Gesucht: Ein gut vernetzter Kümmerer

Kreative Runde: Im Neureuthersaal sammelten die Teilnehmer des zweiten Workshops Ideen für die Tätigkeit eines Quartiermanagers. Anja Preuß (r.) moderierte. © thomas Plettenberg

Ein Wohnprojekt für Senioren ist in Gmund fest geplant. Um die Belange der Menschen dort soll sich ein Quartiermanager kümmern. Bei einem Treffen wurde nun gesammelt, was von diesem erwartet wird.

Gmund – Trotz schönstem Wetter kamen rund 30 Gmunder zum zweiten Workshop der Reihe „Älter werden in Gmund am Tegernsee“ im Neureuther Saal zusammen. Während im September das Wohnprojekt „Wohnen im Alter“ Gegenstand der Diskussion war, ging es diesmal darum, was sich die Gmunder von einem Quartiersmanager, also dem im Wohnprojekt angesiedelten Kümmerer, erwarten.

Bürgermeister Alfons Besel begrüßte mit einem kurzen Überblick über den Fortgang des Projekts „Älter werden im Gmund“. „Wir arbeiten ja jetzt schon eine Zeit lang an dem Programm. Das Thema ‚lebenswertes Altern’ liegt dem Gemeinderat sehr am Herzen“, sagt er. Mittlerweile wurde festgelegt, das Wohnprojekt in der Hirschbergstraße und mit etwa 30 Wohneinheiten und der Möglichkeit des betreuten Wohnens zu realisieren. Besel sprach von einem Zeitraum von „bis in zwei Jahren“.

Neuer Quartiersmanager gesucht: Er soll Ansprechpartner für alle Senioren sein

Träger soll die Gemeinde sein. Ebenso stehe fest, dass dort ein sogenannter Quartiersmanager eingesetzt werden soll. Der Gemeinde schwebe ein bestens vernetzter Sozialpädagoge vor, der sich sowohl um die Belange der Bewohner des Wohnprojekts kümmert, als auch Ansprechpartner für alle anderen Senioren der Gemeinde ist.

„Einen Ansprechpartner und Strippenzieher, der die Seniorenarbeit mehr gestaltet“, konkretisierte Anja Preuß von der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung GmbH, die die Gemeinde bei ihrem Projekt begleitet und berät. Sie erhoffte sich, dass die Gruppe – alles Best-Ager, Boomer und Gemeinderäte aus eben diesen Altersgruppen – einen Stellenzuschnitt erarbeiten könne. Deshalb fragte sie in die Runde: „Was wünschen Sie sich in zehn und in 20 Jahren? Wie sind Ihre Ansprüche? Was brauchen Sie dann zum Leben? Was brauchen pflegende Angehörige?“ Eineinhalb Stunden lange wurde gesammelt und kategorisiert. Neben konkreten Wünschen wie einem Minigolfplatz am See und einem Zebrastreifen über die Bundesstraße zeigte sich an der Pinnwand folgendes Bild: Die Gmunder wünschen sich sozialen Zusammenhalt und deshalb generationenübergreifende Angebote. Sie wünschten sich eine aktive Gruppe für gemeinschaftliche Unternehmungen innerhalb und außerhalb des Wohnprojekts. Dafür braucht es einen Gemeinschaftsraum mit Küche. Außerdem gewünscht: Mobilitätsangebote wie etwa Carsharing, Bildungs- und Kulturangebote sowie niedrigschwellige und leicht erreichbare Beratungsangebote, wo man – falls irgendwann nötig – Unterstützung und Pflege bekommt.

Es entstand die Idee, dass überregionale Beratungsstellen offene Sprechstunden zu festen Zeiten im Wohnprojekt anbieten – mit konkreten Hilfen für Behördengänge und das Ausfüllen von Formularen. Besuchsdienste und Patenschaften gefallen ebenso wie ein Stammtisch für pflegende Angehörige. Und auch Senioren, die Tiere besitzen, sollen nicht vergessen werden.

Quartiersmanager für Wohnprojekt: Vom Staats gibt‘s eine Förderung

Preuß fasste nickend zusammen: „Unser Ziel ist es nicht, Parallelstrukturen zu entwickeln, sondern wir suchen eine Person, die Angebote vernetzt und Synergien schafft.“ Ihrer Erfahrung nach sei ein Quartiermanager schon bei der Entwicklung und nicht erst bei Inbetriebnahme des Quartiers wertvoll: „Sie sind sehr schnell unverzichtbar für die Seniorenarbeit der Gemeinde“, meinte Preuß und verwies auf die Anschubfinanzierung für vier Jahre, mit der das Sozialministerium solche Kümmerer fördere.

