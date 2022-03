Corona-Engpass im Gmunder Rathaus: Bürgermeister Alfons Besel erklärt

Von: Gerti Reichl

Alfons Besel Rathauschef in Gmund © Thomas Plettenberg

Auch in Rathäusern belasten Ausfälle an Corona erkrankter Mitarbeiter den Arbeitsalltag. Gmunds Bürgermeister Alfons Besel erklärt, wie seine Verwaltung damit umgeht.

Gmund – Auch wenn die Inzidenz langsam sinkt: Corona hat auch den Landkreis Miesbach immer noch fest im Griff. Nicht nur in vielen Unternehmen und Einrichtungen, sondern auch in den Rathäusern wie aktuell in Gmund belasten Ausfälle erkrankter Mitarbeiter den Arbeitsalltag. Wie die Verwaltung damit umgeht, wollten wir von Bürgermeister Alfons Besel (55, FWG) wissen.

Corona-Engpass im Gmunder Rathaus: Bürgermeister Alfons Besel erklärt

Herr Besel, wie ist die Situation bei Ihnen im Rathaus?

Von 20 Mitarbeitern – darunter etliche in Teilzeit – sind aktuell drei an Corona erkrankt.

Können die Mitarbeiter, die in Quarantäne sind, im Home-Office arbeiten?

Theoretisch schon. Aber: Wer krank ist, der ist eben krank. Wenn jemand geschwächt ist, dann muss er wirklich nicht von zuhause aus arbeiten.

Es heißt, ein ganzes Referat im Rathaus sei außer Gefecht.

Das ist richtig. Corona hat ausgerechnet unser Technisches Bauamt getroffen. Wo wir im Ort jetzt die große Baustelle mit der Verlegung der Stromkabel und der Einbahnstraßenregelung haben, ist das natürlich eine Schlüsselstelle.

Ganzes Referat krank? „„Die Baustelle ist jetzt Chefsache“

Die Baustelle wird also zur Chefsache?

Ja, das kann man wohl so sagen. Ich und mein Stellvertreter Herbert Kozemko haben nun das Thema übernommen.

Wer kümmert sich sonst um die anfallenden Arbeiten im Referat?

Unser Bauamt und weitere Mitarbeiter im Haus übernehmen Arbeiten, wenn diese nicht verschoben werden können. Wir priorisieren natürlich. Es kann allerdings sein, dass sich das ein oder andere verzögert.

Gmund und Corona, das ist inzwischen ein Dauer-Thema.

Nicht nur bei uns. Denn wir sind nur ein Teil der allgemeinen Entwicklung.