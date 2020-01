Busfahren für Senioren gratis

Ab 1. März soll das kostenlose Seniorenticket in Gmund gelten. Ab Donnerstag, 23. Januar, gibt‘s die Anträge. In Rottach-Egern gilt die Karte schon.

Gmund –Neben Rottach-Egern, Bad Wiessee und Tegernsee bietet im Landkreis auch Fischbachau die Seniorenkarte an. Dass jede Kommune selbst ihr Vertragswerk mit der RVO GmbH aushandeln musste, wundert Michael Huber (SPD): „Wofür gibt’s eigentlich diese Dienstbesprechungen der Bürgermeister? Hätte man das nicht gemeinsam abstimmen können?“ Er meinte damit auch unterschiedliche Kosten, die die Gemeinden treffen. Während Fischbachau diese auf 15 000 Euro gedeckelt hat, legt Gmund einen Höchstbetrag von 40 000 Euro fest. Huber sprach zudem von einem „undurchschaubaren Verfahren“ und fand, dass der ganze Landkreis verhandeln sollte. Außerdem sollten auch Kinder und alle Einheimischen bessere Konditionen bekommen. „Da ist noch Luft nach oben“, so Huber. Bürgermeister Alfons Besel (FWG) begründete die Kosten mit der demografischen Entwicklung des Ortes und mit anderen Kostensätzen im Tegernseer Tal. Er erinnerte auch daran, dass Fischbachau das Seniorenticket „erfunden“ habe.

RVO-Seniorenkarte: 1476 Personen können sie beantragen

Geschäftsleiter Florian Ruml informierte über die Rahmenbedingungen des Vertrags: Grundsätzlich können alle Senioren, die 65 Jahre oder älter sind und ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde haben, die Karte beantragen. Das Formular dazu liegt am heute im Foyer des Rathauses aus. Nutznießer können 1476 Senioren sein, die aktuell 24,2 Prozent der Bevölkerung ausmachen.

Das Tarifgebiet Oberland des RVO kann damit ganzjährige gratis genutzt werden, ausgenommen sind Ziele in Österreich oder die Linie 9551 von und nach München. In Gmund sind die Kosten auf 40 000 Euro gedeckelt. Was darüber hinaus geht, übernimmt der RVO. Abgerechnet wird pro Fahrt mit 3,12 Euro, bei mehreren Fahrten pro Tag pauschal mit 6,24 Euro. Dies kommt einem Nachlass von 40 Prozent gleich. Gmund muss zudem 1100 Euro für einen Kartendrucker aufbringen sowie knapp 990 Euro für den Kauf von 1200 Karten. Während Rottach-Egern von den Senioren zwei Euro für das Ausstellen der Karte verlangt, verzichtet Gmund auf diese Gebühr. Lediglich bei Verlust müssen Senioren zehn Euro für eine Ersatzkarte bezahlen.

Ab 1. März soll die Seniorenkarte gelten. Um die Kostenentwicklung abschätzen zu können, soll eine einjährige Probephase gelten. Zudem soll die RVO GmbH vierteljährlich Bericht erstatten.

Seniorenbeauftragte Martina Ettstaller (CSU) freute sich und war schon jetzt überzeugt, dass viele nun öfter in die Busse steigen: „Die Senioren, so höre ich, sind total glücklich.“

RVO-Seniorenkarte: „Und was ist mit den Kindern“

Christine Zierer (FWG) sprach von einer „guten Geschichte“. Allerdings sei sie noch immer „schwer enttäuscht“, dass sich die Gemeinde nicht zu einem kostenlosen Ticket für Kinder und Jugendliche habe durchringen können. „Diese Gruppe müssten wir eigentlich dazu bringen, den ÖPNV zu nutzen und auf das Mama-Taxi zu verzichten.“

Ehe die Gemeinderäte die Einführung des Tickets und die Rahmenbedingungen einstimmig absegneten, äußerte sich Rathauschef Besel zufrieden: „Die Seniorenkarte ist ein erster guter Schritt.“ Weitere Mosaiksteine könnten nun folgen.

In Rottach-Egern gibt‘s die Seniorenkarte schon

In Rottach-Egern ist die Seniorenkarte schon seit Jahresbeginn zu haben. „Wir haben bereits 500 Tickets ausgereicht“, berichtete Bürgermeister Christian Köck im Gemeinderat. Insgesamt komme die Karte in Rottach-Egern für 1200 Menschen in Frage. Er freue sich sehr über das rege Interesse, meinte Köck. Die Gemeinde erhalte viel Lob für die Neuerung. „Ich denke, es ist auch ein schönes Angebot.“ Zumal nicht die Verpflichtung bestehe, mit Erhalt des kostenlosen Tickets gleich den Führerschein abzugeben. Auch die Rottacher Jugend darf inzwischen kostenlos Bus fahren, wie Geschäftsleiter Gerhard Hofmann auf Nachfrage von Alexandra Wurmser (CSU) berichtete. Dies aber aufgrund einer Anordnung der Regierung erst ab 14 Uhr.