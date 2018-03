Bürgermeisterwahl in Gmund: Hier berichten wir am Sonntag live über die Stichwahl

Die Bürgermeisterwahl in Gmund entscheidet sich am Sonntag: Alfons Besel (FWG) und Franz von Preysing (CSU) treten in der Stichwahl an. Alle Ereignisse und Ergebnisse hier live im Ticker.

Am Sonntag (11. März 2018) wählt Gmund einen neuen Bürgermeister in der Stichwahl.



Alle Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen gibt es hier im Live-Ticker.



Die Stichwahl verspricht denkbar knapp zu werden. Bereits im ersten Wahlgang am Sonntag, 25. Februrar, lieferten sich Alfons Besel (FWG, 43,59 Prozent) und Franz von Preysing (CSU, 42,94 Prozent) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die beiden trennten nur 20 Stimmen.



Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet, mit ersten Ergebnissen darf man wohl ab 19 Uhr rechnen.

Alle Infos und Hintergründe zur Stichwahl und dem Verlauf des Wahlkampfs

Eine Übersicht über die Kandidaten, und wie die Wahl abläuft

16.45 Uhr: Noch gut eine Stunde lang dürfen die Gmunder ihre Stimme abgeben. Landrat Wolfgang Rzehak ist seiner Bürgerpflicht bereits am Morgen nachgekommen, wie er beim Frühjahrsempfang des FWG-Kreisverbands in Agatharied berichtete. Für welchen der beiden Kandidaten er sich entschieden hat, wollte Rzehak nicht verraten. Dennoch ließ er durchblicken, dass er Alfons Besel (FWG) für eine gute Wahl hält: „Sein Ausscheiden aus dem Landratsamt würde uns schon weh tun. Aber für die Gmunder wäre es sehr gut.“





Hier lesen Sie nochmal die Ereignisse am Abend des ersten Wahlgangs, Sonntag, 25. Februar 2018:

19.45 Uhr: Ein spannender Wahlabend neigt sich dem Ende zu. Die Fortsetzung folgt in zwei Wochen. Die Entwicklungen im Wahlkampf werden wir selbstverständlich weiter begleiten.

19.35 Uhr: Interessant auch Ergebnisse in den einzelnen Wahllokalen:

Turnhalle: Preysing 46,32 Prozent, Besel 40,51, Schmid 13,17

Aula: Preysing 43,41, Besel 42,95, Schmid 13,64

Dürnbach: Besel 43,30, Preysing 42,35, Schmid 14,35

Briefwahl Pfarrhof: Besel 45,98, Preysing 42,82, Schmid 11,21

Briefwahl Schule, Bereich Mittagsbetreuung: Besel 46,93, Preysing 40,43, Schmid 12,64

Briefwahl Schule, Bereich Hausaufgabenbetreuung: Besel 47,58, Preysing 37,55, Schmid 14,87

Es zeigt sich also, dass Besel in Dürnbach und bei der Briefwahl vorne lag, Preysing in den Wahllokalen Gmund-Turnhalle und Aula.

19.25 Uhr: Als „enttäuschend“ bezeichnet Gemeinde-Geschäftsleiter Florian Ruml die Wahlbeteiligung von 62,34 Prozent: „Ich hätte mir erwartet, dass drei Viertel der Gmunder zur Wahl gehen, da ja drei neue Kandidaten da waren und keiner einen Amtsbonus hatte.“ Ob es an der Kälte oder der allgemeinen Politikverdrossenheit lag, kann Ruml nicht sagen.

19.17 Uhr: Vom knappen Ergebnis überrascht ist Noch-Bürgermeister Georg von Preysing. Er habe befürchtet, dass die „Medienhetze“ durch ein Online-Portal gegen seine Familie seinem Sohn mehr Stimmen kosten würde. Verwundet ist Preysing senior auch, dass Schmid doch so weit abgeschlagen liegt. „Ich hätte ihn zwischen 20 und 25 Prozent gesehen.“

19.15 Uhr: Entspannt gibt sich der klare Verlierer des heutigen Abends, Hans Schmid (SPD): „Ab morgen kann ich mich wieder unbelastet meiner Arbeit widmen“, sagt der selbstständige Versicherungskaufmann. Den beiden anderen Kandidaten wünsche er „viel Elan und einen guten Endspurt“. Eine Wahlempfehlung werde die SPD nicht aussprechen. Bei der Podiumsdiskussion der Tegernseer Zeitung habe sich aber gezeigt, dass die Gemeinsamkeiten mit den Freien Wählern größer seien als mit der CSU.

