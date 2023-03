„Digitale Schule der Zukunft“: Staatssekretärin nennt Gmunder Realschule einen Leuchtturm

Von: Alexandra Korimorth

Austausch übers Digitale: Anna Stolz im Gespräch mit Vertretern der Gmunder Realschule und des Landkreises. © Thomas Plettenberg

Wie ist es um die „Digitale Schule der Zukunft“ bestellt? Dazu machte sich jetzt die Kultusstaatssekretärin in der Gmunder Realschule schlau. Sie sicherte weitere Unterstützung zu.

Gmund – Mit guten Nachrichten im Gepäck hat Kultusstaatssekretärin Anna Stolz (FW) die Realschule Tegernseer Tal besucht. Zusammen mit Landtagsabgeordnetem Florian Streibl wollte sie sich bei Lehrern, Schülern, Eltern und dem Sachaufwandsträger informieren, wie es um den Pilotversuch „Digitale Schule der Zukunft“ bestellt ist. Dieser läuft seit einem halben Jahr unter 280 Schülern in der 7. und 8. Jahrgangsstufe an der Schule, die – nicht nur, aber gerade auch im Medienbereich – als eine der Leuchtturmschulen in Bayern gilt.

Jugendliche demonstrieren Arbeit mit digitalen Heften und Büchern

In einem der digitalen Klassenzimmer erzählten und demonstrierten fünf Jugendliche souverän und flink, was ihnen am Lernen und Arbeiten mit digitalen Heften und Büchern besonders gefällt: So ergänzen beispielsweise ganze Buchpassagen die handschriftlichen Hefteinträge und sind über die Digitale Tafel für alle sichtbar. Schulleiter Tobias Schreiner lobte die „Demokratisierung des Beamers“ als eine der Errungenschaften des Projektes. Er sprach von einem „deutlichen Mehrwert“ und auch von einer „Demokratisierung der Pädagogik“.

Freistaat investierte rund 160 Millionen in Digitalisierung der Schulen

Zur Sprache kamen in der Runde auch die Erfahrungen mit der Lizensierung der Programme und der Apps, die Verwaltung, das WebPortal BayernCloud Schule, digitale Lehrmitteln, die Fortbildung der Lehrkräfte und die Finanzierung. Stolz fasste zusammen: „Was wir brauchen, sind digitale Hausmeister.“ Sie berichtete, dass rund 160 Millionen Euro in die Digitalisierung der bayerischen Schulen geflossen sei, 70.000 Euro – und damit 20.000 Euro mehr als ursprünglich geplant – allein in das Projekt „Digitales Klassenzimmer“. 40 Prozent seien in den Bereich Fortbildung gesteckt worden. In diesem Zusammenhang gab sie bekannt, dass die Staatsregierung das Projekt „Digitale Schule der Zukunft“ nächstes Schuljahr fortsetzen möchte und dass die Realschule Tegernseer Tal ein weiteres Jahr unterstützt werde. Stolz: „Die Pilotschulen sind Leuchttürme für die Digitalisierung im Freistaat und überzeugen mit Innovationskraft und Pioniergeist andere Schulen.“

Staatssekretärin bezeichnet Realschule als Leuchtturm in der Schullandschaft

Die Staatssekretärin dankte Schulleiter Schreiner und den Lehrkräften Stephan Wöhrle, Paul Wimmer und Martina Hahn für das große Engagement, insbesondere in der Zeit der Pandemie. Durch das vorbildliche Digital-Management sei die Realschule Tegernseer Tal zu einem Leuchtturm in der Bayerischen Schullandschaft geworden. Streibls Dank ging dabei auch Landrat Olaf von Löwis. Als Sachaufwandsträger steht der Landkreis an der Seite der Realschule.

Rektor weist auf psychosoziale Belastungen der Schüler hin

Zum Abschluss des Besuchs unterstrich Schreiner, wie wichtig es sei,, „die Dinge in eine Dauerhaftigkeit zu bringen“. Zudem wies er darauf hin, dass die psychosozialen Belastungen der Kinder und Jugendlichen massiv gestiegen seien, dass eine Beratung- und Unterstützung durch multiprofessionelle Teams in Zukunft ein Muss an allen Schulen sein sollte. „Wir vergessen das Thema nicht. Da sind wir im Aufbau“, versprach die Staatssekretärin zum Abschied.

ak