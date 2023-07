Bike Park scheitert am Widerstand der Naturschutzbehörde: Tiefe Enttäuschung bei der Bike Crew

Von: Christina Jachert-Maier

Die Leihräder sollten für den Bike Park bereitstehen. Nach dem Aus für den Park dachte Ralf Jirgens daran, den gerade errichteten Bike Shop abzureißen. Jetzt hat er ihn doch eröffnet – mit gemischten Gefühlen. © Christian Scholle

Vier Jahre lang hat die Bike Crew Tegernsee viel Energie, Leidenschaft und Geld in ihren Traum gesteckt. Doch die Pläne für den Bike Park am Oedberg sind am Widerstand der Naturschutzbehörde gescheitert. Ob die Initiatoren einen neuen Anlauf wagen, ist zweifelhaft. Frust und Enttäuschung sitzen tief.

Ostin – Am Anfang stand eine Elterninitiative, die einen Ort suchte, an dem die Kinder biken können. Die Idee wuchs sich zu einem Projekt mit professionellem Format aus. Die Bike Crew wurde zur Gesellschaft. Ralf Jirgens war als treibende Kraft von Anfang an dabei, auch Simon Englhart, Anton und Maria Haslauer gehören zur Crew. Als Partner stieg Georg Reisberger mit ins Boot, Chef der zehn Hektar großen Freizeitanlage Oedberg. Der Bike Park hätte auf einer nahen Wiese andocken können. Die Gemeinde Gmund unterstützte die Idee, beauftragte einen Planer. Dessen Entwurf stieß im Umweltausschuss des Kreistags jedoch auf Widerstand. Er verweigerte die Herausnahme der Wiese aus dem Landschaftsschutzgebiet und gab den Initiatoren den Rat, den Bike Park zu verkleinern. Danach, hieß es, könnten sie einen neuen Antrag stellen.

Doch dazu wird es wohl nicht kommen. Wie berichtet, hat der Gemeinderat Gmund das Planungsverfahren kürzlich per Beschluss eingestellt. Dies deshalb, weil die Bike Crew keine Chance sieht, die Pläne abzuspecken.

„Kleiner geht‘s nicht“: Ein schwerer Schlussstrich

„Kleiner geht’s nicht. Wir sind eh schon zu klein“, sagt Reisberger. So sieht es auch Ralf Jirgens. Einen Schlussstrich zu ziehen, ist wohl niemandem schwerer gefallen als ihm. „Ich bin verzweifelt, frustriert, enttäuscht“, sagt Jirgens. Die Planung am Oedberg, erinnert er, war der dritte Anlauf der Initiative, einen Bike Park zu schaffen, eine Attraktion für Kinder, Jugendliche und Familien. In diesem dritten Anlauf ging es um viel, auch um ein berufliches Standbein. „Und es hat auch viel Geld gekostet“, berichtet Jirgens.

Bis zur Entscheidung des Umweltausschusses glaubte die Bike Crew fest daran, dass die Investitionen sich lohnen würden. Schließlich stand die Gemeinde Gmund hinter dem Projekt. „Die Gemeinde war Herr des Verfahrens“, sagt Jirgens. Dass dann, wenn alle Pläne fertig sind, noch eine Ablehnung durch die übergeordnete Behörde alles zunichtemachen kann, war ihm nicht bewusst.

Bike Shop trotzdem eröffnet

Weil die Crew auf die Umsetzung der teuer bezahlten Planung vertraute, errichtete Jirgens im vergangenen Jahr einen Bike Shop. Schließlich gehören zu einem Bike Park auch Leihräder, Leihhelme und ein Service für schnelle Reparaturen. Nach dem Aus für die Pläne hat Jirgens daran gedacht, den neu errichteten Shop wieder abzureißen. Letztlich entschied er sich, ihn doch zu eröffnen. In kleinerem Rahmen wird er nun E-Bikes an Gäste verleihen. Der nahe Campingplatz sorgt für eine gewisse Nachfrage. Überhaupt fahren in der Saison täglich hunderte Radler am Oedberg vorbei. Für sie bietet Jirgens eine Servicestation. „Aber so war das Ganze nicht gedacht“, sagt Jirgens. Er versuche es jetzt einmal.

Kein Platz auf vorhandenem Gelände

Der Crew wurde geraten, gegen die Entscheidung des Kreis-Gremiums zu klagen. Doch einen so langen Atem haben Jirgens und seine Mitstreiter nicht. „Das dauert dann wieder fünf, sechs Jahre und kostet wieder Geld“, sagt Jirgens. Im Raum steht der Vorschlag, eine kleine Version des Bike Parks im Bereich der Sommerrodelbahn anzulegen. Reisberger sieht dazu keine Möglichkeit. Die Anlage sei bei Vollbetrieb jetzt schon am Anschlag. „Wenn dann noch ein paar hundert Radler dazukommen, ist das hier wie am Oktoberfest.“ Dies sei zu viel. „Wir wollen das nicht, und es würde auch nicht gut ankommen.“

Gedankenspiele gibt‘s weiterhin

Ziel des Projekts war es, den Bereich Radeln neu zu ordnen und eine zusätzliche Attraktion zu schaffen, erklärt Reisberger. „Für eine Erweiterung brauchen wir auch mehr Parkplätze und weitere Infrastruktur.“ Das Thema Biken in die bestehende Fläche zu integrieren, mache keinen Sinn. Gedankenspiele gebe es trotzdem noch, meint Reisberger. Man werde sich zusammensetzen und über – noch nicht spruchreife – Ideen beraten. Eines ist für ihn schon klar: „Notkonstruktionen bringen nichts.“

