Corona zum Trotz: Ergreifender Abschied für Gmunder Realschüler

Nicht eine, sondern gleich vier ergreifende Entlassfeiern bereitete jetzt die Realschule Tegernseer Tal ihren 122 Absolventen. Erfreulich: Sämtliche Prüflinge haben bestanden.

Gmund – Mit dem Goethe-Zitat von den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden und aus denen man trotzdem etwas Schönes bauen könne, begrüßte der stellvertretende Schulleiter Stephan Wörle die Absolventen im Schulgebäude in Gmund. Damit würdigte er die Leistungen der Jugendlichen, die ihre Schullaufbahn unter erschwerten Corona-Bedingungen zum Abschluss bringen mussten. Das Zitat galt aber auch für die Entlassfeier selbst: Weil der Abschied auch im Corona-Jahr denkwürdig und ergreifend werden sollte, hatte die Schulleitung bereits im Juni ein Hygienekonzept ersonnen und beim Gesundheitsamt zur Genehmigung eingereicht.

Schon am Donnerstagabend traf sich die Schulfamilie zu einem Gottesdienst in der Rottacher Auferstehungskirche. Tags darauf wurde die Verabschiedung mit vier Einzelfeiern der Klassen 10A des Mathe-Zweigs, 10B und C des Wirtschafts-Zweigs, 10D des Französisch-Zweigs sowie 10E mit dem handwerklich-technischen Schwerpunkt fortgesetzt.

Ehrengäste schickten ihre Glückwünsche per Video-Botschaft

Die Ehrengäste hatten ihre Glückwünsche zur bestandenen Mittleren Reife per Video-Botschaft geschickt: Landrat Olaf von Löwis lobte die Leistungen der Realschüler – sie hätten es sich nun besonders verdient zu feiern. Auch der Gmunder Bürgermeister Alfons Besel überbrachte stellvertretend für alle Tal-Bürgermeister sowie die Rathaus-Chefs der Gemeinden Waakirchen und Warngau seine Glückwünsche. Ausnahmslos alle 122 Absolventen haben ihren Abschluss geschafft. Egal, welchen Weg sie nun einschlagen würden, entscheidend sei, dass die jungen Leute ihn gerne und mit ganzer Kraft beschreiten und somit ihrem Leben Sinn verleihen: „Habt Visionen!“, riet Besel. Und: „Gebt Euch in Eurem Leben nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden.“

Zwischen den Video-Botschaften gratulierte in jeder Gruppe ein anderes Mitglied des Elternbeirats den Jugendlichen persönlich zu ihren Leistungen und dankte den Lehrern für ihr Engagement und ihre Ausdauer bei der Wissens- und Wertevermittlung, insbesondere in den zurückliegenden Monaten des Home-Schoolings. Und aus jeder Klasse dankte einer oder mehrere Schüler mit einem Musikstück.

Rektor Tobias Schreiner zieht den Hut vor seinen Absolventen

Schülersprecherin Monika Berghammer ließ es nicht nehmen, all ihren Mitschülern – das heißt vier Mal hintereinander – mitzugeben, dass es jetzt an der Zeit sei, sich selbst zu loben und stolz zu sein auf das Erreichte. Unterdessen zog Schulleiter Tobias Schreiner den Hut vor seinen Absolventen: „Kompliment! Ich habe großen Respekt und bin sehr stolz, wie ihr Euch trotz Digitalunterricht und Blockunterricht in halben Klassen motiviert habt“, sagte Schreiner. Ein Fünftel der Abschluss-Schüler hat sogar eine Eins vor dem Komma.

Nachdem die Schulband den Benefiz-Song „Weida mitanand“ mit einer neuen, individualisierten Strophe zum Besten gegeben hatte, ließen es sich die jeweiligen Klassenlehrer nicht nehmen, ihre gemeinsame Zeit mit all den Fahrten, Exkursionen, Feiern und Projekten Revue passieren und sich dann bei der kontaktlosen Übergabe des Zeugnisses mit ihren Schülern fotografieren zu lassen.

Anschließend feierte die jeweilige Klasse bei einem kleinen Empfang im Pausenhof, während bereits die nächste Klasse und ihre Eltern vor der Schule begrüßt wurden. Und auch wenn das große, rauschende Fest am Abend dieses Jahr ausfiel, so wird sich der Abschluss-Jahrgang 2020 immer an einen ergreifenden und individuellen Abschied von der Realschulzeit erinnern können.

ak