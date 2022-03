Die Stärken und Schwächen von Gmund: Bürger treffen sich zur Zukunftswerkstatt

Von: Gerti Reichl

Der Verkehr in Gmund, hier eine Aufnahme vom Ausflugsverkehr im Sommer, gehört zu den Schwächen der Gemeinde. Die Teilnehmer der Zukunftswerkstatt befassen sich damit. © Archiv Thomas Plattenberg

„Gmund gemeinsam zukunftsfähig machen“. Dieser Satz ist nicht nur Motto, sondern zugleich Arbeitsauftrag für alle Teilnehmer einer Zukunftswerkstatt, zu der die vhs Gmund-Dürnbach zusammen mit dem Gmunder Arbeitskreis Agmunda 21 am Samstag, 2. April, von 10 bis 17 Uhr in den Neureuthersaal einladen.

Gmund - „Mit der Zukunftswerkstatt wurde bewusst eine partizipative Methode gewählt, in der alle Teilnehmenden gleichberechtigt ihre Wahrnehmungen über die jetzige Situation einbringen, Ideen und Visionen für ein künftiges Leben in Gmund entwickeln und an deren Umsetzung mitarbeiten können“, sagt Initiator Johann Schmid im Vorfeld der Veranstaltung und erklärt, wie es zu der Idee für die Zukunftswerkstatt kam.

Der Staat allein kann‘s nicht richten.

Anstoß habe die Diskussion um die Einhaltung der Klimaziele und das Thema Nachhaltigkeit gegeben, sagt Schmid. „Wir müssen die Themen von unten, also bei den Bürgern in den Kommunen angehen, der Staat allein kann’s nicht richten“, ist Schmid überzeugt, der nicht nur SPD-Gemeinderat ist, sondern innerhalb der Agmunda 21 den dort angesiedelten Arbeitskreis Energie und Umwelt leitet.

Im Jahr 2000 hatte Schmid zusammen mit der vhs-Geschäftsführerin Eugenie Lückerath die Agmunda 21 gegründet. Jetzt laden beide zur Zukunftswerkstatt ein – „egal ob jung oder alt, Erzieher, Lehrer, Gewerbetreibende, Verwaltungsmitarbeiter, Gemeinderäte oder alle, die Gmund mitgestalten möchten“. Die Organisatoren können dabei auf die Unterstützung der Ökologischen Akademie Linden zählen. Deren pädagogischer Leiter, Thomas Ködelpeter, wird die Veranstaltung moderieren und leiten, unterstützt von den Kolleginnen Angelika Sanow und Shirin Völkl.

Zukunftswerkstatt: Auch der Verkehr wird Thema sein

In drei Abschnitte ist die Veranstaltung gegliedert. So sollen zunächst Stärken und Schwächen von Gmund für eine zukunftsfähige Entwicklung erarbeitet werden. Die Offenheit der Gemeinde, der Wille der Bürger zum Mitmachen und das Vorgehen der Gemeinde, nämlich Angefangenes zu Ende zu bringen, nennt Schmid schon mal als Stärken von Gmund, ohne den Ergebnissen vorzugreifen. Die Verkehrsproblematik (Schmid: „Wir sind das Nadelöhr“) würde er durchaus als Schwäche bezeichnen. Wünsche und Ideen für Gmund im Jahr 2030 werden die Teilnehmer dann erarbeiten, ehe es an die Debatte geht, welche Schritte zur Realisierung gemeinsamer Vorhaben unternommen werden können.

Schmid hofft, dass zwischen 40 und 50 Teilnehmer mitmachen, „vor allem junge Leute, denn die sind es, die am längsten mit den Gegebenheiten in Gmund leben müssen.“ Gerade auf den Willen der jüngeren Generation, dass sich Dinge ändern sollen, spielt Schmid an, wenn er anmerkt: „Nur vom Demonstrieren an Freitagen allein ändert sich nichts.“ Auch hofft er, dass sich im Zuge der Zukunftswerkstatt Leute finden, die sich weiter engagieren – „und zur Blutauffrischung in die Arbeitskreise gehen“.

Nach etlichen Bürgerbeteiligungen – vom Bahnhof bis zur Baukultur – folgt nun eine erneute Mitmach-Bitte. Johann Schmid verspricht sich viel von der Zukunftswerkstatt: „Natürlich ist es mühsam, die Bürger mitzunehmen, aber auch wichtig, weil danach, wenn sich der Gemeinderat mit den Ergebnissen befasst, der Widerstand geringer ist.“

Zukunftswerkstatt - so läuft die Veranstaltung ab

Die Zukuntfswerkstatt findet am Samstag, 2. April, von 10 bis 17 Uhr im Neureuthersaal in Gmund statt. Alle Teilnehmenden sind dabei zu einem Mittagsimbiss eingeladen. Anmeldungen nimmt bis Montag, 28. März, die vhs Gmund-Dürnbach entgegen unter der Rufnummer 0 80 22 / 72 54 oder per E-Mail an vhs-gmund@t-online.de.

