Das Leben von Senioren bunter machen

Marianne Strauß Stiftung lud zur Faschingsfeier in Gmund ein

Zu einer Faschingsfeier für Senioren lud die Marianne Strauß Stiftung ins Gasthaus Maximilian ein. Die Seniorenbeauftragten der Tal-Gemeinden halfen mit, dass es eine zünftige Feier wurde.

Gmund - Die Faschingsfeier am Montag (30. Januar) im Gasthof Maximilian, zu der die Marianne Strauß Stiftung (MSS) Seniorinnen und Senioren aus den fünf Talgemeinden und Waakirchen eingeladen hatte, war eine Art Auftakt. Geht es nach Birgit und Dr. Franz Strauß, Vorsitzender der MSS und Sohn des ehemaligen Bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß (1915-1988) und seiner Frau Marianne, sollen noch viele weitere Folgen. Das Paar, das seit drei Jahren mit einem Zweitwohnsitz in Bad Wiessee wieder im Tal ansässig ist, möchte hierzulande auch die Stiftungsaktivitäten ausweiten.

Begonnen hatten sie damit eigentlich schon im ersten Coronajahr mit einer Weihnachtsfeier in der Tagespflege Hiltl in Bad Wiessee. Bis dahin hatte die Stiftung mit Sitz in München nur punktuell einzelne Projekte unterstützt. Stets aber im Sinne von Marianne Strauß, die als Landesmutter Kinderheime und Seniorenheime besucht habe. Vor jetzt 39 Jahren sei sie in Folge eines Herzinfarktes bei einem Autounfall in Scharling ums Leben gekommen, erinnerte Strauß daher jetzt in Gmund. Und auch an ihr Motto: Das Leben ist wie ein Baum. Es bringt immer wieder neue Triebe hervor. „Wir unterstützen gerne Kinder und Senioren und entsprechende Projekte“, erklärte Franz Strauß. Dabei sei es schwieriger an die Senioren „heranzukommen“, weil sich viele oft in die Isolation zurückzögen und dann leicht vergessen würden.

Erinnerungen an Franz Josef Strauß und seine „illegalen Faschingsfeiern“ wurden lebendig

Dem wolle die Stiftung entgegenwirken. Denn die Senioren von heute die Kinder von gestern. Und weil man früher gerne und viel mehr den Fasching gefeiert habe, habe sich die MSS als Auftakt für das weiterreichende Engagement im Tegernseer Tal und Waakirchen für ein Faschingsfest mit Mittagessen, Musik, Faschingskrapfen und Auftritt der Gmunder Gardemäuse entschieden. „Das hätte auch meinem Vater gefallen“, sinnierte Franz Strauß laut und erinnerte an die „illegalen Faschingsfeiern“ in der Staatskanzlei, die Franz Josef Strauß ab 1978, seit er Ministerpräsident gewesen sei, eingeführt hatte - und schon einmal scherzeshalber als chinesischer Revolutionär und Staatschef Mao Tse-tung in einer Original-Uniform auftrat.

Franz Strauß dankte den Senioren-Beauftragten der Gemeinden für die Mithilfe bei der Organisation. Martina Ettstaller aus Gmund, Agnes Hiller aus Tegernsee, Marille Tipolt aus Rottach-Egern, Christine Göttfried aus Kreuth, Marita Höppner aus Waakirchen und Gisela Höltscher aus Waakirchen hatten die Einladungen übernommen. Sie halfen aber auch den Damen vom MSS-Vorstand Dr. Birgit Schoeller, Dr. Kira Heiss, Alexandra Schenk, Klara Wacker, Susanne Gausmann-Schatz, Daniela Seemann und Birgit Strauß, die den Festsaal im Maximilian dekoriert hatten, die Geschenktüten mit Regionalschmankerl für die Senioren und mit Guatl für die Gardemäuse gefüllt hatten und die Kaffee ausschanken und die Faschingskrapfen an die Gäste verteilten, die sich bestens bei 70er-Schlagern amüsierten.

Weitere Infos aus der Region lesen Sie hier.

ak