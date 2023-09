Dauer-Baustelle in Finsterwald beendet - Vollsperrung der Tölzer Straße aufgehoben

Von: Gabi Werner

Teilen

Mehr Platz für Radler und Fußgänger: Der kombinierte Geh- und Radweg entlang der Tölzer Straße in Finsterwald ist fertig gestellt. © Thomas Plettenberg

Der Verkehr rollt wieder: Die Vollsperrung der Tölzer Straße in Finsterwald ist inzwischen aufgehoben. Damit sind auch die Arbeiten für den neuen Geh- und Radweg nach einigen Verzögerungen beendet.

Finsterwald – Am Schluss ging es doch schneller als gedacht: Die Baustelle in Finsterwald konnte zum Start dieser Woche abgeschlossen werden. Nach rund fünf Wochen Vollsperrung haben die Verkehrsteilnehmer auf der Tölzer Straße ab sofort wieder freie Fahrt. „Der Verkehr rollt wie eh und je“, stellte Josef Harraßer vom Gmunder Bauamt gestern fest. Die Beschilderung, die die Autofahrer in den vergangenen Wochen über die Kreuzstraße und Moosrain umgeleitet hatte, wurde abmontiert. Eigentlich war dies erst für Mitte der Woche geplant, „es ging aber dann doch überraschend schnell“, sagt Harraßer über die finalen Asphaltierungsarbeiten.

Schmale Fahrbahn: Vollsperrung diente auch der Sicherheit der Bauarbeiter

Solch gute Nachrichten gab es bei der Baustelle nicht immer. Im Gegenteil: Der Bau des kombinierten Geh- und Radwegs am Rande der Staatsstraße in Finsterwald hatte sich wegen mehrere Widrigkeiten verzögert. Dass die Verkehrsteilnehmer, die über Hauserdörfl ins Tegernseer Tal oder auf diesem Wege hinaus wollten, schließlich eine fünfwöchige Vollsperrung in Kauf nehmen mussten, war so ebenfalls nicht geplant, wie Harrasser einräumt. Die Straße sei im Verlauf der Baustelle immer schmäler geworden, die Sicherheitsabstände zu den Bauarbeitern hätte man daher bei einer nur halbseitigen Sperrung der Fahrbahn nicht mehr einhalten können. „Die Berufsgenossenschaft hätte uns die Baustelle eingestellt“, macht Harrasser deutlich. Daher wurde die Tölzer Straße schließlich für den Verkehr komplett dicht gemacht.

Auch die ständige Bedarfsampel ist jetzt in Betrieb

Mit dem Ergebnis der Bauarbeiten zeigt sich Harraßer zufrieden. Inzwischen sei auch die Bedarfsampel, die an der Einmündung der Dürnbacher Straße installiert wurde und die lange Zeit noch von einem Provisorium ersetzt worden war, in Betrieb. Der neue Geh- und Radweg, der bis eben zu jenem Kreuzungsbereich reicht, hat nun eine Breite von etwa 2,50 Metern und soll künftig genügend Platz für Fußgänger und Radler gleichermaßen bieten.

gab