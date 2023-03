Drei Verletzte bei Unfall in Kreuzstraße - Straße voll gesperrt

Von: Christina Jachert-Maier

Ein Unfall ereignete sich am Mittwoch beim einem Zusammenstoß in Kreuzstraße. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Bei einem Zusammenstoß an der Kreuzstraße wurden am Mittwoch gegen 19.30 Uhr drei Menschen leicht verletzt. Der Bereich musste infolge des Unfalls etwa eineinhalb Stunden lang gesperrt werden.

Gmund - Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 19:30 Uhr. Wie die Polizei Bad Wiessee mitteilt, war eine 26-Jährige Frau aus dem Landkreis Bamberg mit ihrem BMW von Holzkirchen aus kommend auf der B318 in Richtung Süden unterwegs. Sie wollte die mittels Lichtzeichenanlage geregelte Kreuzung in südliche Richtung nach Gmund überqueren. Zeitgleich war ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Miesbach mit seinem VW von Waakirchen aus kommend auf der B472 in Richtung Miesbach unterwegs. Er wollte die B318 queren. Im Kreuzungsbereich kam es unter noch ungeklärten Umständen zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrer sowie der Beifahrer im BMW leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst behandelt.

20.000 Euro Sachschaden

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.Infolge des Unfalls musste die B318 von der Kreuzung aus in südliche Richtung für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Für die Bergung und die Straßensperrung war die Feuerwehr Gmund - Dürnbach mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wiessee zu melden.