19.12 Uhr: Auch Franz von Preysing (CSU) freut sich über sein Ergebnis. „Eine Stichwahl war zu erwarten“, sagt er. Bis es so weit ist, werde er weiter von Haustür gehen und mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Bislang habe er hier sehr viel „gute Energie“ gespürt. Statt auf ein Thema zu setzen, will Preysing mit seiner Person punkten.

19.10 Uhr: Die ersten Statements der Kandidaten trudeln ein. Alfons Besel (FWG) sagt: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, das ist eine gute Basis für die kommenden zwei Wochen.“ Die FWG werde am „konzentrierten und unaufgeregten“ Wahlkampf festhalten und weiter auf Infostände im Ort setzen.

19 Uhr: Jetzt liegen auch die absoluten Zahlen vor. Hier sieht man, wie knapp es wirklich war: Besel (1346 Stimmen) hat nur 20 Stimmen mehr bekommen als Preysing (1326), bei Schmid waren es 416. Insgesamt haben 3088 von 4957 wahlberechtigten Gmundern gültige Stimmen abgegeben.

18.45 Uhr: Bei den Briefwählern liegt Besel vorn, sagt Rathaus-Geschäftsleiter Florian Ruml. Der Grund für die Aufholjagd auf den letzten Metern? Niedriger als zuerst gedacht ist die Wahlbeteiligung. Sie liegt bei 62,34 Prozent.

+ Das vorläufige Endergebnis nach sechs von sechs ausgezählten Stimmbezirken. © Gerti Reichl 18.40 Uhr: Das Ergebnis für heute Abend steht fest: Besel hat Preysing auf den letzten Metern überholt. Besel hat 43,59 Prozent, Preysing 42,94 Prozent, Schmid 13,47 Prozent. Damit gehen Besel und Preysing am 11. März in die Stichwahl, Schmid ist raus.

18.38 Uhr: Immer mehr deutet auf eine Stichwahl zwischen Preysing und Besel hin. Stand nach fünf ausgezählten Stimmbezirken: Preysing 43,46 Prozent, Besel 42,95 Prozent, Schmid 13,64 Prozent.

18.35 Uhr: Jetzt sind vier Stimmbezirke ausgezählt. Preysing liegt mit 43,47 Prozent noch knapp vor Besel mit 43,28 Prozent. Schmid hat leicht zugelegt auf 13,25 Prozent. Was für ein Krimi! Die Familien zittern mit den Kandidaten im Sitzungssaal.

18.30 Uhr: Führungswechsel: Nach drei ausgezählten Stimmbezirken liegt Preysing mit 44,18 Prozent vor Besel mit 43,28 Prozent. Schmid steht bei 12,55 Prozent.

+ Der Noch-Bürgermeister Georg von Preysing (hinten r.) hilft beim Auszählen in der Turnhalle mit. © Gerti Reichl 18.26 Uhr: Es ging noch schneller als erwartet. Um 18.26 Uhr sind zwei von sechs Stimmbezirken ausgezählt. In der Tendenz führt Alfons Besel (FWG) mit 46,4 Prozent vor Franz von Preysing (CSU) mit 41,75 Prozent der Stimmen. Hans Schmid (SPD) liegt aktuell abgeschlagen mit 11,21 Prozent auf Platz drei.

18.20 Uhr: Die Spannung im Rathaus ist zum Greifen. Wer wird beim ersten Zwischenstand die Nase vorn haben? In zehn Minuten sollten wir mehr wissen.

+ Das Auszählen hat begonnen. © Gerti Reichl 18.15 Uhr: Momentaufnahme von der Auszählung in der Turnhalle: Die Stapel mit den Stimmen der Wähler wachsen bei allen drei Kandidaten gleichermaßen in die Höhe, berichtet unsere Reporterin Gerti Reichl. Eine Tendenz sei zumindest hier nicht erkennbar.

