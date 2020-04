Baumärkte und Gärtnereien: So lief die Eröffnung am Tegernsee

Ansturm oder ruhiger Neustart? So lief die Öffnung der Baumärkte und Gärtnereien am Tegernsee

Weissach –Als Klaus Straßer gestern früh seine Ladentür in Gmund an der Münchner Straße öffnete, musste er nicht lange auf seine Stammkundschaft warten. „Das ganze Sortiment war gefragt. Alles, was man zum Schrauben, Lackieren, Schleifen oder Malern braucht, wurde benötigt“, berichtet Straßer dann kurz vor Feierabend am ersten Öffnungstag nach den Corona-Schließungen. Auch wenn er nur einen kleinen Laden betreibt: „Der zählt zu den Baumärkten“, sagt Straßer, und die haben seit gestern wieder geöffnet. Bis auch sein Haushaltswarengeschäft wieder öffnet, müssen sich die Kunden aber bis nächsten Montag gedulden.

Von wegen Schlange: Corona-Test-Einkauf im Baumarkt verläuft überraschend Zur Fotostrecke

Baumärkte öffnen wieder: So war die Lage in Holzkirchen

Corona: Stang hatte für Gewerbekunden geöffnet

In den großen Märkten, wie dem Baustoffzentrum Stang in Moosrain blieb der Ansturm der Kunden noch aus. „Die Leute kamen nach und nach, zeigten auch Interesse an unserer Gartenausstellung“, berichtet Marianne Grabmaier. Sie begründet den eher ruhigen Verlauf des ersten allgemeinen Öffnungstags auch damit, dass die Firma Stang in den vergangenen Wochen für Gewerbekunden geöffnet hatte und für Privatkunden die Waren auch ausgefahren wurden. Der Betrieb laufe mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen, betont die Mitarbeiterin.

Auch interessant: Hotelier Korbinian Kohler sorgt wieder für Gesprächsstoff

Auch bei der Gärtnerei Palme in Gmund lief der Betrieb gestern wieder an – wenn auch verhalten. „Wir hatten schon Sorge, dass wir überrannt werden, aber das war nicht der Fall. Vermutlich wegen des doch ziemlich kühlen Wetters in der Früh“, glaubt die Mitarbeiterin. Ganz ohne Blumen mussten ihre Kunden in den vergangenen Wochen nicht auskommen. „Wir hatten am Parkplatz ein „Take-away“ eingerichtet und brachten auf Wunsch die Pflanzen auch zum Tor.“ Jetzt freue sie sich, wenn alles wieder richtig laufe, zum Beispiel mit dem Geranienverkauf schon ab morgen.

Alle neuesten Entwicklungen lesen Sie hier im Corona-Ticker

gr