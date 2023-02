Im Clinch mit Ex-Angestelltem: Doreen Dietel fordert Schmerzensgeld

Von: Angela Walser

Vor dem Amtsgericht Miesbach (Foto) wurde bereits früher verhandelt - nun landete der Fall vor dem Landgericht München II (Symbolbild). © Archiv al

Die Café-Betreiberin Doreen Dietel aus Gmund und ein früherer Kellner streiten vor Gericht. Zu einer Einigung kam es nicht - das Urteil wird Ende März erwartet.

Gmund/München – Schauspielerin und Café-Betreiberin Doreen Dietel aus Gmund sieht sich derzeit von einem mutmaßlichen Stalker verklagt. Angeblich soll sie gegenüber einer Boulevard-Illustrierten Stalking-Vorwürfe erwähnt haben, die sich gegen einen ehemaligen Kellner richteten. Dabei hatten sich Dietel und der frühere Angestellte vor dem Amtsgericht Miesbach mittels ihrer Anwälte auf einen Vergleich eingelassen, der besagt, dass die Vorwürfe nicht mehr kommuniziert werden dürfen.

Kellner erhebt Klage - Dietel reicht Widerklage ein

Weil die Vorwürfe aber immer wieder erwähnt wurden, erhob der Kellner Klage zum Landgericht München II und sah sich dort mit einer Widerklage konfrontiert. Die 48-Jährige verlangte 25 000 Euro Schmerzensgeld für erlittene Beschimpfungen und Verleumdungen. Angeblich hatte der Kellner sie beim Jugendamt wegen vermeintlicher sexueller Übergriffe an ihrem Sohn angeschwärzt.

Jetzt trafen sich beide Seiten vor Gericht wieder, und es ging sehr schnell emotional hoch her. Gebetsmühlenartig versuchte der Vorsitzende Richter, die streitenden Parteien in einem Vergleich zu einen. „Sie haben einen Titel“, sagte er zu Max-Josef Hösl, dem Anwalt des Klägers. Damit meinte er, dass Dietel die Stalking-Vorwürfe nicht mehr erwähnen dürfe. Doch der Kellner glaubte nicht, dass sich seine frühere Chefin daran halten würde. „Das ist eine Never-ending-story“, sagte er und versuchte, über einen Lautsprecher die Interviews abzuspielen, in denen er verunglimpft wurde. Der Richter konnte ihn nur mit viel Mühe davon abhalten.

Kellner will keine Einigung - Urteil Ende März erwartet

Außerdem berichtete der Kläger davon, Morddrohungen erhalten zu haben. Nachts sei bei ihm geklingelt worden, der Lebensgefährte der Frau habe ihn als „kleinen widerlichen Psychopathen“ bezeichnet. „Sie verdrehen alles und schieben es mir in die Schuhe“, schimpfte der Kellner. Auf der anderen Seite berichtete die Café-Chefin, seelisch und körperlich fertig zu sein. Sie wolle für Erlittenes entschädigt werden und nicht auch noch Geld an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen müssen. So hatte es nämlich der Richter in einem ersten Vergleichsversuch an die beiden Parteien herangetragen. Schließlich stand der Kläger abrupt auf und ging. „Ich will keine Einigung, nein“, sagte er. Nun wird es voraussichtlich Ende März ein Urteil geben.