Einbrecher bei Bergzeit - Polizei sucht Zeugen

Von: Gerti Reichl

Über die Dachterrasse stiegen die bislang noch unbekannten Einbrecher ein. © Symbolbild/dpa

Sie kamen nachts über die Feuertreppe: Von Dienstag auf Mittwoch, 22./23. November, wurde ins Sportgeschäft Bergzeit in Moosrain eingebrochen. Ware im fünfstelligen Bereich ist weg. Die Polizei sucht Zeugen.

Moosrain - Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee berichtet, brachen die bisher noch unbekannten Täter In der Nacht von Dienstag, 22. November, auf Mittwoch, 23. November, in das Sportgeschäft Bergzeit in Moosrain ein.

Einbruch bei Bergzeit: Täter kamen über die Feuertreppe

Über eine rückwärtige Feuertreppe gelangten die Täter auf die Dachterrasse des Geschäftes und brachen dort die Terrassentür zu den Verkaufsräumen im ersten Obergeschoss auf.

Aus dem Ladengeschäft wurden Bargeld, Sportbekleidung, Bergschuhe und Sportuhren entwendet. Der an der Terrassentür entstandene Schaden dürfte etwa 300 Euro betragen. Der Beuteschaden wird vermutlich wesentlich höher sein, kann aber im Moment noch nicht konkret beziffert werden. Eine Inventur muss erst durchgeführt werden. Auf jedem Fall dürfte diese Schadenssumme im fünfstelligen Bereich liegen.

Einbruch bei Bergzeit: Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

Auf Grund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass die Täter ihr Fahrzeug auf einer Parkfläche auf der Rückseite des Gebäudes geparkt hatten, um unentdeckt die Beute verladen zu können.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in der Tatnacht im Bereich des Tatortes auffällige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizei Bad Wiessee unter der Rufnummer 0 80 22 / 9 87 80.

gr