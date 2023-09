Neue Zukunftspläne verzögern Umgestaltung von Gmunder Bahnhofsareal um ein Jahr

Von: Christina Jachert-Maier

Auf noch mehr Fahrgäste stellt man sich am Gmunder Bahnhof ein. Der Bahnsteig soll verlängert werden. Das bedeutet Änderungen an der Planung für das Bahnhofsareal, die das Gesamtprojekt um ein Jahr verzögern. © Thomas Plettenberg

Der Gmunder Bahnhof soll ein Aushängeschild werden, ein Verkehrsknotenpunkt mit Zentralem Busbahnhof. 2024 sollten die Bauarbeiten starten. Doch der Ruf des Verkehrsministeriums nach einem Kombi-Bahnsteig hat das Projekt verzögert. Die Idee ist vom Tisch, trotzdem geht’s jetzt erst 2025 los.

Gmund – Das pittoreske Gmunder Bahnhofsgebäude, denkmalgeschützt, entzückt ankommende Urlauber. Ansonsten gibt’s viel Verbesserungsbedarf. Die Neugestaltung des gesamten Bahnhofs-Areals beschäftigt die Gemeinde Gmund seit etlichen Jahren, im Juli 2019 gab’s dazu eine Bürgerwerkstatt. Im Herbst 2021 waren die Planungen für einen Zentralen Busbahnhof (ZOB) mit Park-and-Ride-Fläche (P&R) und Fahrrad-Abstellanlage weit fortgeschritten, als das Verkehrsministerium und die Bayerische Eisenbahngesellschaft die Gemeinde mit der Forderung überraschte, besser einen sogenannten Kombi-Bahnsteig zu schaffen.

Bahnhof für die Zukunft gestalten

Die neue Idee – ein Bahnsteig, der den Umstieg in verschiedene Verkehrsmittel barrierefrei ermöglicht – entstand mit dem Ziel, den Gmunder Bahnhof für eine Zukunft zu rüsten, in der die Strecke elektrifiziert ist und der Takt sehr dicht. Die bisherigen Pläne der Gemeinde hätte der Kombi-Bahnsteig völlig über den Haufen geworfen. Vor allem aber, so Bürgermeister Alfons Besel. wäre es räumlich nicht mehr möglich gewesen, einen sicheren und klar strukturierten Busbahnhof zu errichten. „Die Personenströme wären kreuz und quer über eine unorganisierte Verkehrsfläche gelaufen“, erklärt Besel.

Überzeugende Argumente gegen den Kombi-Bahnsteig

Mit Unterstützung von Michael Bourjau, Geschäftsführer der Tegernsee Bahn Betriebsgesellschaft (TBG), gelang es dem Gmunder Rathauschef, die Verantwortlichen bei der Regierung von Oberbayern und dem Verkehrsministerium zu überzeugen. „Wir konnten nachweisen, dass dieser Kombi-Bahnsteig nicht die Wirkung hat, die man sich davon erhofft hätte“, berichtet Besel. Darum sei diese Idee wieder vom Tisch. Geblieben ist das Ziel, den Gmunder Bahnhof fit für eine Zukunft zu machen, in der die Zahl der Fahrgäste deutlich höher ist als jetzt. Die künftige Planung soll also eine Verlängerung des Bahnsteigs vorsehen. Diese, so Besel, werde aber vorerst nicht umgesetzt, sondern vielleicht in zehn oder 15 Jahren realisiert: „Wenn 150 Meter lange Züge ins Tegernseer Tal fahren.“ Das Verkehrsministerium wolle sich mit der ins Auge gefassten Bahnsteigverlängerung für die Zukunft absichern.

Verlängerung des Bahnsteigs verändert Planung für Busbahnhof nicht

An der bestehenden Planung der Gemeinde Gmund für die Neugestaltung des Bahnhofs-Areals ändert die Absicht, den Bahnsteig irgendwann in der Zukunft zu verlängern, im Grundsatz nichts. „Aber wir müssen bei unserer Planung Korrekturen vornehmen“, berichtet Besel. Die Gemeinde habe die Planer schon beauftragt, nächste Woche finde dazu ein Gespräch statt.

Baubeginn jetzt erst 2025

Aber auch wenn die Korrekturen nicht sehr tief greifend sind, kosten sie doch viel Zeit. Im Dezember 2022 hatte Besel den Start der Bauarbeiten für 2024 angekündigt, jetzt sagt er: „Das Jahr 2024 wird mit den Detailplanungen, Ausführungsplanungen und Ausschreibungen vorübergehen, sodass 2025 mit dem Bau begonnen werden kann.“

Somit müssen sich die Gmunder und ihre Gäste noch eine Weile mit einem wenig schönen Zustand abfinden. Die alte Güterhalle hatte die Gemeinde schon im März 2022 abbrechen lassen, aktuell präsentiert sich der Parkplatz als Kiesfläche. Mit den 2025 vorgesehenen Bauarbeiten soll das gesamte Areal mit Bus-Bahnhof, Fahrrad-Abstellflächen und Verweilzonen eine Visitenkarte für den Ort werden.

Die Verlängerung des Bahnsteigs dürfte Besel zufolge noch weit in der Zukunft liegen. Unter anderem müsse ein Konzept für den Schaftlacher Bahnhof her, es brauche noch viele Gutachten und Machbarkeitsstudien, meint der Bürgermeister: „Es gibt noch viele Probleme auf der Strecke zu lösen.“