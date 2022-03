Bürgerversammlung in Gmund: Besel erklärt Gemeinde-Ziele - Viele Haushalte zugeschaltet

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Vor Kameras und Mikrofonen wandte sich Gmunds Bürgermeister Alfons Besel an die Bürger. Neben kommunalen Informationen trug er mit Ukraine-Farben am Sakko auch ein politisches Statement in die Haushalte. © Thomas Plettenberg

290 Haushalte an den Bildschirmen, neun Gäste vor Ort: Die Bürgerversammlung im Hybrid-Format am Donnerstag zeugte von regem Interesse der Gmunder für ihren Ort.

Gmund – Der Neureuthersaal erinnerte bei der Bürgerversammlung an ein Fernsehstudio mit Kameras, Bildschirmen, Technik-Desk und einer Expertenrunde. Während Letztere Fragen im Chat beantwortete, berichtete Bürgermeister Alfons Besel (FWG) gut eine Stunde lang über Entwicklungen, Projekte und Ereignisse, die 2021 stattfanden, abgeschlossen oder initiiert wurden.

Bauliche Entwicklung

Inhaltlich ging es zunächst um die Vergrößerung der Gmunder Gemeindeflur um 21 000 Quadratmeter durch die Übertragung der Hoheitsrechte der Stadt Tegernsee und dem Zugewinn von 351 Quadratmetern von der Gemeinde Waakirchen mit der Abrundung des Moosrainer Gewerbegebiets. Aus der Klausur des Gemeinderats berichtete Besel, man habe ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ziele gesetzt. Die überörtlichen Entwicklungsziele würden sich mit den eigenen decken. Baulandausweisung erfolge nur in den Hauptorten Gmund und Dürnbach – die nicht zusammenwachsen sollen.

Entwicklungspotenzial sehe man noch am Kanzlerfeld, weniger im Innenbereich durch Nachverdichtung. Hier hat die Gemeinde eine Satzung für Abstandsflächen verabschiedet, die durch eine weitläufige Planung für Lebensqualität sorgen soll. Ziel sei es, bezahlbaren Wohnraum ressourcen- und flächensparend zu schaffen.

Das Projekt „Wohnen im Alter“ befinde sich in der Vorbereitungsphase einer Machbarkeitsstudie. Zur Entwicklung des Bahnhofsgeländes und zum Bau des Busbahnhofs kündigte Besel an, der alte Güterschuppen werde in den nächsten Woche abgerissen, um mit dem Tiefbau zu beginnen.

Kommunale Aufgaben

Zu den Themen Energie und Umwelt nannte der Bürgermeister den fertigen Energienutzungsplan, die Hackschnitzelheizung, die geplanten Photovoltaikanlagen auf den Grundschuldächern und die neuen E-Ladestationen in Moosrain. Vier weitere Stationen seien am Volksfestplatz geplant. Der Kulturfonds, die Seniorenarbeit, der neue Internetauftritt und der Breitbandausbau wurden thematisiert. Dazu benannte Besel auch den Breitbandausbau im „Bermudadreieck“ im Nordosten der Gemeinde. Ferner thematisierte er den Digitalplan für die Grundschule, den neuen Mangfallsteg, den „soliden“ Haushalt und den geplanten Bike-Park.

Zum Thema Radlfreundlichkeit kündigte Besel an, dass zwischen Dürnbach und Gmund ein Fahrradschutzstreifen entstehen solle. Wegen Straßenarbeiten sei von März bis April mit Verkehrsbehinderungen um die Max-Obermayer-Straße zu rechnen, ebenso ab 1. August an der Seestraße und ab der Mitte des Jahres am Waldweg.

Anliegen der Bürger

Gegen Ende der Versammlung widmete sich Besel den Anträgen der Bürger. Hier war neben dem „wenig einladenden Zustand“ der Unterführung zwischen Seestraße und Schule, einer Bepflanzung am Fischerweg in der Nähe der Viehhalle, Blühwiesen statt Blumenrabatten sowie dem Lärm der Lint-Züge die Rodung der Waldfläche am Dr.-Kober-Weg Thema. Der Bürgermeister betonte, die Gemeinde habe die Fläche als „wichtige innerörtliche Grün- und Waldfläche“ ausgewiesen. „Wir haben getan, was wir konnten, aber wenn jemand ohne Maß und Ziel Arbeiten vornimmt, hilft das auch nicht viel.“ Die Fläche müsse Wald bleiben. Es würde keine Bebauung zugelassen. Es liege am Forstamt und am unteren Naturschutz, Maßnahmen zur Aufforstung und zum Parkplatz-Rückbau zu verfügen. Eine Baumschutzverordnung helfe nicht, da eine solche nur für einzelne Bäume greife.

Persönliche Worte

Besel dankte Gemeinderäten, Ehrenamtlichen, Verwaltungsmitarbeitern, Vereinen und Organisatoren für Ihr Engagement. Explizit aufgegriffen hatte er auch die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Heimat- und Archivpfleger Beni Eisenburg. Dessen Nachfolger Gerhard Seidl aus Moosrain wurde vorgestellt. Sowohl Eisenburg, als auch Gmunds Behindertenbeauftragter Anton Grafwallner, dem seit vergangenem Jahr Georg Rabl nachfolgt, waren 20 Jahre im Amt. Beiden dankte der Bürgermeister.

Er bat die Gmunder, nach der Coronakrise, die Krankheit, Tod und Unfriede gebracht und einen Riss durch die Gesellschaft verursacht habe, aufeinander zuzugehen. Als Zeichen seiner Solidarität hatte Besel zudem die Farben der Ukraine an sein Sakko geheftet. „Treten Sie für die Freiheit der politischen Meinung und für die Demokratie ein“, bat er. Auch Gmund werde Flüchtlinge aufnehmen. Der Bürgermeister dankte allen, die Wohnraum und Sach- oder Geldspenden zur Verfügung stellen. „Vergelt’s Gott und bleibt’s gesund.“ ak

Fragen aus dem Chat

Gmunds Geschäftsleiter Florian Ruml teilt mit, es seien 288 Online-Zuschaltungen gezählt worden. Ein Haushalt könne mehrere Personen umfassen. Im Chat seien neben Lob für das Format insgesamt 14 Anfragen zu Sachthemen eingegangen. „Diese umspannten einen weiten Bogen“, schreibt Ruml.

Als Beispiele nennt er die Frage nach einem neuen Einheimischenprogramm, die Anregung für eine DHL-Packstation im Ort und Anfragen zur geplanten Überdachung des Busbahnhofs. Auch eine Reduzierung des Streusalzverbrauches, Fragen zum Radverkehr und zur Unterstützung der Ukraine sowie der Flüchtlinge vor Ort seien eingegangen. Die Fragen wurden von Gemeindemitarbeitern direkt im Chat beantwortet, werden Ruml zufolge aber auch an den Bürgermeister weitergegeben. nap

Tegernsee-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Tegernsee – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.