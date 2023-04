Die nächste Generation ist am Zug: Neue Wirtsleute beim Gmunder Volksfest

Von: Gabi Werner

Stießen auf ein gelungenes Volksfest an: (v.l.) die neuen Wirtsleute Maximilian und Anna-Maria Fahrenschon sowie Bürgermeister Alfons Besel. © Thomas Plettenberg

Die nächste Generation ist am Zug: Beim Gmunder Volksfest sorgen heuer erstmals die Geschwister Fahrenschon für die Bewirtung. Der Bürgermeister begrüßte sie herzlich.

Gmund – Ein Schlag reichte dem Gmunder Bürgermeister Alfons Besel nicht ganz aus, um am Donnerstagabend (27. April) im Gmunder Festzelt das erste Fass Bier anzuzapfen. Doch nachdem er ein weiteres Mal kräftig ausgeholt hatte, spritzte der Gerstensaft nur so heraus – das Volksfest war damit offiziell eröffnet. Und schon am ersten Abend war das Zelt gut gefüllt, die Besucher genossen sichtlich den Auftakt, den die Gasteiger Blasmusik stimmungsvoll begleitete.

Gmunder Volksfest geht in die Feier der Gebirgsschützen über

Das Volksfest, das bis zum 1. Mai dauern wird und dann schon bald in die 400-Jahr-Feier der Gmunder Gebirgsschützen sowie den Patronatstag übergehen wird, steht heuer unter besonderen Vorzeichen: Bewirtet werden die Gäste erstmals von Maximilian Fahrenschon (28) und seiner Schwester Anna-Maria (30), die seit heuer den Betrieb der Eltern Christian und Claudia leiten. Bürgermeister Besel hieß die Geschwister als neue Wirtsleute des Gmunder Volksfests herzlich willkommen.

Erstmals gibt es beim Volksfest einen Tanz in den Mai

Und so geht’s weiter mit dem Programm: Am Samstag (29. April) sorgen am Abend die Musiker von Cagey Strings für Partystimmung im Zelt, am Sonntag (30. April) stehen der altbayerische Festtag und ab 18 Uhr ein Tanz in den Mai auf dem Programm. Am Feiertag (1. Mai) klingt das Volksfest mit den Gmunder Dorfmusikanten aus. Alle Details zum Programm gibt’s auf www.fahrenschon-festzelte.de/veranstaltungen.

