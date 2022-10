Eine grenzenlose Begegnung: Drei-Seen-Ausstellung in Gmund eröffnet

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Eröffneten gemeinsam die Ausstellung: (v.l.) Kunsthistoriker Reinhard Obermeier, Achenkirchs Bürgermeister Karl Moser, Gmunds Rathaus-Chef Alfons Besel und Brenzones Altbürgermeister Giacomo Simonelli. © Christian Scholle

26 Künstler, drei Nationen: Nachdem sie bereits in Österreich und Italien zu Gast war, ist die Ausstellung „Drei Seen - Tre Laghi“ nun am Tegernsee angekommen. Bis 25. Oktober ist sie im Jagerhaus zu sehen.

Gmund – Nach ihren Stationen am Achensee im Frühjahr und am Gardasee im Sommer ist die große Gemeinschaftsausstellung „Drei Seen – Tre Laghi“ nun in Gmund angekommen. Insgesamt 26 Künstler aus drei Nationen zeigen 69 Werke und ihre verbindende Kraft jetzt im Jagerhaus.

Mehr als 70 internationale Gäste bei der Ausstellungs-Eröffnung

Die Ausstellungseröffnung am Samstagabend (15. Oktober) geriet zu einem internationalen Stelldichein mit weit über 70 Gästen. Ein Dutzend aus Achenkirch in Österreich und zwei vom Gardasee in Italien. In Österreich waren die 70 Werke – Gemälde, Fotografien und Skulpturen aus Bronze, Glas oder Filz – bereits im Frühjahr im Alten Widum präsentiert worden. Im Sommer folgte eine Ausstellung in Campo hoch über Brenzone sul Garda in Italien. Da einige der Werke hier wie dort bereits verkauft worden waren und im Land verblieben, haben sich jetzt in Gmund auch andere Kunstwerke quasi zu einer neuen Ausstellung zusammengefunden. Und das auf ganz wunderbar harmonische Weise, wie man es auch bisher von den Ausstellungen der Gmundart-Künstler im Jagerhaus kennt.

Tre Laghi: See, Wasser und Natur als verbindende Elemente

Das verbindende Element scheint nicht nur, aber vor allem das Thema See und Wasser beziehungsweise Natur zu sein, das die Künstler aus den drei Seenregionen gemein haben. Oft stehen diese Aspekte bei den Tegernseer Künstlern im Mittelpunkt, etwa bei Kurt Gmeineders „Talblick“, Hans Schneiders „Hirschberg“ und Heidi Barnstorfs „Windblown“. Die italienischen Künstler Lorenzo Gaioni und Oscar Simonetti indes haben sich mit ihren beiden Werken, die beide „Ulisse“ heißen, dem Seefahrer Odysseus gewidmet. Beide gestalten sie poetische Wortkunst bildhaft – der eine mit kontrastierenden Fotoarbeiten, der andere mit Illustration. Der österreichische Künstler Andre Lelov verbeugt sich mit seinen abstrakten Gemälden „Wassermann“ und „Mittagshexe“ vor Dvoráks gleichnamigen Sinfonischen Dichtungen. Viele der Werke sprengen die Grenzen der Kunstgenres und zeigen sich thematisch grenzenlos.

Bürgermeister Besel spricht von „grenzenloser Begegnung“

„Es ist eine grenzenlose Begegnung“, sagte denn auch Bürgermeister Alfons Besel bei seiner Eröffnungsrede mit Blick auf die Kunst, die Themen, die Künstler und die Gäste aus drei Ländern. Der Rathaus-Chef dankte den Kunst- und Kulturschaffenden sowie den Organisatoren der dreiteiligen Ausstellung. Er lobte vor allem das verbindende Element der Kunst, welches die drei Regionen aber auch die Kunstschaffenden selbst vereint.

Brenzones Altbürgermeister Giacomo Simonelli freute sich, dass die Tre Laghi-Ausstellung 2022 nach der Corona-Zwangspause endlich an drei verschiedenen Standorten stattfinden konnte. Er hielt es geradezu für ein Wunder, ein „meraviglia“, und hoffte, dass es die erste Stufe einer noch viele Jahre andauernden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sei. Dem schlossen sich auch der Achenkirchner Bürgermeister Karl Moser und Kunstobmann Reinhard Obermeier an. Der erinnerte noch einmal an die beiden vorhergegangenen Präsentationen und befand, dass die Ausstellung nun im Jagerhaus wirke, als ob sie daheim angekommen wäre. Die Ausstellung „Tre Laghi“ ist noch bis 25. Oktober im Gmunder Jagerhaus zu sehen. Geöffnet hat sie täglich von 14 bis 18 Uhr.

ak