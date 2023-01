Bürgermeister lädt Gewerbetreibende ein: „Der offene Austausch ist schon längst überfällig“

Von: Gerti Reichl

Bürgermeister Alfons Besel lädt zu der Veranstaltung ein. © THOMAS PLETTENBERG

„Der offene Austausch ist längst überfällig“, findet Gmunds Bürgermeister Alfons Besel (FWG). Am Montag, 23. Januar, lädt er daher alle Gewerbetreibenden in den Neureuthersaal ein.

Gmund – Erstmals lädt die Gemeinde am Montag, 23. Januar, alle Gmunder Gewerbetreibenden um 19 Uhr in den Neureuthersaal zu einem gemeinsamen Austausch ein. Bürgermeister Alfons Besel erklärt im kurzen Interview, was er sich von der Veranstaltung erhofft.

Herr Besel, wie kam es denn zu der Idee, alle Gewerbetreibenden zusammenzutrommeln?

Da es in Gmund keinen Gewerbeverein und auch keinen Sprecher der Geschäftsleute gibt, geht der Austausch einfach ab. Er ist schon längst überfällig, und ich habe mich schon länger mit dem Gedanken befasst, eine Veranstaltung zu organisieren.

Was erhoffen Sie sich von dem Abend?

Alle aktuellen Themen und Herausforderungen in Gmund sollen diskutiert und Wege sowie Lösungen für das Gmund der Zukunft gefunden werden. Diese aktuellen Themen, von Wohnungsbau bis öffentlicher Personennahverkehr betreffen ja auch das Gewerbe. Und wir leben nun mal von einem starken Mittelstand und Einzelhandel, der Gmund und Dürnbach attraktiv macht.

Um was soll es dabei konkret gehen?

Wir werden uns austauschen, wo wir, also Gemeinde, Kommunalpolitik und Gewerbetreibende, stärker miteinander agieren können. Wir wollen erarbeiten, wo Unternehmer Gmund in zehn Jahren sehen, und das wollen wir strategisch auf die Gleise bringen.

In der Vergangenheit gab es ja schon mal einen City-Manager, was ist daraus geworden?

Er war auf Zeit engagiert. Und leider hat sich das damals nicht so entwickelt, wie wir uns das erhofft hatten. Die Kommunalpolitik hat einen Bedarf zum gemeinsamen Austausch und ist gespannt auf Anregungen und gute Ideen.

Wie viele Personen haben Sie denn eingeladen?

Oh, das waren viele, denn nach und nach hat sich gezeigt, dass auch Gastronomen, Dienstleister und Handwerker dabei sein wollen. Die Herausforderung war dabei aber, zunächst einen entsprechenden digitalen Verteiler zu erstellen, da so einer – aufgrund der erstmaligen Ausführung dieser Veranstaltung – noch nicht existierte. Wir möchten daher bei dieser Gelegenheit einladen und sind gespannt auf die Resonanz. Mal sehen, ob der Neureuthersaal voll oder leer sein wird.

Wie wird die Veranstaltung ablaufen?

Wir haben auch Vertreter des E-Werks Tegernsee eingeladen, die zum Thema Energie Informationen liefern. Auch Vertreter des Kommunalunternehmens Regionalentwicklung Oberland werden dabei sein, um Möglichkeiten zur Unterstützung des Gewerbes näherzubringen. Die REO hat ja einen Förderlotsen, der Unternehmen beim Akquirieren von Zuschüssen helfen soll. Insbesondere soll es aber ein offener Austausch unter allen Anwesenden werden.

Handelt es sich um eine einmalige Veranstaltung?

Ich hoffe nicht. Je nachdem, wie groß das Interesse ist, planen wir diesen Austausch mit den Gewerbetreibenden künftig vielleicht zweimal jährlich.

