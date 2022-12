Ein Fest voller Rituale: So feiert die Großfamilie Liedschreiber aus Gmund Weihnachten

Von: Gerti Reichl

Teilen

Die ganze Großfamilie Liedschreiber versammelt sich zu Weihnachten um den Tisch: Mama Anna-Maria und Papa Andreas mit (v.l.) Anna-Helena, Tobias, Magdalena mit Katharina, Christina und Verena. © Thomas Plettenberg

Rituale, Ruhe und viel Zeit miteinander – das ist Weihnachten bei den Liedschreibers in Gmund, einer Großfamilie mit sechs Kindern. Trotz Trubel bekommen sie zusammen einen gemütlichen Heiligabend hin.

Gmund – Weihnachten beginnt bei den Liedschreibers schon an Allerheiligen. „Da schreiben die Kinder ihren Wunschzettel ans Christkind“, sagt Anna-Maria Liedschreiber. Die 42-Jährige ist die Ruhe selbst, gute Organisation ist für sie das A und O. Was auch nötig ist bei sechs Kindern im Haushalt. Magdalena ist mit 24 Jahren die Älteste, Katharina mit zwei Jahren das Nesthäkchen. Dazwischen liegen Verena (19), Christina (17), Tobias (14) und Anna-Helena (5). Dass alle Familienmitglieder, inklusive Mutter und Vater, die Zahl 7 in ihren Geburtsdaten haben, ist nebenbei eine Kuriosität, die ihnen so schnell keiner nachmacht und die die Familie wohl irgendwie zusammenschweißt. Selbst beim jüngsten Spross Katharina wurde die Tradition der magischen 7 fortgesetzt.

Familie ist mit ihren Schnäpsen auch bei den Weihnachtsmärkten präsent

Grund für Hektik und Stress rund um Weihnachten hätten die Eltern nun wirklich, denn ihre Edelbrand-Destillerie im Gmunder Weiler Schafstatt läuft und läuft. Bis vor Kurzem fanden noch Weihnachtsfeiern im Veranstaltungsraum „Destillenzi“ statt. Auch bei den Adventsmärkten in Rottach-Egern und Tegernsee ist das Unternehmen vertreten. „Das sind immerhin 16 Markttage, die wir meistern müssen“, sagt Anna-Maria Liedschreiber. Dass zwischen dem letzten Markt und Heiligabend heuer eine knappe Woche lag, verschaffte ihr und ihrem Mann Andreas (55) ein wenig Luft. Und dass das Paar seit 2003 auch eine klassische Landwirtschaft betreibt, zu der eine Mutterkuh-Herde der Rasse „Limousin“ zur Fleischproduktion gehört, spielt den Liedschreibers in Sachen Weihnachtsmenü in die Karten. „Es gibt Rindsroulade mit Spätzle und Blaukraut. Das ist immer gleich, nur die Nachspeise variiert“, verrät die 42-Jährige, die bis zum Mittag mit Unterstützung der älteren Töchter zehn Rouladen plus Beilagen fertig gekocht hat – sogar der Tisch wird in der Küche schon gedeckt.

Kaffeetrinken mit der 82-jährigen Mutter gehört zu Heiligabend dazu

Nun folgt Ritual Nummer zwei: der Mittagsschlaf der Kleinen. Währenddessen nehmen sich Papa und Mama eine Auszeit, um die 82-jährige Mutter von Andreas Liedschreiber in Dürnbach zu besuchen. „Nur wir drei beim Kaffeetrinken, das ist richtig besinnlich und total schee“, schwärmt Anna-Maria Liedschreiber.

Weihnachten mit kleinen Kindern: „Das hat einen ganz besonderen Zauber“

Wieder daheim, bricht die Familie gemeinsam zur Kindermette auf – auch so ein Ritual, ehe der Weihnachtstag auf den „Heiligen Abend“ zusteuert. Während Vater Andreas die Tiere im Stall versorgt, werden drinnen letzte Vorbereitungen getroffen. In die Stube, wo der Christbaum steht und sich Geschenke stapeln, darf ab 21. Dezember sowieso keiner mehr. „Die Tür dorthin hat das Christkind zugesperrt“, erzählt die Gmunderin ihren Kindern. „Und die finden das total spannend.“ Überhaupt mache sie vieles so, wie sie es in ihrer Familie mit sechs Geschwistern früher erlebt habe. Weihnachten mit kleinen Kindern zu erleben, habe einen ganz besonderen Zauber, schwärmt die sechsfache Mutter.

Bei der Bescherung bestaunt einer das Geschenk des anderen

Nach dem gemütlichen Essen und dem Aufräumen folgt das nächste Ritual. Alle Lichter brennen, im Haus ist es inzwischen ganz still, alle sind zur Ruhe gekommen. Dann endlich: Es läutet. Kommt jetzt das Christkind? Das kleinste Kind darf als erstes in die Stube. Es ist der Moment, in dem alle Augen leuchten. Weil Magdalena, Verena und Christina Harfe, Hackbrett und Geige spielen, wird musiziert, „und wir singen ,Stille Nacht, heilige Nacht‘, mit allen sechs Strophen.“ Dann ist es Zeit für die Geschenke – und nicht nur eins für jeden. „Nicht alle auf einmal werden ausgepackt“, sagt Anna-Maria Liedschreiber, „sondern einer bestaunt das Geschenk des anderen.“ Auch so ein Ritual im Hause Liedschreiber, das alle in vollen Zügen genießen. Glühwein, Plätzchen und – klar – ein Schnapserl runden den Abend ab, an dem die Mutter außerdem die Folge 24 vom „Kleinen Englein Plotsch“ vorliest.

Beim großen Familientreffen kommen 38 Personen zusammen

Wer jetzt noch wissen will, wie’s mit den Ritualen bei den Liedschreibers weitergeht, sollte das noch lesen: Nach dem „Stefanitag“ (26. Dezember), der nicht nur in Gmund als „Schnapstag“ bekannt ist, und bei dem Burschen die Mädels auf einen Stefanie-Schnaps besuchen, steht noch das große Familientreffen aus – auch das ein Ritual, das – obacht, es folgt die magische 7 – immer am 27. Dezember stattfindet. „Wir kommen auf 38 Personen und treffen uns heuer in unserem Veranstaltungssaal. Jeder bringt Essen mit, das machts’s leichter“, gibt Anna-Maria Liedschreiber zu.

Sich gegenseitig Ruhe, Zeit und Liebe zu schenken, Heiligabend nur mit der Familie zu verbringen, darin liegt für Familie Liedschreiber der Sinn. Was für schöne Weihnachten.

gr