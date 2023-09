Frischetheke im Dürnbacher Edeka schließt

Von: Alexandra Korimorth

Klein, aber gut sortiert und nun ohne Frischetheke: Im Edeka-Markt am Dürnbacher Dorfplatz gibt es Fleisch und Wurst künftig nur noch abgepackt. © Thomas Plettenberg

Fleisch und Wurst gibt es im Edeka-Markt in Dürnbach bald nur noch im Kühlregal. Die Kundenfrequenz habe sich in den Selbstbedienungsbereich verlagert, heißt es.

Dürnbach – Egal, ob schon am morgigen Samstag oder doch erst am 13. September: Die Tage der Frischetheke im Edeka-Markt am Dorfplatz in Dürnbach sind gezählt. Edeka Südbayern hat beschlossen, die Frischetheke – zu Tengelmann-Zeiten noch als beste Fleisch- und Wursttheke Deutschlands ausgezeichnet – nicht weiter zu betreiben. Die Theke soll inklusive der Kühlanlagen im hinteren Bereich durch Kühlschränke mit verpackten Fleisch- und Wurstwaren sowie Käse ersetzt werden – dies in Zeiten, da viele Verbraucher Plastikverpackungen meiden möchten.

Frischetheke im Edeka schließt: Kundenfrequenz in SB-Bereich verlagert

Auf Anfrage teilt Carina Dokl, Sprecherin von Edeka Südbayern, schriftlich mit: „Grundsätzlich gilt, dass uns die Zufriedenheit unserer Kunden sehr am Herzen liegt. Daher haben wir die Entwicklung der Frischetheke im Edeka-Markt Dürnbach in den vergangenen Jahren intensiv beobachtet und mussten jedoch feststellen, dass sich in zunehmenden Maße die Kundenfrequenz zu den Fleisch- und Wurstartikeln im SB-Bereich verlagert hat.“

Den Verbrauchern im nördlichen Gmunder Gemeindebereich geht damit die Möglichkeit verloren, werktags auch nach 18 Uhr und samstags nach 12 Uhr frisches Fleisch und Wurst in Metzgerqualität und Käse vom Laib zu kaufen. Sonst kann man das in Dürnbach noch gegenüber bei der Metzgerei Killer (7.30 bis 18 Uhr). Die nächsten Supermarkt-Öffnungszeiten bieten sich erst eineinhalb (Stau-)Kilometer weiter, beim Rewe-Markt in Gmund. In Plastik abgepacktes und mit Stickstoff, Sauerstoff und Kohlendioxid bedampftes und dadurch haltbar gemachtes Fleisch gab und gibt es in Dürnbach beim Discounter Penny. Für viele Edeka-Kunden war die Frischetheke bisher ein Hauptanlass für den Einkauf in dem nicht besonders großen, aber gut sortierten Markt.

Inoffizielle Begründung: Zu hohe Personalkosten

Augenfällig derweil: Im Edeka arbeiten die SB-Kühlschränke seit Monaten unzuverlässig. Immer wieder rufen sie Mitarbeiter (auch nachts) auf den Plan. Diese müsse die verpackten Fleisch- und Wurstwaren ausräumen und in der alten Kühlung sichern. Oft dauerte es Tage, bis ein Reparaturdienst kommt.

Den Mitarbeitern, überwiegend Fleischfachverkäuferinnen und gelernte Metzger, die bislang in der Frischetheke beschäftigt waren, werden laut Sprecherin Dokl, „Weiterbeschäftigungen in den umliegenden Edeka-Märkten angeboten“. Sie waren von der Nachricht, dass die Frischetheke und damit ihr Arbeitsplatz schließt, ebenso überrascht wie die Marktleitung. Ihnen, die gegenüber der Presse nicht auskunftsberechtigt sind, wurde – so stellte sich bei einem Kundengespräch heraus – indes gesagt, dass sich die Frischetheke wegen der hohen Personalkosten nicht amortisiere.

Frischetheke schließt am 13. September

Warum auch immer, fest steht: Das Ende der Frischetheke ist gesetzt. Die Zentrale spricht vom 13. September. Im Markt haben sich die Handwerker indes für diesen Samstagnachmittag angemeldet.

Metzgermeister Josef Killer von gegenüber, der neben seiner Metzgerei in Dürnbach noch vier weitere Filialen im Kreis Miesbach betreibt, fühlte sich aufgrund der bisherigen Gerüchte nicht dazu veranlasst, über sich über einen Mehrbedarf an Ware und eventuelle Personal Gedanken zu machen. „Offiziell wissen wir von nichts“, hieß es von dort.