18 Uhr: Jetzt ist‘s rum. Die Wahllokale haben geschlossen. Für die Wahlhelfer beginnt jetzt der stressigste Teil des Abends: die Auszählung.

17.58 Uhr: Noch zwei Minuten. Ein Wähler hat sich verlaufen. Er ist in die Aula gekommen, muss aber in der Turnhalle abstimmen. Jetzt heißt es laufen.

17.50 Uhr: Auch im Rathaus steigt die Anspannung. Wahlleiter Florian Ruml leert nochmal den Briefkasten, dann geht er wieder in sein Wahlbüro im ersten Stock. Es könnte ja noch ein Anruf kommen. Bürgermeister Georg von Preysing setzt derweil seinen Trachtenhut auf und macht sich auf den Weg zur Turnhalle. „Zum Auszählen“, sagt er.

+ Auch in der Turnhalle gaben sich die Wähler die Klinke in die Hand. © Thomas Plettenberg 17.40 Uhr: 20 Minuten bleiben den Gmundern noch, um ihre Stimme abzugeben. In der Aula kommen immer noch Wähler, sagt Helfer Ludwig Bergmann, der normalerweise im Gemeinde-Bauamt arbeitet. Er gehe von einer guten Wahlbeteiligung aus.

17.35 Uhr: In der Turnhalle seien die Wähler nicht lange in der Kabine geblieben, sagt Wahlhelferin Renate Stanglmeier. Sie seien wohl entschlossen gewesen.

+ Reger Andrang herrscht im Wahllokal in der Gmunder Grundschule. © Thomas Plettenberg 17.30 Uhr: Noch 30 Minuten bis zur Schließung der Wahllokale. In Dürnbach ist der Andrang nach dem Gottesdienst am größten gewesen, berichtet Georg Dorn, Schriftführer des Stimmbezirks, unserer Reporterin Gerti Reichl. Einigen Wählern sei die Schlange zu lange gewesen. Sie hätten später einen neuen Anlauf genommen.

17.20 Uhr: Der Countdown läuft. Schon um 18.30 Uhr soll laut Wahlleiter Florian Ruml die erste der sechs Urnen (drei aus den Wahllokalen und drei für die Briefwahl) ausgezählt sein. „Da wird eine Tendenz zu erkennen sein.“ Der Zwischenstand wird im Sitzungssaal des Rathauses per Beamer an die Wand projiziert und fortlaufend aktualisiert. „Das geht dann Schlag auf Schlag“, sagt Ruml. Das Endergebnis soll gegen 19 Uhr feststehen.

17 Uhr: Genug zu tun haben dürften auch die Helfer, die für die drei Briefwahlbezirke zuständig sind. 955 Wahlscheine wurden laut Informationen aus dem Rathaus beantragt, rund ein Fünftel der wahlberechtigten Gmunder wollte seine Stimme also per Post abgeben.

16.45 Uhr: Nach schleppendem Beginn in der Früh herrscht seit Mittag ein „reger Andrang“ in den drei Wahllokalen, berichtet Gemeinde-Geschäftsleiter und Wahlleiter Florian Ruml. „Die Wahlhelfer haben gut zu tun.“ Pro Lokal arbeiten drei Schichten zu je vier Leuten. Um 18 Uhr kommen dann alle zum Auszählen zusammen. „Wir wollen das zügig durchziehen“, sagt Ruml.

Wer wird der neue Bürgermeister von Gmund? So funktioniert die Wahl

+ Alle drei auf einen Blick. Welcher Kandidat hat die Gmunder Bürger am meisten überzeugt? © Thomas Plettenberg Wahlberechtigt sind alle Bürger der Europäischen Union, die seit mindestens zwei Monaten ihren Erstwohnsitz in Gmund haben. Die Gemeinde am Tegernsee hat derzeit über 6000 Einwohner, wahlberechtigt sind 4982 Bürger. Die Wahllokale haben am Sonntag (25. Februar) von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Mit ersten Ergebnissen kann wohl ab 19 Uhr gerechnet werden.

