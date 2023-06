Stand-Up-Paddler in letzter Minute gerettet

Tegernsee

Von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Es hätte auch anders ausgehen können: Die DLRG Gmund und ein Ersthelfer haben am Samstagnachmittag einen ertrinkenden Wassersportler aus dem Tegernsee gerettet. Der Garmischer konnte sich kaum noch über Wasser halten.

Tegernsee - „Es stand Spitz auf Knopf“, sagt Caroline Amann von der DLRG Gmund. „Wäre nicht zufällig ein Elektroboot vorbeigekommen und unsere diensthabende Wachmannschaft nicht auf Kontrollfahrt gewesen, wäre der Stand-Up-Paddler wohl ertrunken.“

Der Stand-Up-Paddler, der laut Polizei aus Garmisch-Partenkirchen stammt und 52 Jahre alt ist, war am Samstagnachmittag, 10. Juni, offenbar von seinem Board ins Wasser gefallen. Laut Amann war das Board nicht mit einer Fangleine am Bein des Paddlers befestigt. Der kräftige Wind ließ das Board abtreiben, weshalb der Mann nicht mehr aufsteigen konnte. Hilflos versuchte er, sich über Wasser zu halten. Glücklicherweise kam ein Elektroboot zufällig vorbei, und der Fahrer bemerkte den Ertrinkenden. Beherzt sprang der E-Boot-Fahrer samt seiner Kleider in den See und hielt den verunglückten Stand-Up-Paddler aus eigener Kraft über Wasser. In dem Moment, um 15.55 Uhr, kam die fünfköpfige Wachmannschaft der DLRG Gmund mit ihrem Motorrettungsboot vorbei, die gerade auf Kontrollfahrt war. Sie bemerkte den Ertrinkenden und den Ersthelfer im Wasser - und rettete die beiden an Bord. Laut Amann hat der Tegernsee derzeit eine Temperatur von etwa 17 Grad.

Wie lange der Stand-Up-Paddler schon im Wasser war, bevor ihm der E-Boot-Fahrer zu Hilfe kam, kann Amann nicht sagen. Der Mann war aber bereits stark unterkühlt und in schlechtem Zustand. „Das wäre nicht mehr lange gut gegangen.“ Ob es sich bei dem Verunglückten um einen geübten Schwimmer oder einen schlechten Schwimmer handelte, kann Amann nicht sagen. Der Unglückort war zwischen St. Quirin und Tegernsee.

Die Rettungsmannschaft brachte den Verunglückten zur Wachstation der DLRG Tegernsee, die die medizinische Erstversorgung übernahm. Anschließend brachte ein Rettungswagen den Mann ins Krankenhaus Agatharied.

Aufgrund der Ernsthaftigkeit der Lage löste die DLRG sofort Großalarm aus, weshalb auch die Wasserwacht Rottach-Egern und Bad Wiessee, die Feuerwehr Tegernsee, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Polizei und der Rettungshubschrauber Christoph 1 im Einsatz waren.

Amann mahnt vor dem Hintergrund dieses Einsatzes, nie ohne Sicherheitsleine mit einem Stand-Up-Board zu fahren. „Die Menschen unterschätzen die Kraft des Windes“, sagt sie. Ohne Sicherheitsleine sei man nahezu chancenlos, zurück aufs Board zu kommen, wenn es einmal abgetrieben ist. Außerdem empfiehlt sie auch geübten Schwimmern das Tragen einer Rettungsweste. „Damit ist es deutlich leichter, den Kopf über Wasser zu halten.“ Bei niedrigen Temperaturen empfiehlt sie außerdem einen Neopren-Anzug.

Unser Tegernsee-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.