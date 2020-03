Coronavirus im Landkreis Miesbach: „Dahoam bleim“ - Eindeutige Nachricht an Münchner vor dem Tegernsee

Am Freitag wurde eine Ausgangssperre-light von Markus Söder verkündet. Sie gilt auch für den Landkreis Miesbach. Ein Schild am Taleingang sorgt für Aufheiterung. Alle News hier im Ticker.

Der Coronavirus und seine Auswirkungen betreffen uns alle im Landkreis Miesbach, im Tegernseer Tal, in Holzkirchen, im Schlierach- und Leitzachtal.

Unsere Redaktion hält sie auf dem Laufenden. Hier sammeln wir alle News zur Corona-Krise in der Region.

Der erste Fall wurde am Donnerstag, 5. März, bekannt. Stand heute sind 57 Fälle im Landkreis bekannt.



Weil die Labore überlastet sind, geht das Landratsamt von einer wesentlich höheren Zahl aus.

Am Ende dieses Tickers finden Sie eine Chronologie der bisherigen Ereignisse.

Coronavirus im Landkreis Miesbach - Schild sorgt für Aufheiterung - die Lage am Freitagnachmittag

17.49 Uhr: Ansturm auf die Baumärkte

Ab morgen müssen auch Baumärkte geschlossen bleiben. Das legen die verschärften Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus fest, die Ministerpräsident Markus Söder heute vorgestellt hat. Im Landkreis bildeten sich deswegen lange Schlangen vor den Baumärkten, in denen die Menschen trotz der Bitte, zuhause zu bleiben, noch Dinge kauften.

+ Ansturm im Baumarkt bei Miesbach. © Thomas Plettenberg

17.36 Uhr: Wegen Corona: Über 2000 Polizeieinsätze und -kontrollen in vier Tagen

Wie stark das Coronavirus die Polizei belastet, zeigt eine Pressemitteilung des Polizeipräsidium Oberbayern Süd: Seit dem 16. März hätten die Beamten in dessen Einzugsgebiet 2000 Einsätze und Kontrollen wegen der Pandemie durchgeführt. Zwar beachteten viele Menschen die Einschränkungen. „Leider mussten aber auch mehrfach Verstöße gegen die Bestimmungen der Allgemeinverfügungen festgestellt werden.“ Polizeipräsident Robert Kopp und Polizeivizepräsidentin Eva Schichl appellieren an die Vernunft der Bürger zur strikten Einhaltung der festgelegten Anordnungen und Empfehlungen. „Die Kontrollen der Polizei werden noch einmal intensiviert!“

16.26 Uhr: Unserem Leser Christoph Bertram ist schon gestern Nacht ein Banner aufgefallen, dass da relativ auffällig an der Kreuzstraße, also quasi zum Eingang ins Tegernseer Tal prangt. „Dahoam bleim“ ist darauf in großen, roten Lettern zu lesen. Und: „Munich! ...see you in 14 days!“.

Ob die Verfasser davon überzeugt sind, dass der Durchschnittsmünchner inzwischen besser Englisch als Deutsch spricht und wie ernst nun die Macher dieses Plakats ihre Nachricht verstehen, bleibt wohl der Einschätzung des Betrachters überlassen. Stichelt sie doch ein bisschen in ein Kern-Dilemma der Tegernseer Seele. Freilich wurde die Nachricht auf dem Plakat im Laufe des Tages - wie so oft in diesr Zeit - vom Tagesgeschehen überholt. Ministerpräsident Söder verkündete heute Ausgangsbeschränkungen.

Wie gut diese Eingehalten werden, wie sehr und schnell sie sich auf die Corona-Fall-Zahlen im Landkreis Miesbach niederschlagen und alles andere, was uns im Landkreis in Sachen Corona bewegt, lesen Sie immer aktuell in diesem Ticker.

Coronavirus im Landkreis Miesbach - eine Chronologie

Was bisher geschah - nachzulesen in allen Einzelheiten in unserem bisherigen Ticker zur Corona-Krise im Landkreis Miesbach.

Donnerstag, 5. März, 11.15 Uhr: Das Coronavirus erreicht den Landkreis Miesbach. Zwei erste Coronavirus-Fälle im Landkreis Miesbach - Krankenhaus schränkt Besucherverkehr ein - Gesundheitsamt rät zu Absage von Veranstaltungen

Das Coronavirus erreicht den Landkreis Miesbach. Zwei erste Coronavirus-Fälle im Landkreis Miesbach - Krankenhaus schränkt Besucherverkehr ein - Gesundheitsamt rät zu Absage von Veranstaltungen Donnerstag, 5. März, 14 Uhr : Privatgymnasium Holzkirchen meldet zwei Verdachtsfälle - Klinik schließt Engpässe nicht aus

: Privatgymnasium Holzkirchen meldet zwei Verdachtsfälle - Klinik schließt Engpässe nicht aus 8. März, 17 Uhr: Gesundheitsministerium erlässt Allgemeinverfügung: Kinder und Jugendliche, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen nicht mehr in Sonntag, 15. März, 18.30 Uhr: Infiziertenzahl steigt auf 36die Schule und Kita kommen.



