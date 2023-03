Eisdiele wieder in Familienhand: Cristallino in Dürnbach feiert Neueröffnung

Vorfreude auf die Eröffnung: Terry Bontempo führt künftig die Eisdiele Cristallino in Dürnbach. © Thomas Plettenberg

Im Juli 2022 musste das Cristallino in Dürnbach schließen. Nun eröffnet die beliebte Eisdiele am Dorfplatz wieder. Die neue Betreiberin setzt eine Familientradition fort.

Dürnbach – Die Eisdiele Cristallino in Dürnbach hat eine neue Inhaberin: Terry Bontempo, Tochter von Rosina Pisellucci, die seit rund sieben Jahren das Cristallino am Fritzplatz in Bad Tölz betreibt.

Schon von klein auf hatte Terry Bontempo ein Faible für Eis. Sie ist in der Gastronomie groß geworden, bereits seit 2004 verkauft die Familie Eiscreme. Nun hat sich die 26-Jährige dazu entschieden, ins Familienunternehmen einzusteigen und weiterzuführen, was ihre Eltern aufgebaut haben. Sie will ab diesem Samstag (11. März) das Cristallino an der Miesbacher Straße in Dürnbach wieder zu neuem Leben erwecken.

Eisdiele Cristallino musste nach Querelen mit dem alten Pächter schließen

„Ich freue mich schon lange auf den Tag der Neueröffnung und darauf, das weitergeben zu können, was ich selbst im Familienbetrieb gelernt habe“, sagt Bontempo. Sie erwartet sich viel Spaß bei der Arbeit – und vor allem, „dass meine Kunden zufrieden sind“. Das war im Cristallino in Dürnbach im Sommer 2022 nicht mehr der Fall. Die bekannte Eisdiele musste schließen, mit dem damaligen Pächter gab es zu viele Querelen.

Neue Inhaberin des Cristallino setzt auf alte Eisrezepte von der Familie

Bontempo will es besser machen, mit Eisrezepten aus Familienhand. „Die sind ursprünglich von meinem Papa, mein Bruder hat sie abgeändert und ich übernehme sie von ihm“, erzählt die Tölzerin. Ihr Bruder Francesco dürfte den Dürnbachern noch ein Begriff sein. Er leitete das Cristallino bis vor rund drei Jahren. Und ihr Vater gründete einst die erste Eisdiele des Familienbetriebs zusammen mit seinem Cousin, das Cristallo in Rottach-Egern. Hinzu kamen noch die Eisdielen in Tegernsee sowie in Hausham.

Schon damals bekam die 26-Jährige erste Einblicke ins Eiscreme-Geschäft – und entwickelte dafür eine echte Leidenschaft. „Ich habe Eis schon immer geliebt“, schwärmt Bontempo. Früher habe sie in den Eisdielen ihrer Eltern ausgeholfen und alle Facetten des Geschäfts kennengelernt. „Jetzt freue ich mich, selbst Gastgeberin sein zu können.“

Neben Klassikern soll es auch ausgefallene Eissorten geben - sogar für Hunde

Das Eis wird Bontempo, die gelernte Steuerfachangestellte ist, in Dürnbach selbst herstellen. Neben den Klassikern wie Vanille, Stracciatella oder Schokolade wird sie aber auch etwas ausgefallenere Sorten anbieten. „Meine Lieblingseissorte dieses Jahr ist Popcorn, das habe ich auf der Eismesse entdeckt und fand es so lecker, dass ich es nun selbst für meine Kunden herstellen will“, verrät die gebürtige Tölzerin mit italienischen Wurzeln. Zudem darf der beste Freund des Menschen bei der 26-Jährigen nicht zu kurz kommen. „Es wird auch Hundeeis geben“, sagt die neue Betreiberin des Dürnbacher Cristallino, die selbst einen jungen Vierbeiner hat.

Eisdiele in Dürnbach soll bis Oktober geöffnet bleiben

Bontempo plant, ihre Eisdiele bis Oktober offen zu haben und kommendes Jahr schon im Februar zu eröffnen. „Sobald die Temperaturen etwas steigen oder die Sonne scheint, bekommt man einfach Lust auf Eis“, sagt die Tölzerin. Sie will im neuen Dürnbacher Cristallino einen Platz schaffen, an den man nicht nur zum Eisessen kommt. Sondern auch zum Genießen und zum Wohlfühlen – als Gast wie als Mitarbeiter.

Philip Hamm