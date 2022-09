DLRG: Tag der Wasserrettung am Tegernsee - Söder und Herrmann würdigen Engagement

Politisch prominent besetzt

Von Jonas Napiletzki

Die DLRG-Ortsverbände Gmund und Tegernsee haben den Tag der Wasserrettung organisiert – und mit Bravour durchgeführt. Auch politische Prominent ließ sich blicken.

Gmund – Als der Polizeihubschrauber über die MS Tegernsee fliegt, wirbeln die Rotorblätter Wasser auf und zerzausen die Haare der Fahrgäste. Das Metall des Schiffs vibriert lautstark, die Rückspiegel an der Brücke flattern hin und her – und wie bei einer moderierten Kaffeefahrt vor einer Sehenswürdigkeit drängt das Publikum an die Fenster. Alle wollen einen Blick aufs Geschehen erhaschen. Der Hubschrauber rettet mit der Seilwinde eine Person, die nach einem Zusammenstoß zweier Boote in den Tegernsee gestürzt war.

Ortsverbände Gmund und Tegernsee haben den Tag organsiert

Nicht weniger aufgeregt als die Zuschauer dürften in diesen Minuten die DLRG-Ortsverbände Gmund und Tegernsee sein, die mit dieser Übung vorführen, was sie können. Grund zur Sorge besteht nicht: Der Tag der Wasserrettung, den die beiden für den Landesverband organisiert haben, könnte für sie nicht besser laufen.

+ Unterstützung aus der Luft: Ein Helfer seilt sich ins Wasser ab, um die Passagiere zweier gekenterter Segelboote zu retten. Im Ernstfall muss es oft schnell gehen – besonders bei niedrigen Temperaturen. © Ralf Poeplau

Später – die Übungen sind erfolgreich abgeschlossen – wird Caroline Amann vom Gmunder Ortsverband von einer „wahnsinnigen Wertschätzung“ sprechen. Knapp ein halbes Jahr habe ihr Verband mit den Tegernseern geplant, Video-Konferenzen abgehalten und telefoniert. Das Wetter, für den großen Auftritt am gestrigen Donnerstag schlechter angesagt, bleibt stabil. Und die Zahl der politischen Prominenz habe selbst sie überrascht, sagt Amann. „Es sind alle geladenen Gäste gekommen.“ Dazu zählen etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Innenminister Joachim Herrmann, Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Europaministerin Melanie Huml (alle CSU), um nur einige zu nennen. Auch regionale Politiker lassen sich die Fahrt auf dem Ausflugsschiff nicht entgehen: Unter anderem sind Landrat Olaf von Löwis, Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn, Kreuths Bürgermeister Josef Bierschneider (alle CSU) und Gmunds Dritte Bürgermeisterin Christine Zierer (FWG) vertreten.

Söder zum Zuschauen gekommen, um Wertschätzung auszudrücken

Gemeinsam mit der bundes- und landesweiten DLRG-Spitze wirkt die Stimmung auf dem Schiff, von dem die Übungen der Lebensretter auf dem See beobachtet werden, locker und entspannt. Söder scherzt: „Wenn jetzt jemand von Ihnen in den See springt – und wir es für Wert erachten –, dann helfen wir natürlich aus voller Freude und stellen auch keine Rechnung.“ Immerhin sei er selbst Schwimmer von Kindesbeinen an – „das war das Erste, was ich gelernt habe“. Den Rettungsschwimmer habe er auf Empfehlung von Aigner gemacht, die das gleiche Abzeichen trägt. Er sei gekommen, um seine Wertschätzung für die „enorme Qualität beim ehrenamtlichen Einsatz“ zu zeigen, sagt Söder. „Im Namen der Bayerischen Staatsregierung und der gesamten bayerischen Bevölkerung: Respekt, danke für das tolle Engagement.“

+ Ein Bild aus dem Alltag: Nach einem Grill-Brand springen feiernde Menschen vom Floß. Die Retter müssen mit mehren Booten anrücken. © Ralf Poeplau

Der Tag der Wasserrettung sei im Jahr 2019 am Chiemsee erstmals durchgeführt worden, berichtet Florian Mengele, Vorsitzender des Tegernseer Ortsverbands. Danach hätte er jährlich an wechselnden Orten stattfinden sollen. Coronabedingt ist die Vorführung am Tegernsee aber erst die zweite überhaupt. Dass der Tag just im Landkreis Miesbach stattfindet, freut freilich auch den Landrat. Löwis betont: „Es ist beruhigend, dass es die DLRG gibt.“ Sie sei ein wichtiger Bestandteil des Landkreises. Vor dem Hintergrund vieler Unfälle seien die Retter nicht nur für Einwohner, sondern auch für Touristen von großer Bedeutung. Auf die Unfälle, von denen es allein am Tegernsee heuer schon zwei tödliche gab (wir berichteten), nimmt auch der Ministerpräsident Bezug. „Wir erleben ja irgendwie, dass immer mehr Leute immer weniger aufpassen.“

Joachim Herrmann sichert DLRG Unterstützung zu

Für solche Fälle sind in Bayern seit 95 Jahren die Lebensretter mit Fahrzeugen, Schiffen und 167 000 Mitgliedern und Förderern zur Stelle. Nach einer Fahrzeugschau, bei der Schiffe und Autos aus ganz Bayern im Innenhof des Guts Kaltenbrunn gezeigt wurden, führen die Ehrenamtlichen auch Disziplinen aus dem Rettungssport und mit Booten vor. „Wir haben uns Übungen gesucht, die unsere Arbeit widerspiegeln“, sagt Mengele.

Damit das auch weiter reibungslos klappt, sichert Innenminister Herrmann zu, „weiter an Ihrer Seite zu sein“. Ein Übungszentrum für DLRG und Wasserwacht sei in Planung und solle in den nächsten Jahren „zügig“ vorangetrieben werden. Dass alles so perfekt ablaufe, funktioniere nur, wenn es zig mal geübt worden sei. So wie am Tag der Wasserrettung, bei dem alle beruhigt vom Ausflugsschiff steigen konnten. nap

