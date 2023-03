Die Fische lagen ihm am Herzen

Von: Gerti Reichl

26 Jahre lang war Erwin Markreiter (83) Vorsitzender des Fischereivereins Tegernseer Tal. Jetzt ist er gestorben.

Gmund – In würdigem, feierlichen Rahmen, wenn es die Corona-bedingten Umstände wieder erlauben, wollte die Gemeinde Gmund Erwin Markreiter die Goldene Ehrennadel der Gemeinde ans Revers heften – in Anerkennung für verdienstvolles Wirken in Ehrenämtern und für darin erzielte, nachhaltige Erfolge, die über das gewöhnliche Maß an Engagement hinausgehen.

All das traf auf den im Gmunder Ortsteil Gasse geborenen Erwin Markreiter zu. Schon immer ging er seinen Weg zielstrebig, lernte zunächst Schlosser bei der Bahn, um sich dann in einer Abendschule als Konstrukteur weiterzubilden. An der Entwicklung von Rolltreppen, mit denen Einkaufswägen befördert werden, war er maßgeblich beteiligt; den Lebensunterhalt für sich und seine Familie verdiente er dann aber mit einem Büro in Moosrain, wo er Lichtpausen- und Druckaufträge erledigte.

Nachruf auf Erwin Markreiter: „Er war ein moderner Mensch“

Durch seinen Bruder Hanns wurde 1981 dann eine Leidenschaft entfacht, die ihn für den Rest seines Lebens begleitete: die Fischerei. Erst als Schriftführer und dann ab 1992 über 26 Jahre lang, leitete er als Vorsitzender die Geschicke des Fischereivereins Tegernseer Tal. Beim Fischereiverband Oberbayern vertrat er die Belange des Landkreises, hatte gut 20 Jahre lang den Vorsitz der Anglergemeinschaft Tegernseer Tal inne – einem Zusammenschluss von Sportfischerverein Bad Wiessee und Fischereiverein Tegernseer Tal. Als vom Bezirk Oberbayern das Wiesseer Aquadome initiiert wurde, war Markreiter stets tatkräftig mit im Boot. „Er war großzügig, aufrichtig, geradlinig und korrekt“, würdigt Max Voit, der aktuelle Vereinsvorstand, seinen Amtsvorgänger und späteren Ehrenvorsitzenden. Vor allem aber, so Voit, sei er auch in fortgeschrittenem Alter ein sehr moderner Mensch gewesen. „Dem Umgang mit Whatsapp, Facebook oder der datengestützten Mitgliederverwaltung war er total aufgeschlossen“, sagt Voit.

Wenn er nicht selbst die Angel auswarf, kürte Erwin Markreiter Fischerkönige, förderte die Jugend, ergriff Maßnahmen, damit Saiblinge oder Renken wieder Laichplätze am Tegernsee bekamen oder setzte sich für „den Schutz und die Pflege der Gewässer in ihrem natürlichen Zustand und in ihrem Fischbestand ein“. So steht’s im Brief der Gemeinde, den Markreiter schon 2021 erhielt.

Heuer endlich, nach der Corona-Zeit, hätte der Gmunder die Goldene Ehrennadel bekommen sollen. Doch dazu kam es nicht. Kurz vor seinem 84. Geburtstag ging die Kraft zu Ende. Dabei hatte er sich gerade nach einer Reha von einer Corona-Infektion erholt. Nicht nur den Mitgliedern des Fischereivereins wird er stets in guter Erinnerung bleiben.

