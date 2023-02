Bund Naturschutz lehnt Bikepark-Pläne am Oedberg ab

Von: Gerti Reichl

Solch eine Pumptrackbahn, wie hier im österreichischen Leogang, ist am Oedberg geplant. © Archiv/Ralf Jirgens

Die Bike Crew Tegernsee GmbH will einen Bikepark am Oedberg verwirklichen. Der Bund Naturschutz lehnt die Pläne rundweg ab.

Gmund – Östlich des Freizeitgeländes am Oedberg, auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Wiese, will die Bike Crew Tegernsee GmbH nach langer Planung und mehreren Anläufen an anderen Standorten einen Bikepark verwirklichen. Ein Campingplatz, ausreichend Parkplätze, Sanitäranlagen und ein Kiosk gehören ebenso dazu wie der Bikepark selbst mit einer asphaltierten Pumptrackbahn, einem Übungsparcour für Kinder, einer Flowtrail-Parallelstrecke, einem Singletrail mit Bikefahrweg sowie einer Pumptrackbahn mit Holzelementen.

Mehrheit des Gemeinderats steht hinter den Plänen

Der Gemeinderat Gmund steht mehrheitlich hinter dem Vorhaben und hat bereits die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Im November und Dezember lagen die Pläne öffentlich aus, wie Bauamtsleiterin Christine Wild auf Nachfrage berichtet. Während von Bürgern keine Einwände gekommen seien, hätten Träger öffentlicher Belange ihre Stellungnahmen dazu abgegeben, berichtet Wild. „Darin werden auch Bedenken geäußert in Bezug auf Naturbelange, das Ortsbild oder das Thema Wasser“, nimmt die Bauamtsleiterin einer Behandlung im Gemeinderat vorweg. Demnächst werde sich das Gremium wieder mit dem Thema befassen, so Wild.

Bund Naturschutz will keine Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet

Dabei wird dann auch die Stellungnahme der Kreisgruppe Miesbach des Bund Naturschutz (BN) zur Sprache kommen. So lehnt der BN die nötige Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet Tegernsee und Umgebung ganz entschieden ab. Zum einen handle es sich um eine „noch nicht zersiedelte Kulturlandschaft, die ein Aushängeschild für den Landkreis und Grundlage für eine nachhaltige Erholungsnutzung sei. Zudem seien die geplanten Veränderungen nicht mit dem bestehenden und einem neu geplanten Wasserschutzgebiet vereinbar. Der BN sieht auch den Arten- und Biotopschutz beeinträchtigt, da die Erweiterung der Freizeitanlage unter anderem „eine starke Barrierewirkung für die Wanderung der Wildtiere zwischen Bergwald und Talzone“ bilden würde. Die nicht ausreichende Anbindung an den ÖPNV ist für den Bund Naturschutz ein weiterer Kritikpunkt.

Keine Erweiterung des Freizeitgeländes in hochsensiblem Gebiet

In Hinblick auf die Bewertungskriterien der neu vom Kreistag eingerichteten Arbeitsgruppe (AG) Landschaftsschutz könne der Herausnahme nicht zugestimmt werden, heißt es in der vom Kreisgruppenvorsitzenden Manfred Burger unterzeichneten Stellungnahme. Abgelehnt wird der Bikepark auch von der Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal (SGT) und dem Tierschutzverein Tegernseer Tal. Sie halten den Standort für denkbar ungeeignet und lehnen die Erweiterung des Freizeitgebiets in diesem „hochsensiblen Gebiet“ rundum ab.