Nach Corona-Infektionen bei Gemeinderatssitzung: Landratsamt prüft mögliche Regel-Verstöße

Das Landratsamt Miesbach hat eine kommunalrechtliche Prüfung der Gemeinderatssitzung in Gmund veranlasst.

Landratsamt Miesbach

Gegen welche Regeln wurde im Gmunder Gemeinderat verstoßen, in dessen Sitzung sich zwölf Räte mit dem Coronavirus infizierten? Das Landratsamt will dies prüfen.

Gmund - Über die Corona-Infektionen im Gmunder Gemeinderat machen nicht gerade wenig Menschen ihrem Ärger in Leserbriefen und in den sozialen Netzwerken Luft. Unterstellt wird hier gerne auch, dass dieses Cluster für die enorm hohe 7-Tage-Inzidenz im Landkreis verantwortlich ist. Nach Informationen des Landratsamts ist das aber nicht so. 24 Infektionen ließen sich dem Cluster zuordnen.

Corona-Ausbruch nach Gmunder Gemeinderatssitzung: Zwölf Teilnehmer und weitere zwölf Angehörige infiziert

Zwölf Personen haben sich bei der Sitzung infiziert, die anderen gehören zum familiären Umfeld der Sitzungsteilnehmer. Selbst wenn es die Sitzung nicht gegeben hätte, wäre die Inzidenz im Landkreis nicht unter 100 gefallen – schon gar nicht die erforderlichen fünf Tage lang.

Kritiker des Gmunder Gebarens fragen sich auch, ob das zu sorglose Handeln folgenlos bleibt. Wohl eher schon. Aber: Das Landratsamt hat eine kommunalrechtliche Prüfung der Gemeinderatssitzung in Gmund veranlasst. „Hierbei wird geprüft, inwieweit gegen geltende Regelungen verstoßen wurde und welche Konsequenzen dies nach sich zieht“, schreibt die Behörde in ihrem Update. Auffallend ist derweil: In Gmund war die Zahl der aktiven Fälle zuletzt sehr hoch. Sie ist seit Donnerstag noch mal gestiegen auf nun 71 (zuvor: 59).

Landratsamt Miesbach lässt etwaige Regelverstöße prüfen - Infektionsraten auf Mutation zurückzuführen

Das Landratsamt hierzu: „Die weiteren Neuinfektionen in Gmund sind keinem direkten Clustergeschehen zuzuordnen. Vielmehr zeigen die hohen Neuinfektionen im Gemeindebereich, wie leicht das Virus und seine Mutationen übertragbar sind.“ Aktuell ist die sogenannte britische Variante vorherrschend, von der im Falle einer einzelnen Infektion sehr schnell ganze Familien betroffen sind. Ein Experte hält die Ausbreitung der britischen Variante dennoch für gut. (dak)

