Preisverleihung: Ein schlichter Nagel mit großer Bedeutung

Für seine Verdienste und seine Recherchen in Gmund hat Vorsitzende Maria Prenzel den Waldemar-Rausch-Preis an Heinz Sprenger überreicht.

Heimatfreunde vergeben zum dritten Mal den Waldemar-Rausch-Preis

Die Heimatfreunde Gmund haben zum dritten Mal den Waldemar-Rausch-Preis verliehen: heuer an Heinz Sprenger.

Gmund - Gewiss gibt es schönere Preise als einen 20 Zentimeter langen Eisennagel. Im Fall der Heimatfreunde Gmund handelt es sich jedoch um ein ganz besonderes Symbol: die Verbindung von Altem und Neuem, handgeschmiedet vom Ostiner Josef Schiller nach historischem Vorbild und in Anlehnung an die „Gmunder Steften“, einer einst an der Mangfall ansässigen Nagelfabrik.

Der Nagel hat natürlich einen schönen Namen. Er heißt Waldemar-Rausch-Preis und wird samt einer Gravur von Zeit zu Zeit an Personen vergeben, die sich um den Erhalt und die Weitergabe des kulturellen Vermächtnisses von Gmund verdient gemacht haben. Anlässlich der 30-Jahr-Feier des von Waldemar Rausch gegründeten Vereins der Heimatfreunde Gmund wurde der Preis 2019 ins Leben gerufen und inzwischen zweimal vergeben: an den Gmunder Ehrenbürger und Heimatforscher Benno Eisenburg und an die inzwischen verstorbene Annemarie Schuler.

Im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung der Heimatfreunde hat die Vorsitzende Maria Prenzel jetzt im Neureuthersaal den diesjährigen Waldemar-Rausch-Preis an Heinz Sprenger überreicht. Der Über-80-Jährige habe sich verdient gemacht um die Erstellung der Gmunder Häuserchroniken, habe viel Zeit und Kraft investiert und in Archiven, Katastern und bei Familien vor Ort recherchiert, so Prenzel in ihrer Würdigung. Das Ergebnis wird ein weiteres Heft über Gmunder Häuser sein. „Das ist in den letzten Zügen“, berichtet Schriftführerin Priska Büttel. Weil die bereits erschienenen Hefte über die Häuser von Festenbach, Finsterwald und Dürnbach bereits vergriffen sind, wurde bei der Versammlung auch der Nachdruck besprochen. Sprenger, der aus München stammt und in Gmund einen Zweitwohnsitz hat, fühlte sich geehrt und bedankte sich hocherfreut.

Heimatfreunde verleihen Waldemar-Rausch-Preis und wollen damit für Recherchen motivieren

„Die Preisverleihung soll auch Motivation sein für weitere Recherchen und eine Teilhabe am Vereinsleben“, sagt Büttel, die sich im Namen der Vorstandskollegen bei Spendern und Gönnern, aber auch bei der Feuerwehr, de, Bauhof und vor allem bei der Gemeinde bedankt. Sie hatte das 1793 erbaute Jagerhaus 1989 erworben und es dem Verein übergeben. 1996 wurde das denkmalgeschützte Gebäude nach aufwendiger Restaurierung eingeweiht.

Nach dem Einbau einer neuen Brandmeldezentrale ist nun wieder eine große Investition nötig. Die marode Gasheizung muss ersetzt werden. Ein Konzept sei bereits erstellt und von der Gemeinde positiv beschieden worden, berichtet die Schriftführerin. Demnach soll eine Gas-Brennwert-Therme eingebaut und eine für Museen dieser Art geeignete Wandsockelheizung betreiben. Eine wichtige Maßnahme, auch in Hinblick auf vergangene Hochwasser-Ereignisse, die dem Gebäude geschadet haben.

Heimatmuseum im Jagerhaus: Zuletzt weniger Besucher, aber nun wieder Programm

Zugesetzt hat dem Jagerhaus auch die Coronazeit. „Wir hatten 2021 nur von Juni bis Oktober geöffnet und dementsprechend weniger Besucher“, sagt P Büttel rückblickend. Dennoch habe der Verein weiter an der Inventarisierung von Exponaten gearbeitet. Sehr erfolgreich sei dann die Sonderausstellung zu Ehren des legendären Viehzüchters Max Obermayer gewesen, und auch die Wanderausstellung „Grün kaputt“ sei auf reges Interesse gestoßen, berichtet Büttel und kündigt zugleich neue Veranstaltungen an. Dazu gehört die Ausstellung „Tre Laghi“ („drei Seen“), die vom 12. bis 23. Oktober nach dem Achensee und dem Gardasee wieder an der Tegernsee ins Jagerhaus wandert. In Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Archivpfleger Benno Eisenburg arbeitet dessen Nachfolger Gerhard Seidl, der inzwischen auch als Neuzugang die Reihen der aktiven Heimatfreunde verstärkt, an einem dritten Heft über Gmunder Persönlichkeiten mit. „Es wird der Heimat-Schriftstellerin Therese Sandbichler gewidmet sein“, berichtet Büttel.

Sie würde sich im Namen der Kollegen freuen, wenn weitere interessierte Bürger mitarbeiten würden, um das Kulturgut in Gmund zu erhalten. So wie Heinz Sprenger, „der seinen Preis daheim vielleicht für etwas Alltägliches verwendet und die Joppe daran aufhängt“, wie Büttel mit einem Schmunzeln vorschlägt.

