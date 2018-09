Coworkerei: Gemeinsames Dach für kreative Köpfe

Die Coworkerei Tegernsee war bei ihrer Gründung vor drei Jahren die erste ihrer Art im Landkreis. Ein mit viel Esprit gestartetes Experiment, das sich prächtig entwickelt hat.

Dürnbach – Mountainbiken, die Berge erleben: Das ist die Leidenschaft von Michelle Maiser (30). Vor einem Jahr kündigte die Mediendesignerin ihre Wohnung in München und zog mit ihrem Lebensgefährten nach Rottach-Egern. Ein paar Monate lang pendelte sie noch zur Arbeit nach München. Auch dort stand ihr Schreibtisch in einem Co-Working-Space. Es lief gut, aber es blieb viel Zeit auf der Straße. Im Frühsommer entschied sie sich, einen Arbeitsplatz in der Tegernseer Coworkerei in Dürnbach zu mieten. Seitdem ist Maiser jeden Tag da: „Und es ist super-schön, weil jeder ein bisschen etwas anderes macht.“

Auch ihre Kundschaft kommt gerne vorbei. Workshops bietet Maiser inzwischen gern in der „Alm“ oder dem „Wohnzimmer“ an. So heißen zwei der vier Seminarräume, denen das Coworkerei-Team mit sicherer Hand viel Charme verliehen hat.

Im Gespür für Stil dürfte auch das Erfolgsrezept der Coworkerei begründet sein. Sie ist mehr als ein Großraumbüro, in dem der Mieter Stuhl, Tisch, W-Lan und Drucker vorfindet. Die Räume sind allesamt hip möbliert, von der Kaffeeküche übers Telefon-Separee bis zum „Big-Business“-Raum für bis zu 25 Tagungsgäste. Im Büro kostet ein Tagesticket mit freier Platzwahl 19 Euro, eine Zehnerkarte 179 Euro, die Monatsflat 249 Euro.

Mediendesignerin Maiser gehört zu den Neulingen in der Coworkerei-Gemeinschaft. Insgesamt ist die Fluktuation seit derEröffnung im Oktober 2015 gering. Die Dauermieter der ersten Stunde sind fast alle noch da, berichtet Michaela Brems (31). Sie betreut die Bürogemeinschaft, zeigt Interessenten das Haus und hat die Reservierungen im Blick. Angestellt ist Brems bei der Eventagentur Flowmotion von Anja Freitag und Florian Hornsteiner. Unter deren Dach hat sich die Coworkerei entwickelt – buchstäblich.

Denn eigentlich wollte Flowmotion in erster Linie ein eigenes Büro bauen. Doch als sich am Landbader Feld in Dürnbach die Chance ergab, ein größeres Gebäude zu errichten, stellte Flowmotion ein Haus hin, das nicht nur der eigenen Agentur Platz bot. Die Idee: Selbstständige aus der Umgebung können sich hier einmieten. Für einen Tag, zehn Tage, einen Monat oder auch dauerhaft, je nach Bedarf. Inzwischen sind zwölf der 20 Arbeitsplätze an Dauermieter vergeben. Zudem gibt’s rund 60 Nutzer, die ab und zu mal kommen. Da kann es mitunter eng werden, aber bis jetzt hat der Platz trotzdem immer gereicht. „Ich musste noch nie jemanden wegschicken“, sagt Brems. Zumal die Kundschaft sehr flexibel ist. „Da setzen sich auch mal zwei oder drei in ein Besprechungszimmer und klappen da ihre Laptops auf.“

Wer hier an Konzepten tüftelt, will nicht allein sein. So wie Maiser, die als Selbstständige auch Zuhause arbeiten könnte. „Ich bin kreativer, wenn ich unter Menschen bin und mich austauschen kann“, meint die freie Art Direktorin. Das Feedback ist ihr wichtig, und die Arbeitsatmosphäre.

Kommunikation, das ist das Thema der Coworkerei. Zwei PR-Agenturen haben hier Arbeitsplätze, viele Nutzer sind in den Bereichen Coaching und Online-Marketing tätig. Man redet beim Kaffee über aktuelle Projekte und neue Möglichkeiten. Bisweilen werden aus Nebeneinander-Sitzern Geschäftspartner, die gemeinsam einen größeren Auftrag stemmen. Um das zu befördern, lädt Flowmotion die Coworking-Kundschaft einmal im Quartal zu einer gemeinsamen Veranstaltung ein. Mal gibt’s Frühstück, mal wird gegrillt. „Dazu gehört immer eine Vorstellungsrunde“, berichtet Brems. Oft zeige sich dann, dass der eine etwas anbiete, das der andere suche.

Auch wenn die Coworkerei-Arbeitsplätze inzwischen fast durchgängig besetzt sind: An eine Erweiterung wird derzeit nicht gedacht. Geöffnet ist das Büro von 8.30 bis 18 Uhr. Feste Mieter können die Tür per Finger-Scan öffnen, aber meist ist um 18 Uhr wirklich Schluss. Schließlich haben fast alle Coworker Kinder, wie Brems erzählt: „In den vergangenen zwei Jahren hatten wir einen richtigen Baby-Boom.“