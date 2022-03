PV-Anlage auf dem Schulhaus-Dach: „Das muss sich rentieren“

Von: Gerti Reichl

Potenzial auf dem Dach: Die Gmunder Grundschule soll mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet werden. © Thomas Plettenberg

Dass auf das Dach der Gmunder Grundschule eine Photovoltaikanlage (PV) gepackt werden soll, hat der Gemeinderat bereits grundsätzlich befürwortet. Ganz in trockenen Tüchern ist das Vorhaben aber noch nicht.

Gmund - Ehe Energiemanager Andreas Scharli von der Bürgerstiftung Energiewende Oberland die Gemeinderäte mit Details versorgte, berichtete Geschäftsleiter Florian Ruml von den Hausaufgaben, die die Gemeinde für dieses Vorhaben inzwischen erledigt hat. So mussten Denkmalschützer ihre Erlaubnis erteilen, zumal sich die Schule im Ensemble mit Rathaus und Kirche befindet. Inzwischen liege der positive Bescheid vor, so Ruml. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Untere Denkmalschutzbehörde von Anfang bis Ende eingebunden werden müsse, dass die PV-Anlage einen Mindestabstand von einem Meter vom First und 1,50 Meter zur Traufe haben müsse. Keine Einwände gebe es zu den erhöhten Schneefangvorrichtungen und der damit verbundenen Statik, so Ruml.

Photovoltaikanlage auf dem Schulhaus-Dach: Blockheizkraftwerk keine Konkurrenz

Scharli rief die Ergebnisse des Gmunder Energienutzungsplans in Erinnerung, wonach der Ertrag der erneuerbaren Energien aktuell bei nur acht Prozent liege und Wärme mit gut 55 Prozent sowie Strom mit 23 Prozent die Hauptverursacher des CO2-Ausstoßes in der Gemeinde seien. Dass die Schule über ein Blockheizkraftwerk (BHKW) verfüge, stehe nicht in Konkurrenz zur geplanten PV-Anlage. „Beides funktioniert“, glaubt Scharli, der zwei Varianten näher vorstellte. Für die größere Version mit 36 Kilowatt Peak (kWp) wären 124 Module auf der südlichen Dachfläche nötig. Kosten: 52 000 Euro. Die Investition würde sich nach zwölf Jahren amortisieren. Die Gestehungs-, also Gesamtkosten, würden bei 10,3 Cent pro kWh liegen.

Die kleinere Version mit 25 KWp würde die Installation von 80 Modulen nötig machen. Hier hätten sich die Kosten in neun Jahren amortisiert, die Gestehungskosten würden bei 8,6 Cent pro kWh liegen. Grundsätzlich seien noch ein paar Fragen offen, gab Scharli zu bedenken. Etwa zur Entwicklung der Strompreise oder zur Einspeisevergütung – also insgesamt zur Wirtschaftlichkeit. Auch müsse man über eine Verbindung zum Rathaus nachdenken sowie über eine Optimierung des Verbrauchs in der Turnhalle.

Für Georg Rabl (FWG) war klar: „Das muss sich rentieren.“ Er vermisste etwa eine konkrete Berechnung, wie hoch der Eigenverbrauchsanteil der Schule selbst sei. Denn nur so könne man sehen, ob die PV-Anlage einen Effekt habe. Rabl war dafür, das Rathaus für die Stromversorgung zu integrieren und für Speichermöglichkeiten zu sorgen. Auch Korbinian Kohler (CSU) interessierte sich für Zahlen zum tatsächlichen Eigenverbrauch. Er gehe davon aus, dass 60 Prozent des erzeugten Stroms tatsächlich in der Schule verbraucht würden, 15 Prozent im Rathaus, antwortete Scharli. „30 Prozent Einspeisequote wären zu verkraften“, so der Fachmann.

PV-Anlage für das Schulhaus-Dach: Speicheranlagen werden geprüft

In einem einstimmigen Beschluss sprach sich das Gremium erneut grundsätzlich für die PV-Anlage auf dem Dach aus. Bis weitere konkrete Schritte beschlossen werden, soll die Möglichkeit für Speicheranlagen geprüft werden, um einen höheren Eigenverbrauch zu erreichen. Auch die Leitung ins Rathaus soll in neue Berechnungen einfließen.

