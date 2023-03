Die nächste SPD-Fusion? Gmund und Tegernsee streben Zusammenschluss an

Von: Gabi Werner

Johann Schmid, Vorsitzender der SPD Gmund © Thomas Plettenberg

Gemeinsam erhofft man sich mehr Schlagkraft: Die SPD-Ortsvereine Gmund und Tegernsee streben einen Zusammenschluss an.

Gmund/Tegernsee – Im vergangenen Jahr hatten sich die SPD-Ortsvereine Rottach-Egern/Kreuth und Bad Wiessee zur SPD Tegernseer Tal Süd und West zusammengeschlossen. Nun soll eine weitere Fusion folgen: Die Ortsvereine Gmund-Dürnbach und Tegernsee streben eine Verschmelzung an. Sollten die Gmunder Genossen bei ihrer Jahreshauptversammlung am Samstag (25. März) zustimmen, sollen gleich im Anschluss die Gründungsversammlung und die Neuwahl des Vorstands stattfinden.

In Tegernsee gibt es nur noch wenige aktive SPD-Mitglieder

Die Idee zum Zusammenschluss kam von der Tegernseer SPD mit ihrem Vorsitzenden Thomas Mandl. Der Ortsverein, der nur noch über wenige wirklich aktive Mitglieder verfüge, erhoffe sich von dem Schritt „eine Belebung des Ortsvereins“, teilt der Gmunder Vorsitzende Johann Schmid auf Nachfrage mit. Gerade im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2026 gelte es, „wieder Schwung reinzubringen“ in die Reihen der SPD. Laut Schmid haben sich die Tegernseer Mitglieder bereits mehrheitlich für den Zusammenschluss ausgesprochen. Nun müssen noch die Gmunder zustimmen. Schmid ist zuversichtlich: „Wir haben das bereits im Ortsvorstand besprochen“, berichtet er. „Die Signale waren positiv.“

Schmid und Mandl stünden für gemeinsamen Vorstand zur Verfügung

Schmid, der noch heuer in den Ruhestand geht, würde sich auch für einen vergrößerten Ortsverein einsetzen wollen. Er stünde für den Vorsitz zur Verfügung, sagt er. Thomas Mandl, der sich in Kürze ebenfalls aus dem Berufsleben verabschiedet und seinen Posten bei der vhs Oberland aufgibt, wäre bereit, das Amt des Vize-Vorsitzenden zu übernehmen. „Die Tegernseer sollen ja nicht nur ein Anhängsel sein“, sagt Schmid. Die Hauptversammlung der Gmunder SPD beginnt um 10 Uhr im Gasthof am Gasteig.

