unterstrich aber das Potenzial, das mit der Neugestaltung des Bahnhofsplatzes einhergehe. Bautechniker Anton Bammer empfahl zudem, die Verkehrsströme zu entzerren: „Wenn der Verkehr langsam fließt, ist schon viel gewonnen.“

Größtes Manko sehen Bammer und sein Berufskollege Franz Halmbacher in der Mangfallbrücke. „Diese Brücke ist keine Zusammenführung. Baukulturelle Einzelaktionen an den verschiedenen Plätzen sind nur sinnvoll, wenn sie miteinander verbunden und erschlossen sind“, meinte Halmbacher.

Stammtisch zur Baukultur in Gmund: Der nächste Termin steht

Fixer Stammtischtag ist künftig jeder erste Donnerstag im Monat. Dazu sollen zumindest Diskussionsthemen vorgegeben werden. Auch bat die neue Baukulturbeauftragte Caroline Mayer-Nowak, bis 31. März weitere Fotos von positiven Gmunder Baubeispielen für die Baukulturlandkarte zu senden an spindler@baukulturregion.de. Nächster Termin: 7. April ab 19 Uhr.

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.