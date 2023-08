Ein trauriger Schlussakkord: Gmunder Männergesangverein löst sich wegen Nachwuchsmangel auf

Letzter Auftritt

Seit 115 Jahren gibt es den Männergesangverein Melodie in Gmund. Nun gab‘s den traurigen Schlussakkord: Der Chor löst sich wegen Nachwuchsproblemen auf.

Gmund – Das Ständchen „Wenn Freunde auseinandergehen“, das Mitglieder des Männergesangvereins Melodie aus Gmund zum Besten gaben, hatte einen traurigen Hintergrund. Es war die endgültig letzte Darbietung im Rahmen eines Auftritts der verbleibenden elf aktiven Sänger. Denn der Männergesangverein Melodie löst sich auf – nach 115 Jahren.

Junge Männer können sich für Chor und Repertoire nicht mehr begeistern

Alle hatten sie bei diesem Schlussakkord feuchte Augen, keinem fiel es leicht, die gemeinsame Zeit, das gemeinsame musikalische Wirken, das mit Reisen und Ausflügen und jahrzehntelanger Freundschaft verbunden war, hinter sich zu lassen. Vorsitzender Manfred Erdmann etwa, der zur „Melodie“ ging, als er gerade 18 Jahre alt wurde, ihr seit 65 Jahren angehörte und ihr 48 Jahre davon vorstand, bedauerte es zutiefst, dass es jetzt nicht mehr weitergeht mit dem Chor. „Es fehlt einfach der Nachwuchs. Unseren letzten Neuzugang hatten wir vor sechs Jahren. Unser älteste Mitglied ist 87 Jahre alt. Und einen Dirigenten haben wir auch nicht mehr“, sagte Erdmann mit einem tiefen Seufzer. Weder könnten sich viele junge Männer überhaupt noch für das Singen in einem Chor begeistern – ein Problem, mit dem sich fast alle Chöre herumschlagen müssen –, noch könnten sie sich für das sehr klassische, deutsche und seit den letzten 50 Jahren auch alpenländische Liedgut erwärmen, das der Männergesangverein Melodie in seinem Repertoire hat.

Männerchor versuchte sich auch an internationalem Liedgut

Über ein Jahrhundert lang haben die Gmunder Herren bei Messen, gemeindlichen Veranstaltungen, bei Hochzeiten, Geburtstagen und Jubiläen, bei Weihnachtskonzerten und bei Engelämtern, bei Faschingsbällen, an Volkstrauertagen, beim Kreissingen und freilich bei eigenen Konzerten ihre Lieder zum Besten gegeben. Hin und wieder probierten sie sich auch an italienischem und englischem Liedgut und einmal an einem russischen Friedenslied. Auch Jodler – besonders der Andachtsjodler – gehörten zu ihrem Repertoire. Zu den Konzerten lud sich der Chor regelmäßig Gäste ein, etwa die Kreuther Klarinettenmusi, Solisten wie Bettina Bentgens-Hardieck und Nachwuchstalente wie Christoph Rebelein. Man sang mit einem israelischen Chor, einem ungarischen Chor, mit dem Mozartchor in Darmstadt oder man gestaltete Bauernmessen in der Pfalz und in Südtirol.

Männergesangverein hatte stets ein lebhaftes Vereinsleben

„Wir hatten ein lebhaftes und geselliges Vereinsleben“, sagt Schriftführer Rupert Gniegler und deutet auf Zeitungsausschnitte, Konzertprogramme, zwei Chroniken, eine davon aus dem Jahr 1956, buchstäblich aus der Feder Gebhard Himmlers, des ersten und langjährigen Chormeisters nach dem Zweiten Weltkrieg. Weitere Chorleiter waren Karl Hossner, Josef Ritter, Hans Jennerwein, Josef Kreuz, Christian Gottwald, Rudolf Sommer, Alexander C. Maschat und Mathias Häusler. „Rudi Sommer hat uns 30 Jahre lang sehr geprägt. Die letzten zehn Jahre war es aber dann Kirchenmusiker Mathias Häusler, der uns zu ganz neuen Höhen geführt hat“, berichtet Manfred Erdmann.

Beim Chor haben immer honorige Bürger Gmunds mitgesungen

Von Anfang an, als der Postbeamte Niedermayer, ein begeisterter Sänger mit einer herrlichen Tenorstimme, 1908 die Gründung des Gesangvereins initiiert hatte, hätten honorige Gmunder Bürger mitgesungen: Bürgermeister, Pfarrer, Kaplane, Geschäftsleute, Handwerker und auch heutige Ehrenbürger der Gemeinde wie Beni Eisenburg. Neue Mitglieder wurden über persönliche Ansprache oder über den Gemeindeboten angeworben. Viele fühlten sich einfach auch durch den Freundeskreis angezogen: „Es verbindet, wenn man sich einmal in der Woche trifft und miteinander singt“, sagt Fritz Cerny, ebenfalls seit 65 Jahren dabei und seit 30 Jahren Zweiter Vorstand.

Vorsitzender: „Haben nie mit voller Lunge, aber mit Gefühl gesungen“

Die jährlichen, mehrtägigen Busreisen, die nach Südtirol oder ins Frankenland führten, die regelmäßigen Grill- und Weinabende taten ihr Übriges, dass der Männergesangverein Melodie über viele Jahre hinweg als einer der geselligsten Vereine von Gmund galt. Nur zwei Mal in ihrer Vereinsgeschichte setzte die „Melodie“ aus – dies jeweils zu den beiden Weltkriegen. Aber immer wieder blühte der Gsangsverein danach wieder auf und suchte sich immer mal wieder einen neuen Probenraum: von der Bahnhofsgaststätte über den Oberstöger bis hin im großen Saal der Freiwillen Feuerwehr Gmund. „Wir haben nie mit voller Lunge, sondern immer mit Gefühl gesungen. Und wir haben immer gefühlt, was wir sangen“, sagt Erdmann. Das große Bedauern über die Auflösung und der Abschiedsschmerz waren dem finalen Ständchen ergreifend anzumerken.

