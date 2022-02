Philippinin (45) schließt Ausbildung zur Pflegefachkraft ab: „Danke dem Himmivater da oben“

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Blumen zu Examen: Maria Berchthold (Mitte) hat bei der Diakonie Tegernseer Tal die Ausbildung zur Pflegefachkraft absolviert. Erhard Ziegler und Erna Wirth freuen sich mit ihr. © Thomas Plettenberg

Mit großer Herzlichkeit hat sich Maria Berchtold als Pflegehelferin um ihre Klienten gekümmert. Die Diakonie schlug der damals 45-Jährigen eine Ausbildung zur Fachkraft vor. Heute sind alle glücklich über diesen mutigen Schritt.

Gmund – Allseits Anlass zur Freude gab es Anfang des Monats bei der Diakonie Tegernseer Tal: Vorsitzender Eberhard Ziegler konnte der von den Philippinen stammenden Maria Berchthold zum bestandenen Examen als Pflegefachkraft gratulieren. Die 48-Jährige, die 2005 der Liebe wegen nach Deutschland gekommen war, hatte erst in Rottach-Egern als Zimmermädchen gearbeitet. Im April 2018 wechselte sie zur Diakonie als Pflegehelferin im Bereich Hauswirtschaft. „Das machte sie so gut und kümmerte sich dabei auch noch so herzlich um die Klienten, dass wir ihr die Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft vorschlugen“, erinnert sich Ziegler.

Deutschkenntnisse und Corona größte Hemmnisse

In ihrer Heimat hat die Philippinin zwar einmal in einem technischen Labor gearbeitet, aber eine medizinische Vorbildung hatte Berchthold nicht. Die Diakonie Pflegedienstleitung Erna Wirth nahm sie nun also drei Jahre lang unter ihre Fittiche, unternahm mit der Auszubildenden gemeinsam Patientenbesuche im ambulanten Dienst und trainierte mit ihr alles, was Altenpfleger aus dem FF beherrschen müssen – vom Verbandswechsel über Injektionen, Infusionen, Blutentnahmen, dem Verabreichen von Medikamenten bis hin zur Pflege mit all ihren Facetten. Wirth übte auch und vor allem die Fachbegriffe. Die Deutschkenntnisse wie auch die Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie seien die größten Hemmnisse in den zurückliegenden drei Jahren gewesen, meint Wirth rückblickend. Einmal, als sich zwischenzeitlich auch noch das Ausbildungssystem änderte, war Berchthold kurz dafür aufzugeben. Sie tat es nicht. „Heute sind wir sehr stolz drauf, dass unsere Maria das alles so gut geschafft hat“, sagt Wirth und drückt ihre Kollegin herzlich.

Zum Blumenstrauß gibt‘s den Arbeitsvertrag

Für sie gab es neben den Glückwünschen und dem Blumenstrauß auch einen Arbeitsvertrag. Denn Berchtold bleibt bei der Diakonie Tegernseer Tal. Diese Entscheidung wiederum macht Ziegler angesichts des allgemeinen Mangels an Pflegekräften, den man auch im Tegernseer Tal zu spüren bekommt, glücklich: „Wir unterstützen und bilden auch gerne Menschen aus, die vielleicht anfänglich nicht so prädestiniert sind für den Pflegeberuf – egal ob ganz junge Menschen, ältere Umsteiger oder solche, die ohne große Deutschkenntnisse in unser Land kommen“, sagt er. Und wenn sie am Ende ihren Abschluss als examinierte Pflegefachkraft in der Tasche haben, würde man sie freilich auch gerne in Festanstellung übernehmen.

Berchthold selbst ist natürlich auch stolz auf ihr bestandenes Examen und glücklich, dass damals vor drei Jahren ihr Potenzial erkannt und sie zur Ausbildung ermuntert wurde. Selbst hätte sie sich das gar nicht zugetraut, gibt sie zu. „Danke an die Diakonie für die drei Jahre Unterstützung“, sagt sie strahlend und in einem sehr charmanten philippinisch-bayerischen Akzent. „Aber ich bin auch Christin und danke dem Himmivater da oben, dass er mich so gut geführt und hierher gebracht hat.“ Berchtold freut sich jetzt auf ihre Aufgaben und dass sie ihren Patienten weiter helfen kann.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Tegernsee-Newsletter.