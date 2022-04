Riesenrad von Gmund ist startklar

Von: Gerti Reichl

Startbereit: Das Riesenrad von Maximilian Fahrenschon steht bis Ende Juni in Seeglas. Mit jedem gelösten Ticket kann man fünf Runden drehen. © Stefan Schweihofer

Das Riesenrad, die neue Attraktion von Gmund, ist startklar. Ab Samstag, 30. April, dreht sich das 25 Meter hohe Rad für acht Wochen. Der Betreiber ist selbst begeistert.

Gmund – Den Tegernsee von oben sehen und dazu einen freien Blick in die Gegend genießen – ab diesen Samstag, 30. April, und dann acht Wochen lang, muss man dazu nicht auf die Berge wandern. Wie angekündigt, hat Maximilian Fahrenschon von der gleichnamigen Rosenheimer Schausteller- und Festzeltbetreiberfamilie sein Riesenrad in Gmund aufgebaut. Es steht auf dem Reserve-Parkplatz in Seeglas und zieht bereits neugierige Blicke auf sich.

Gmunder Riesenrad startklar: Glasscheiben für ein sicheres Gefühl

Schon am Mittwochnachmittag (27. April), nachdem das 30 Tonnen schwere Riesenrad auf dem Anhänger fixiert, mit acht Fundamenten gut gesichert war und alle 16 Gondeln eingehängt waren, konnte der Betreiber eine erste Proberunde drehen. „Herrlich“, schwärmt Fahrenschon selbst, „der Blick ist toll.“ Im Gegensatz zu großen Riesenrädern, in denen viele Menschen ein mulmiges Gefühl haben, sei das Exemplar in Gmund besonders „familienfreundlich“, sagt Fahrenschon. „Alle Gondeln haben Glasscheiben und sorgen für Sicherheit sowie für Schutz vor Wind und Wetter.“

Fahrt mit dem Gmunder Riesenrad dauert sechs Minuten

Täglich von 11 bis 21 Uhr soll sich das Riesenrad drehen. Jede Fahrt dauert sechs Minuten und kostet fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Dafür dreht sich das Rad fünf Mal – mit Aussichts-Stopp ganz oben. Bis zum Volksfeststart am 12. Mai (bis 16. Mai) will sich Maximilian Fahrenschon noch ein attraktives Angebot überlegen, denn auch das Gmunder Fest wird von seiner Familie betrieben.

gr