Gesundheitsministerium erlässt Allgemeinverfügung: Kinder und Jugendliche, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen nicht mehr in Sonntag, 15. März, 18.30 Uhr: Infiziertenzahl steigt auf 36die Schule und Kita kommen. Dienstag, 10. März : Fünfter Corona-Fall bestätigt - Absage-Empfehlung erneuert



: Fünfter Corona-Fall bestätigt - Absage-Empfehlung erneuert Donnerstag, 12. März: Zahl der Corona-Fälle auf 13 gestiegen



Zahl der Corona-Fälle auf 13 gestiegen Freitag, 13. März: Bad Wiessee macht den Badepark dicht. 6 Infizierte im Landkreis, alle Schulen und Kitas dicht. Öffentliches Leben kommt immer mehr zum Erliegen: Kirchen, Kitas, erste Gastro-Einrichtungen, Seniorenheime schließen.

Bad Wiessee macht den Badepark dicht. 6 Infizierte im Landkreis, alle Schulen und Kitas dicht. Öffentliches Leben kommt immer mehr zum Erliegen: Kirchen, Kitas, erste Gastro-Einrichtungen, Seniorenheime schließen. Sonntag, 15. März: Inzwischen sind im Kreis Miesbach 23 Infizierte bekannt - Über 100 Kontaktpersonen. Landratsamt schränkt Besucherverkehr ein, auch Batusa sperrt jetzt zu. Die Kommunalwahl wurde trotz Corona durchgeführt - mit ansehnlicher Wahlbeteiligung und spannenden Ergebnissen. Trotz Corona: Ausflügler stürmen Cafés und Restaurants. Infiziertenzahl steigt auf 36.

Inzwischen sind im Kreis Miesbach 23 Infizierte bekannt - Über 100 Kontaktpersonen. Landratsamt schränkt Besucherverkehr ein, auch Batusa sperrt jetzt zu. Die Kommunalwahl wurde trotz Corona durchgeführt - mit ansehnlicher Wahlbeteiligung und spannenden Ergebnissen. Trotz Corona: Ausflügler stürmen Cafés und Restaurants. Infiziertenzahl steigt auf 36. Montag, 16. März: Skigebiete stellen Betrieb ein: Skigebiete stellen Betrieb ein. Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 40, jede Menge neue Tests. Tegernseer Hotelier Korbinian Kohler schließt seine Häuser. Viele Rathäuser schließen



Skigebiete stellen Betrieb ein: Skigebiete stellen Betrieb ein. Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 40, jede Menge neue Tests. Tegernseer Hotelier Korbinian Kohler schließt seine Häuser. Viele Rathäuser schließen Dienstag, 17. März: Tegernseer Bräustüberl schließt.



Tegernseer Bräustüberl schließt. Mittwoch, 18, März: Nicht nur das Bräustüberl, viele weitere Lokale schließen oder müssen schließen. Das Coronavirus trifft die Tegernseer Gastro-Szene hart. Auch die Einzelhändler im Landkreis Miesbach berichten von einer „prekären Situation“. Gmund am Termin für sein Volksfest festhalten. Dieses soll vom 7. bis 11. Mai stattfinden. RVO lässt weiter Busse fahren - verzichtet aber auf Ticket-Verkauf. Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Miesbach steigt auf 44.

Nicht nur das Bräustüberl, viele weitere Lokale schließen oder müssen schließen. Das Coronavirus trifft die Tegernseer Gastro-Szene hart. Auch die Einzelhändler im Landkreis Miesbach berichten von einer „prekären Situation“. Gmund am Termin für sein Volksfest festhalten. Dieses soll vom 7. bis 11. Mai stattfinden. RVO lässt weiter Busse fahren - verzichtet aber auf Ticket-Verkauf. Die Zahl der Corona-Infizierten im Donnerstag, 19. März: Gemeinde Fischbachau startet Heimlieferdienst - Freiwillige gesucht.

Gemeinde Fischbachau startet Heimlieferdienst - Freiwillige gesucht. Freitag, 20. März: Das Landratsamt Miesbach bestätigt unserer Redaktion, dass es aktuell von rund 300 Infizierten ausgeht. Markus Söder verhängt Ausgangsbeschränkungen für ganz Bayern.