Drei Wahllokale stehen den Gmundern zur Verfügung:

Stimmbezirk 1: Turnhalle (Zugang aus Richtung evang. Kirchengemeinde)

Stimmbezirk 2: Aula der Grundschule

Stimmbezirk 3: ehemaliges Rathaus Dürnbach/ VHS Gmund-Dürnbach

Ein neuer Bürgermeister steht fest, wenn einer der drei Kandidaten mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen erhält. Für sechs Jahre tritt dieser dann sein Amt an. Ist das nicht der Fall, gehen die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in die Stichwahl. Diese wäre dann am Sonntag, 11. März, wieder von 8 bis 18 Uhr. Die Gmunder würden wieder an die Wahlurnen gebeten - und können sich dann zwischen zwei Kandidaten entscheiden. Wer die meisten Stimmen hat, wird den Chefsessel im Rathaus beziehen.

Der besondere Fall eines Gleichstands zwischen zwei der drei Kandidaten ist klar gesetzlich geregelt. Wenn es zwei Erstplatzierte mit genau der selben Stimmenanzahl gibt, wird die Wahl wiederholt. Gibt es zwei Zweitplatzierte, die jeweils gleich viel Stimmen für sich vereinen können, entscheidet das Los, wer von beiden in die Stichwahl geht.

Die drei Kandidaten, die sich um das Amt des Gmunder Bürgermeisters beworben haben, ließen sich Anfang Februar öffentlich auf den Zahn fühlen. Hier gibt es eine Zusammenfassung der Podiumsdiskussion im Gmunder Neureuthersaal in Wort und Bild.

+ Bei der Podiumsdiskussion stellten sich Franz von Preysing, Johann Schmid und Alfons Besel, hier zusammen mit Redaktionsleiter Stephen Hank, den Fragen der Gmunder Bürger. © Thomas Plettenberg

Bürgermeisterwahl in Gmund: Die Kandidaten im Überblick

Franz von Preysing - CSU

39 Jahre

verheiratet

Vater von zwei Kindern

Leiter der Sparkassenfilialen im Tegernseer Tal

viele Jahre Vorsitzender der JU im Landkreis

seit 2008 im Gmunder Gemeinderat

Mitglied der Wasserwacht

Sein Motto für den Wahlkampf: „Gutes Bewahren und für Neues offen sein“

Förderung der heimischen Wirtschaft zur Erhaltung wohnortnaher Arbeitsplätze



Landwirte unterstützen zur Erhaltung der Kulturlandschaft



Kreisel in Kaltenbrunn und die Radwege ausbauen



Bürger beteiligen, Familien und Senioren fördern

Johann Schmid - SPD - der SPD-Kandidat ist beim ersten Wahlgang ausgeschieden

60 Jahre

verheiratet

Vater von zwei Kindern (26 und 24)

selbstständiger Versicherungskaufmann

20 Jahre Erfahrung im Gmunder Gemeinderat (18 Jahre Fraktionssprecher)

50 Jahre Blasmusik; Vorsitzender der Gmunder Dorfmusikanten

20 Jahre Mitglied im katholischen Pfarrgemeinderat St. Ägidius

„Am Gemeinwohl orientierte und zukunftsorientierte Kommunalpolitik mit Umweltschutz“

solidarisches und lebendiges Gemeinwesen und ein ethisches Finanzierungsmanagement



zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen



Kommune gleichzeitig als Vorbild in Sachen sorgsamer Umgang mit Ressourcen und Erhalt einer intakten Umwelt



verstärkte Bürgerbeteiligung

Alfons Besel - FWG

51 Jahre

Vater von zwei Söhnen (22 und 24)

15 Jahre Bauamtsleiter im Gmunder Rathaus

14 Jahre Geschäftsleiter im Gmunder Rathaus

seit 2015 Abteilungsleiter im Landratsamt

Bereitschaftsleiter der BRK-Bereitschaft Tegernsee

Kuratoriumsmitglied Volkshochschule Gmund

Wahlkampfmotto: „Gmund. Gemeinsam. Mit Erfahrung gestalten“



„Mitmachgemeinde“

generationsübergreifende Ortsentwicklung

Kulturlandschaft bewahren



Unter dem Stichwort „Gmund smart“ die Chancen der Digitalisierung nutzen (Gigabyte statt Megabyte)

Genauere Informationen zu den Kandidaten und dem Ablauf der Wahl gibt es hier in unserer großen Übersicht zur Bürgermeisterwahl in Gmund 2018.